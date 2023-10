Micha­el Wag­ner gewinnt 4.Schnellschachturnier, Alex­an­der Öhr­lein die Jahreswertung

Am Frei­tag ver­an­stal­te­te die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt das ins­ge­samt vier­te und in die­sem Jahr letz­te Schnell­schach­tur­nier in ihrem Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen „. Wie­der war die Betei­li­gung mit 29 Schach­spie­ler /-innen aus allen Alters­klas­sen sehr erfreu­lich. Es wur­den sechs Run­den Schwei­zer System gespielt mit einer Bedenk­zeit von 10 Minu­ten pro Par­tie und Spie­ler. Nach 5 Run­den lagen etwas über­ra­schend Micha­el Wag­ner und Tho­mas Mül­ler mit jeweils 4,5 Punk­ten in Füh­rung. Die letz­te Par­tie war also ein rich­ti­ges End­spiel. Mül­ler, dem ein Sieg gegen den Burg­kunst­adter Spit­zen­spie­ler Alex­an­der Öhr­lein gelun­gen war, stell­te aller­dings rela­tiv bald die Dame ein und so gewann Wag­ner mit 5,5 Punk­ten aus 6 Par­tien sou­ve­rän das Tur­nier. Den zwei­ten Platz beleg­te Alex­an­der Öhr­lein mit 5 : 1 Punk­ten vor Mül­ler mit 4,5 Punk­ten. Mit glei­cher Punkt­zahl aber schlech­te­rer Wer­tung folg­ten Lau­rin Par­theymül­ler auf Platz 4 und Jens Güt­her auf Platz 5!

Die Jah­res­wer­tung aus allen Schnell­tur­nie­ren wird als Ver­eins­mei­ster­schaft im Schnell­schach gewer­tet. Sou­ve­rä­ner Sie­ger hier wur­de Alex­an­der Öhr­lein, der drei Tur­nie­re gewann und ein­mal Zwei­ter wur­de. Den zwei­ten Platz beleg­te Micha­el Wag­ner, Drit­ter wur­de Jens Güt­her. Bei der U 20 Jugend beleg­te Toni Pet­te­rich Platz 1 vor Robert Kral und Lau­rin Par­theymül­ler. Ver­eins­mei­ster der U 14 wur­de Fre­de­rik Öhr­lein vor Micha­el Qui­de­nus und Vlad Botscha­row. Bei der weib­li­chen Jugend sieg­te Julia Büt­te­rich vor Anika Güt­her und Kri­stin Völ­ker. Die Sie­ger bekom­men ihre Urkun­den bei der Weih­nachts­fei­er am Sams­tag, den 2. Dezem­ber überreicht.

In der ersten Run­de der ober­frän­ki­schen U 14 Mann­schafts­mei­ster­schaft gewann Burg­kunst­adt in der Beset­zung Micha­el Qui­de­nus, Fre­de­rik Öhr­lein, Vlad Botscha­row und Mag­da­le­na Völ­ker mit 3 : 1 gegen den ATSV Ober­kot­z­au. Trai­ning ist jeden Frei­tag ab 17 Uhr für Anfän­ger, ab 18 Uhr für Jugend­li­che und ab 20 Uhr für Senioren.