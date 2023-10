Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Brand­stif­tung – Zeu­gen gesucht

COBURG – Zu einem Brand in der Toi­let­te eines Park­hau­ses in der Weber­gas­se wur­de die Poli­zei am Don­ners­tag­abend beordert.

Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr konn­te die vor­sätz­lich in Brand gesteck­te Toi­let­ten­pa­pier­rol­le abge­löscht wer­den. Durch den Brand ent­stand eine star­ke Rauich­ent­wick­lung, wes­halb durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Ein­satz­kräf­te der Rauch abge­saugt und die Toi­let­te abge­sperrt wer­den musste.

Hin­wei­se auf den Brand­le­ger nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 entgegen.

Ein­bruch in Fir­ma – Zeu­gen gesucht

BAD RODACH – In eine Fir­ma in Brei­ten­au brach­ten Unbe­kann­te in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag ein.

Die Täter ver­schaff­ten sich durch ein Fen­ster Zutritt zu den Büro­räu­men der Fir­ma. Hier waren Akten­schrän­ke das Ziel, die auf­ge­bro­chen und durch­wühlt wor­den sind. Letzt­end­lich war eine Geld­kas­set­te die Beu­te. In die­ser befand sich jedoch ein Betrag im unte­ren drei­stel­li­gen Bereich. Die ange­rich­te­te Sach­scha­den jedoch wird mit weit­aus mehr beziffert.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Ein­bruch­dieb­stahls und erbit­tet sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­te ent­wen­den Bienenvolk

Kro­nach: Im Bereich Dörf­les kam es inner­halb der letz­ten 6–7 Wochen zum Dieb­stahl eines Bie­nen­volks. Laut Anga­ben des Anzei­ge­er­stat­ters wur­de eines sei­ner 7 Völ­ker, wel­ches abseits der St 2200 am Wald­rand stand, von einem Unbe­kann­ten ent­wen­det. Der Wert des Vol­kes liegt bei etwa 250,- Euro. Es ist laut dem Geschä­dig­ten davon aus­zu­ge­hen, dass der oder die Täter Fach­kennt­nis im Umgang mit Bie­nen haben dürf­ten. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

13-Jäh­ri­ger ent­wen­det Leggins

Mark­tro­dach: Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de eine 13-jäh­ri­ger Jun­ge beim Laden­dieb­stahl erwischt. Der Schü­ler war gegen 16:00 Uhr in einem Geschäft in der Rodach­au und bezahl­te an der Kas­se einen Scho­ko­rie­gel. Beim Ver­las­sen des Ladens schlug die Waren­si­che­rungs­an­la­ge an und der Jun­ge wur­de ange­spro­chen. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te er zwei Leg­gins im Wert von 19,98 Euro ent­wen­det und in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack gesteckt. Wei­ter­hin wur­de fest­ge­stellt, dass er in einem benach­bar­ten Geschäft eine wei­te­re Leg­gins gestoh­len hat­te. Der Dieb­stahl wird vom 13-Jäh­ri­gen voll­um­fäng­lich eingeräumt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Kulm­bach. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach kon­trol­lier­te am frü­hen Don­ners­tag Mor­gen eine PKW Fah­rer im Stadt­ge­biet. Hier­bei konn­te der Fah­rer kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen. Auf Nach­for­schung der Beam­ten stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer bereits seit 1998 nicht mehr im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Ihn erwar­tet eine Straf­an­zei­ge, wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.