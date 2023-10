Die The­men der Sendung:

Kli­ma­wan­del: Was Land­wir­te dage­gen tun (Emetz­hau­sen, Weißenburg/​Mittelfranken)

Kli­ma­schutz gegen Bezah­lung – irgend­wo auf der Welt. So funk­tio­nie­ren übli­cher­wei­se CO2-Zer­ti­fi­ka­te. Fal­scher Ansatz, sagt Nor­bert Blei­st­ei­ner von den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten Tries­dorf. Er hat ein Kon­zept ent­wickelt. Dabei unter­stüt­zen Kom­mu­nen und Unter­neh­men Land­wir­te finanziell.

Bit­te Bio: die etwas ande­re Rin­der­zucht (Plankenfels/​Oberfranken)

Land­wirt Nor­bert Böh­mer züch­tet seit fast 30 Jah­ren in Plan­ken­fels in der Frän­ki­schen Schweiz Rin­der. Sein Betrieb ist bio-zer­ti­fi­ziert und das Fut­ter kommt von den eige­nen Wie­sen. Wegen des Kli­ma­wan­dels neh­men die Fut­ter­men­gen ab. Des­halb kreuzt der Land­wirt sei­ne Simm­en­tha­ler Kühe mit Angus-Rin­dern. So sol­len die Tie­re mit der zuneh­men­den Trocken­heit bes­ser zurechtkommen.

Mit Weit­sicht: ein bes­se­res Leben für Kühe (Hersbruck/​Mittelfranken)

Nein, als Kli­ma­sün­der fühlt sich der jun­ge Hers­brucker Milch­bau­er Phil­ipp Bär gar nicht. Im Gegen­teil, er unter­nimmt kon­kre­te Maß­nah­men im Stall und auf dem Feld, um dem Kli­ma­wan­del ent­ge­gen­zu­wir­ken. Dabei wird er von der Boden­see-Stif­tung beglei­tet und zertifiziert.

Pio­nier an der Gitar­re: Musik­le­gen­de Ernst Schultz (Nürnberg/​Mittelfranken)

Deutsch­rock? „Na klar, mit Udo Lin­den­berg begann es“, den­ken vie­le Anhän­ger rocki­ger Klän­ge mit deut­schen Tex­ten. Doch die Wie­ge des Deutsch­rocks liegt in Nürn­berg. Einer sei­ner Väter ist immer noch musi­ka­lisch aktiv: Gitar­rist und Sän­ger Ernst Schultz.

Vom Rol­la­tor in den Sat­tel: Western­rei­ten mit Han­di­cap (Zellin­gen, Leinach/​Unterfranken)

Flo­ri­an Schel­ler ist spa­stisch gelähmt, er kann sich nur mit Roll­stuhl und Rol­la­tor fort­be­we­gen. Ein­mal pro Woche nimmt er alle Kraft zusam­men und schwingt sich in den Western­sat­tel. Dann kann der Cow­boy beim Rei­ten für ein paar Stun­den sei­ne Schmer­zen ver­ges­sen. Das gan­ze Team des Pfer­de­hofs Stock­mann in Zellin­gen packt mit an, damit das Rei­ten mit Han­di­cap gelingt.

Pil­gern zum Got­tes­gar­ten: Wall­fahrts­ort Vier­zehn­hei­li­gen (Bad Staffelstein/​Oberfranken)

Vier­zehn­hei­li­gen – seit 600 Jah­ren pil­gern Men­schen in den soge­nann­ten „Got­tes­gar­ten im Ober­main­tal“. Aus einem klei­nen Got­tes­haus wur­de eine Basi­li­ka. Ordens­schwe­stern und ‑brü­der küm­mern sich um die Pil­ger. Mehr dazu auch in der ARD Media­thek: „Vier­zehn­hei­li­gen – Wall­fahrts­ort im Wan­del“ heißt der Film einer neu­en Doku­rei­he. Sie blickt hin­ter Klo­ster­mau­ern – auch in dem Film „Die Frau­en von Nonnberg“.

BR Fern­se­hen – Frankenschau

Sonn­tag, 29. Okto­ber 2023, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Rüdi­ger Baumann

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: nach der Sen­dung 2 Jah­re verfügbar