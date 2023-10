Herz und Erfah­rung gesucht

Es gibt zahl­rei­che Fami­li­en, die sich die lie­be­vol­le Betreu­ung und die kost­ba­ren Lebens­er­fah­run­gen wün­schen, die vor allem älte­re Men­schen tei­len kön­nen. Gleich­zei­tig gibt es vie­le Senior*innen, die neue Bezie­hun­gen auf­bau­en und ihren All­tag durch das Lachen und die Neu­gier von Kin­dern berei­chern las­sen wollen.

Die Oma- und Opa-Ver­mitt­lung der Stadt Coburg hat eine kla­re Mis­si­on: Die Brücke zwi­schen den Gene­ra­tio­nen stär­ken und Kin­der mit lie­be­vol­len „Groß­el­tern auf Zeit“ zusam­men­zu­brin­gen. Der­zeit ste­hen vie­le Fami­li­en auf der War­te­li­ste der Oma- und Opa-Ver­mitt­lung, wäh­rend die Anzahl der zu ver­mit­teln­den Groß­el­tern rar ist.

Die Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt und Demo­gra­fie“ sucht des­halb erneut gezielt Men­schen im Ruhe­stand, die sich jung füh­len und ihre Zeit, Geschich­ten und Lebens­er­fah­run­gen mit der jun­gen Gene­ra­ti­on tei­len möchten.

Wer sich für die Oma- und Opa-Ver­mitt­lung enga­gie­ren will, kann am Diens­tag, 31. Okto­ber um 10 Uhr im Kin­der- und Fami­li­en­bü­ro in der Her­ren­gas­se 19 in Coburg vor­bei­schau­en. An die­sem Tag infor­miert die Stabs­stel­le über die Oma- und Opa-Ver­mitt­lung. Erfah­re­ne Groß­el­tern wer­den über per­sön­li­che Erleb­nis­se berich­ten und für Fra­gen zur Ver­fü­gung stehen.

Alter­na­tiv bekom­men Inter­es­sier­te auch Infor­ma­tio­nen unter 09561/893011 oder per Mail familie@​coburg.​de und unter www​.coburg​.de/​o​m​a​o​p​a​v​e​r​m​i​t​t​l​ung.