Nacht der Lichter

Die „Nacht der Lich­ter“ steht für medi­ta­ti­ve Gesän­ge aus Tai­zé, hun­der­te bren­nen­de Ker­zen, gemein­sa­mes Beten und Impul­se aus der Bibel. Am Frei­tag, den 10. Novem­ber 2023, sind alle Inter­es­sier­ten zu der öku­me­ni­schen Ver­an­stal­tung im Bam­ber­ger Dom ein­ge­la­den. Beginn des kosten­lo­sen Abend­ge­bets ist um 19 Uhr. „Das Beson­de­re an der ‚Nacht der Lich­ter‘ ist, dass wir christ­li­che Gemein­schaft erle­ben, Tai­zé-Lie­der sin­gen und ein­fach Zeit in Got­tes Gegen­wart ver­brin­gen kön­nen“, schil­dert Diö­ze­san­ju­gend­pfar­rer Gerd Richard Neumeier.

Die „Nacht der Lich­ter“ ist ein gemein­sa­mes Pro­jekt der katho­li­schen und evan­ge­li­schen Kir­che in Bam­berg. Es wird ver­an­stal­tet vom BDKJ-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg, von der Evan­ge­li­schen Jugend Bam­berg, dem Jugend­amt der Erz­diö­ze­se, der Werk­statt Neu­es Geist­li­ches Lied und der Diö­ze­san­stel­le Beru­fe der Kirche.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​oeku​-unter​wegs​.kir​che​-bam​berg​.de