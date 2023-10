Ein­la­dung zum Unter­neh­me­rin­nen­tag „IHK-Busi­ness­wo­men Oberfranken“

Der 1. Unter­neh­me­rin­nen­tag der „IHK-Busi­ness­wo­men Ober­fran­ken“ star­tet in Kür­ze. Am Sams­tag, 11. Novem­ber 2023 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, sind alle Unter­neh­me­rin­nen, Frau­en in Füh­rung, Grün­de­rin­nen und inter­es­sier­te Frau­en aus Indu­strie, Han­del und Dienst­lei­stung in die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth ein­ge­la­den, sich aktiv aus­zu­tau­schen und neue Kon­tak­te zu knüpfen.

Der 1. Unter­neh­me­rin­nen­tag der „IHK-Busi­ness­wo­men Ober­fran­ken“ steht ganz unter dem Mot­to „Netz­wer­ken“ und bie­tet Ihnen mit einem span­nen­den und abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm den Rah­men, schnell und effi­zi­ent wert­vol­le Kon­takt zu knüpfen.

Sind Sie dabei? Wir freu­en uns auf Ihre Anmel­dung und unser per­sön­li­ches Ken­nen­ler­nen. Sie möch­ten jeman­den mit­brin­gen? Kein Pro­blem: Begleit­per­so­nen, auch männ­li­che, sind herz­lich willkommen.

Wir freu­en uns, Sie am 11. Novem­ber 2023 zu begrüßen!

Mit freund­li­chen Grüßen

Dr. Micha­el Waas­ner (Prä­si­dent); Wolf­ram Brehm (Haupt­ge­schäfts­füh­rer)

Wei­te­re Infos zum Pro­gramm sowie zur Anmel­dung gibt es als pdf hier.

Ver­an­stal­tungs­ort ist die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth (Bahn­hof­stra­ße 25, 95444 Bay­reuth).