Am ersten Wiesn­sonn­tag nahm eine Abord­nung der Eggols­hei­mer Schüt­zen beim tra­di­tio­nel­len „Histo­ri­schen Trach­ten- und Schüt­zen­zug“ des Okto­ber­fests 2023 teil. Unser Ehren­vor­stand Jür­gen Schwarz­mann, gleich­zei­tig Bezirks­schüt­zen­kö­nig von Ober­fran­ken reprä­sen­tier­te unter ande­rem den Schüt­zen­be­zirk Ober­fran­ken. Doch von vorne.

Nach­dem der Schüt­zen­ver­ein am Kirch­gang mit Fest­zug und Ehrungs­abend anläss­lich des 75-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums des Sport­ver­eins DJK Eggols­heim teil­ge­nom­men hat­te, ging es am Sonn­tag in der Früh für Bezirks­kö­nig Jür­gen Schwarz­mann, sei­ner Frau Mari­on, Vor­stand Ste­fan Hart­mann und Schrift­füh­rer Andre­as Schlei­fer zum Abfahrts­ort nach Effel­trich. Dort ange­kom­men tra­fen kurz vor 6 Uhr die and­ren Bezirks­ma­je­stä­ten ein: Bezirks­jung­schüt­zen­kö­ni­gin Anto­nia Meng­was­ser von unse­rem Paten­ver­ein Edel­weiß Reuth, Bezirks­auf­la­ge­kö­nig Peter Dötsch vom Schüt­zen­ver­ein Brand 1954 sowie Bezirks­schüt­zen­mei­ster Alex­an­der Hum­mel und die Mit­glie­der des Schüt­zen­ver­eins Fran­ko­nia Effel­trich. Nach dem Ver­stau­en der Mar­sch­aus­rü­stun­gen, Blu­men­krän­zen, Blu­men­bö­gen, Bezirks­stan­dar­te, Ver­eins­fah­ne etc. ging es mit zwei kur­zen Unter­bre­chun­gen nach Mün­chen. Dort folg­te die Auf­stel­lung in der Gewürz­mühl­stra­ße, ehe der Schüt­zen­block mit sei­nen 900 Teil­neh­mern sich 60 Minu­ten nach dem eigent­li­chen Beginn des Fest­zugs in Bewe­gung zur The­re­si­en­wie­se setz­te. Die sie­ben Kilo­me­ter lan­ge Marsch­rou­te des schön­sten Fest­zugs der Welt ver­gin­gen bei bestem Wet­ter und einem wun­der­ba­ren Publi­kum wie im Flu­ge. Das Baye­ri­sche Fern­se­hen sowie der Baye­ri­sche Sport­schüt­zen­bund (BSSB) film­te und über­trug den kom­plet­ten Zug. Auf unse­rer Insta­gram- & Face­book­sei­te kann ein Aus­schnitt der Vide­os ange­se­hen werden.

Nach knapp zwei Stun­den an der The­re­si­en­wie­se ange­kom­men, ging es für den Schüt­zen­block in das tra­di­tio­nel­le Wohn­zim­mer aller Sport­schüt­zen des Baye­ri­schen Sport­schüt­zen­bun­des (BSSB), dem Schüt­zen­zelt. Nach der Begrü­ßung durch den 1.Landesschützenmeister des BSSB Chri­sti­an Kühn ließ man sich die Maßen und Hendl schmecken. Die rest­li­chen Stun­den ver­brach­ten die anwe­sen­den Schüt­zen bei bester Fei­er­stim­mung im Schüt­zen­zelt. Es wur­den die knapp 100 elek­tro­ni­schen Schieß­stän­de (ja im Schüt­zen­fest­zelt wird aktiv der Lan­des­mei­ster aus­ge­schos­sen) begut­ach­tet und Plä­ne für die Teil­nah­me am Okto­ber­fest­lan­des­schie­ßen im kom­men­den Jahr geschmie­det. Nach einem Rund­gang über das Fest­ge­län­de, dem Aus­pro­bie­ren diver­ser Schman­kerl und der Fahrt mit dem ein oder ande­ren Fahr­ge­schäft, folg­te das Abschluss­fo­to der Rei­se­grup­pe Ober­fran­ken am Fuße der Bava­ria. Gegen 19 Uhr mach­te sich die Abord­nung des Schüt­zen­be­zirks Ober­fran­ken Rich­tung Hei­mat, die gegen 23 Uhr erreicht wur­de. Für alle Teil­neh­mer war es ein ganz beson­de­res, ein­ma­li­ges Erleb­nis, Teil des schön­sten Fest­zugs der Welt gewe­sen zu sein, von dem wir noch eini­ge Jah­re schwär­men wer­den. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an den Bezirk Ober­fran­ken mit Bezirks­schüt­zen­mei­ster Alex­an­der Hum­mel für die Orga­ni­sa­ti­on, dem Schüt­zen­ver­ein Fran­ko­nia Effel­trich für ihre Gast­freund­schaft, sowie an alle Teil­neh­mer für die Mords Gaudi.