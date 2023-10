Bei der gut besuch­ten Bür­ger­ver­samm­lung in der Wun­der­burg kamen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu Wort

„Mobi­li­tät“ hat die Bür­ger­schaft auch in der Wun­der­burg am mei­sten beschäf­tigt. Das zeig­te sich bei der Bür­ger­ver­samm­lung am Don­ners­tag, 19. Okto­ber 2023, im Pfarr­saal Maria-Hilf in der Wun­der­burg. Kon­kret wur­de die Pla­nung des Dop­pel­krei­sels an der Geisfel­der Stra­ße und der Weg­fall von Park­plät­zen durch die vor­ge­se­he­nen Baum­pflan­zun­gen in der Sie­mens­stra­ße hin­ter­fragt. Erfreu­li­ches ver­kün­de­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke in dem nahe­zu voll besetz­ten Saal: Das Kir­che St. Micha­el soll 2026 wie­der zugäng­lich gemacht wer­den. „Dar­auf wird sich die Bür­ger­schaft freu­en“, sagt der OB.

Am Micha­els­berg geht es auch um Bäu­me, spe­zi­ell um den Erhalt der Kasta­ni­en­al­lee. Geplant ist nach dem ein­stim­mi­gen Beschluss im Stadt­rat, die ange­grif­fe­nen Kasta­ni­en durch kli­ma­re­si­sten­te Bäu­me zu erset­zen, die extre­me Wet­ter­si­tua­tio­nen bes­ser aus­hal­ten. Star­ke signa­li­sier­te, offen zu sein für ande­re Ideen, wie sie vom Akti­ons­bünd­nis vor­ge­tra­gen wur­den: „Wir befin­den uns im Aus­tausch und prü­fen aktu­ell, ob ande­re Vor­schlä­ge umsetz­bar sind. Dazu will ich mit der Initia­ti­ve im Gespräch blei­ben“, beton­te das Stadtoberhaupt.

Bäu­me kon­tra Parkplätze

Bäu­me kon­tra Park­plät­ze, dar­auf spitz­te sich die Dis­kus­si­on um die Gestal­tung der Sie­mens­stra­ße zu. Geplant war, im Zuge des Pro­gramms „1000 Bäu­me in der Stadt Bam­berg“ neue Stadt­bäu­me zu pflan­zen. Dage­gen spra­chen sich zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in meh­re­ren Bei­trä­gen aus. Durch den Weg­fall von Park­plät­zen sei ein erhöh­ter Park­such­ver­kehr in den Abend­stun­den zu erwar­ten. Außer­dem sei die Sie­mens­stra­ße aus­rei­chend beschat­tet. Letzt­lich fand der Antrag auf erneu­te Prü­fung, ange­kün­digt auch von Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, die Mehr­heit der ver­sam­mel­ten Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Ein­bahn-Lösun­gen für Friedrichstraße

Die Stadt­spit­ze begrüß­te es aus­drück­lich, dass sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in wich­ti­ge Pro­zes­se der Stadt­ent­wick­lung ein­brin­gen. „Mischen Sie sich ein!“, ermun­ter­te der OB die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer. Das gel­te auch beim not­wen­di­gen Umbau der Fried­rich­stra­ße. Durch die Ver­le­gung von Fern­wär­me, Gas und Was­ser ergibt sich der Zwang zur Neu­pla­nung. Es ste­hen zwei Vari­an­ten zur Wahl: ein­mal Ein­bahn­stra­ße stadt­ein­wärts durch­ge­hend vom Wil­helms­platz bis zum Schön­leins­platz, zum ande­ren die Ein­bahn­stra­ßen-Rege­lung nur von der Schüt­zen­stra­ße bis zum Schön­leins­platz. Dazu fand am 18. Okto­ber eine gut besuch­te Bür­ger-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung statt. Dort stand die Ver­wal­tung Rede und Ant­wort. Der OB ver­sprach, alle ein­ge­brach­ten Stel­lung­nah­men ein­ge­hend zu prü­fen. Letzt­lich lie­ge es am Stadt­rat, abzu­wä­gen und eine Ent­schei­dung her­bei­zu­füh­ren. Dies sei für den 14. Novem­ber im Mobi­li­täts­se­nat vorgesehen.

Aus­führ­lich wid­me­te sich der Ober­bür­ger­mei­ster in sei­ner Anspra­che dem Pro­jekt Schul­sa­nie­rung. Die Sanie­rung der Stauf­fen­berg-Schu­len, der Neu­bau des Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­ums und die Erwei­te­rung des E.T.A.-Gymnasiums mit jeweils zwei­stel­li­gen Mil­lio­nen­be­trä­gen wer­den jetzt in Angriff genom­men. Für die Trim­berg­schu­le kün­dig­te der OB die Pla­nung der Gene­ral­sa­nie­rung an. Gute Nach­rich­ten gab’s auch im Bereich Wohn­be­bau­ung: „Es wird gebaut“, stell­te der OB erfreut fest. Allein auf dem Lag­ar­de-Cam­pus stün­den 15 Krä­ne, um bezahl­ba­ren Wohn­raum für 2400 Men­schen zu schaffen.

Bahn­aus­bau wirkt sich aus

Beim The­ma Bahn­aus­bau wur­den Stim­men laut, um beim beschlos­se­nen Dop­pel­krei­sel an der Geisfel­der Unter­füh­rung einen ande­ren Ent­wurf zu rea­li­sie­ren. Gefor­dert wur­de, ein Modell mit weni­ger Platz­ver­brauch zu favo­ri­sie­ren. Der ent­spre­chen­de Antrag auf Neu­be­hand­lung im Stadt­rat fand eine Mehr­heit bei den Anwe­sen­den und wird nun im Stadt­rat ver­han­delt. Star­ke warn­te davor, durch wech­seln­de Posi­tio­nen die Vor­schlä­ge der Bahn zu begün­sti­gen, „was nie­mand wünscht!“ Unab­hän­gig davon soll eine ein­ver­nehm­li­che Lösung zur Ver­la­ge­rung des Toom-Bau­mark­tes im Bam­ber­ger Süden gesucht werden.

Begrüßt wur­de von der Ver­samm­lung das Vor­ha­ben von Stadt und Land­kreis Bam­berg, bis 2035 ener­gie­aut­ark zu sein. Bei der Wär­me­pla­nung müs­se eine Poten­zi­al­ana­ly­se erstellt wer­den, um Pla­nungs­si­cher­heit für die Bür­ger­schaft zu schaf­fen, so eine Anre­gung. Man dür­fe aber der Gesetz­ge­bung nicht vor­grei­fen, ent­geg­ne­te Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp. Geschäfts­füh­rer Dr. Micha­el Fie­del­dey erläu­ter­te, dass die Stadt­wer­ke Bam­berg in den kom­men­den Jah­ren 50 Mil­lio­nen Euro in die rege­ne­ra­ti­ve Wär­me­ver­sor­gung und den Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien inve­stie­ren wer­den. In Bam­berg nut­ze man jede Gele­gen­heit, um Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen zu instal­lie­ren: So haben die Stadt­wer­ke vor zwei Wochen auf dem Dach der Kir­che St. Joseph in Wil­densorg eine wei­te­re Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge in Betrieb genom­men. Ab 2025 wol­len die Stadt­wer­ke mit einer Frei­flä­chen-PV-Anla­ge in der Süd­flur CO2-frei­en Strom für 5.000 bis 6.000 Haus­hal­te produzieren.

Info

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger entscheiden

Bei einer Bür­ger­ver­samm­lung haben, neben der Stadt­spit­ze mit Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten sowie Amts­lei­te­rin­nen und Amts­lei­ter, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger das Wort. Sie kön­nen Anträ­ge vor­brin­gen, die, wenn sie die Zustim­mung der ver­sam­mel­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger fin­den, im Stadt­rat wei­ter­be­han­delt wer­den. Zu beach­ten ist dabei die Frist von drei Mona­ten vom Antrag bis zur The­ma­ti­sie­rung im Stadtrat.

Gesetz­lich fest­ge­legt ist, dass min­de­stens ein­mal im Jahr eine Bür­ger­ver­samm­lung abge­hal­ten wird. Bei der Bür­ger­ver­samm­lung am 19. Okto­ber han­del­te es sich um die zwei­te des Jah­res; die erste Ver­samm­lung fand am 19. Janu­ar statt.