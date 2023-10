Im städ­ti­schen Eis­sta­di­on ist am gest­ri­gen Don­ners­tag­abend ein Defekt an der Anla­ge zur Eis­auf­be­rei­tung auf­ge­tre­ten. Das Eis­sta­di­on muss daher bis auf Wei­te­res gesperrt blei­ben. Inzwi­schen hat eine Fach­fir­ma den Scha­den vor Ort begut­ach­tet, das Hoch­bau­amt der Stadt ist eben­falls ein­ge­schal­tet. Es han­delt sich um einen Defekt an der Ammo­ni­ak­an­la­ge, der aber mit kei­ner Gefähr­dung für die Bevöl­ke­rung ver­bun­den ist.

Zur wei­te­ren Beur­tei­lung von Ursa­che und Umfang des Scha­dens ist es nun erfor­der­lich, die Eis­flä­che kom­plett abzu­tau­en und das Rohr­sy­stem vom Eis frei­zu­le­gen. Die Arbei­ten lau­fen auf Hoch­tou­ren. Die Repa­ra­tur wird aber in jedem Fall län­ge­re Zeit in Anspruch neh­men. Nach aktu­el­lem Stand sind bis zu drei Wochen zu befürch­ten. Das Eis­hockey-Ober­li­ga-Spiel der Bay­reuth Tigers gegen die Töl­zer Löwen, das für den heu­ti­gen Frei­tag­abend ange­setzt war, kann daher nicht im Eis­ta­di­on stattfinden.