Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hob beim Besuch in Kärn­ten „die leben­di­ge Freund­schaft bei­der Städ­te“ hervor.

Im histo­ri­schen Bam­ber­ger Amt­hof in Feld­kir­chen wur­de das 30. Jubi­lä­um der Städ­te­part­ner­schaft zum Anlass genom­men, die Zusam­men­ar­beit wei­ter­zu­ent­wickeln. Vor genau 30 Jah­ren wur­de mit der Eröff­nung des revi­ta­li­sier­ten Bam­ber­ger Amt­ho­fes am 1. Okto­ber 1993 im Rah­men einer Fest­sit­zung der Part­ner­schafts­ver­trag zwi­schen Bam­berg und Feld­kir­chen vom dama­li­gen Ober­bür­ger­mei­ster Paul Röh­ner und sei­nem öster­rei­chi­schen Amts­kol­le­gen Bür­ger­mei­ster Sepp Stot­ter unter­zeich­net. Nun war der OB per­sön­lich in Feld­kir­chen, um mit sei­nem Amts­kol­le­gen kon­kre­te Initia­ti­ven für die Zukunft zu vereinbaren.

Das Part­ner­schafts­ju­bi­lä­um wur­de gleich­zei­tig mit dem 30. Jubi­lä­um des „kul­tur-forum-amt­hof“ began­gen. Das „kul­tur-forum-amt­hof“ zeich­net seit Jah­ren für qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge, eben­so wie unter­halt­sa­me Ver­an­stal­tun­gen im Kunst- und Kul­tur­be­reich ver­ant­wort­lich. Es ist ver­gleich­bar mit der Bam­ber­ger Kon­zert­hal­le und wird als Leucht­turm im dor­ti­gen Kul­tur­be­trieb bezeich­net. Für Feld­kir­chen ist die Ein­rich­tung eine nicht mehr weg­zu­den­ken­de Kul­tur­in­itia­ti­ve. Die Bam­ber­ger Dele­ga­ti­on, dar­un­ter auch Ver­tre­ter aus dem Stadt­rat, waren beein­druckt und es kam spon­tan zu der Ver­ein­ba­rung, die­ses Forum zu nut­zen, um im Jahr 2024 Kul­tur­schaf­fen­de aus bei­den Städ­ten zu verbinden.

Im Rah­men der fest­li­chen Ver­an­stal­tung wür­dig­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke in sei­ner Rede die leben­di­ge Städ­te­freund­schaft mit Feld­kir­chen. Die­se zeigt sich z.B. im Aus­tausch der Krip­pen­freun­de, der Tref­fen von Läu­fer­de­le­ga­tio­nen oder gemein­sa­men Kon­zer­ten der bei­den Musik­schu­len. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke: „Städ­te­part­ner­schaf­ten müs­sen auf bür­ger­schaft­li­cher Ebe­ne funk­tio­nie­ren. Das ist erfreu­li­cher Wei­se in bei­den Städ­ten der Fall.“

Bür­ger­mei­ster Treff­ner und OB Star­ke hoben über­ein­stim­mend aber auch die beson­de­re Bedeu­tung des Schü­ler­aus­tau­sches her­vor: Der Besuch der jun­gen Gene­ra­ti­on in den Part­ner­städ­ten erwei­se sich immer als „Garant für die Zukunft“. Daher waren auch zwei Leh­re­rin­nen der Graf-Stauf­fen­berg-Wirt­schafts­schu­le dabei, um auch die Schul­kon­tak­te zu intensivieren.

Mit den Unter­schrif­ten ins Gol­de­ne Buch der Stadt­ge­mein­de Feld­kir­chen wur­de die Part­ner­schaft neu bekräftigt.