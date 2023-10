Stadt­ver­trag Kli­ma mit zahl­rei­chen Tipps und Tricks

Der Stadt­ver­trag Kli­ma wur­de online grund­le­gend über­ar­bei­tet. Für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Unter­neh­men ist es künf­tig nicht nur ein­fa­cher, das Enga­ge­ment für den Kli­ma­schutz sicht­bar zu machen, son­dern sie erhal­ten zugleich zahl­rei­che Tipps und Tricks. Dar­auf mach­te das Refe­rat für Umwelt und Kli­ma­schutz der Stadt aufmerksam.

Von Gebäu­de, Ener­gie, Mobi­li­tät bis zu Ernäh­rung und Kon­sum kann jeder erfah­ren, wie gut es mit dem Kli­ma­schutz bereits klappt. Dabei zählt jeder Bei­trag, denn Ver­än­de­run­gen begin­nen im Klei­nen. Im letz­ten Schritt darf jeder ent­schei­den, ob man Teil des Kli­ma-Auf­bruchs wer­den möch­te und den Stadt­ver­trag Kli­ma digi­tal unter­zeich­net. Über 80 Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger sind bereits dabei.

Indi­vi­du­el­les Enga­ge­ment ist wich­tig, aber auch die loka­len Insti­tu­tio­nen braucht es für eine lang­fri­sti­ge Ver­än­de­rung. Unter Betei­li­gung der Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Zivil­ge­sell­schaft ist der Fahr­plan Kli­ma-Auf­bruch mit 41 Maß­nah­men für ein kli­ma­neu­tra­les Erlan­gen ent­stan­den. Loka­le Unter­neh­men und Orga­ni­sa­tio­nen kön­nen im Stadt­ver­trag Kli­ma sicht­bar machen, an wel­chen der 41 Maß­nah­men sie arbei­ten bzw. bereits umge­setzt haben. Mitt­ler­wei­le machen schon über 26 Orga­ni­sa­tio­nen mit und zei­gen ihre Kli­ma-Bei­trä­ge auf der städ­ti­schen Inter­net­sei­te (www​.erlan​gen​.de/​m​e​i​n​-​b​e​i​t​rag).

„Das akti­ve Han­deln und Umset­zen ist jetzt wich­tig – denn nur wenn jeder Haus­halt, jede Insti­tu­ti­on, jedes Unter­neh­men den Weg ein­schlägt kli­ma­neu­tral zu wer­den, wer­den die benö­tig­ten Ver­än­de­run­gen ange­sto­ßen, um unse­re Lebens­grund­la­ge zu schüt­zen und als Gesamt­stadt kli­ma­neu­tral zu sein. Beim Stadt­ver­trag Kli­ma kön­nen alle Bür­ger und Akteu­re den eige­nen Bei­trag doku­men­tie­ren und durch ande­re Bei­trä­ge inspi­riert wer­den noch wei­te­re Akti­vi­tä­ten anzu­sto­ßen. Auf Sie alle kommt es an! Hel­fen Sie mit, unter­schrei­ben Sie den Stadt­ver­trag und zei­gen Sie, wie die benö­tig­ten posi­ti­ven Ver­än­de­run­gen in Erlan­gen mit vor­an­brin­gen“, ermu­tigt die städ­ti­sche Umwelt- und Kli­ma­schutz­re­fe­ren­tin Sabi­ne Bock, die den Fahr­plan Kli­ma-Auf­bruch ver­ant­wor­tet und unter­zeich­net hat.

An wen rich­tet sich der Stadt­ver­trag also? Einer­seits an Bür­ger, die sich für Kli­ma-Tipps inter­es­sie­ren und zei­gen möch­ten, dass sie den Kli­ma-Auf­bruch unter­stüt­zen. Ande­rer­seits an Unter­neh­men, Wis­sen­schaft oder ande­re Orga­ni­sa­tio­nen, die sich fit­ma­chen für die Dekar­bo­ni­sie­rung und das nach außen tra­gen wollen.

Teil­neh­men kön­nen alle über fol­gen­den Link: https://​secu​re​.erlan​gen​.de/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​s​t​a​d​t​v​e​r​t​r​a​g​-​k​l​i​ma/.

„Leben in Erlan­gen“: Stadt star­tet Bür­ger­be­fra­gung 2023

Die Stadt Erlan­gen star­tet die mitt­ler­wei­le 14. Bür­ger­be­fra­gung: In den kom­men­den Tagen wer­den die Zugangs­da­ten zu Fra­ge­bö­gen an zufäl­lig aus­ge­wähl­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger versendet.

Für eine gute bür­ger­ori­en­tier­te Ver­wal­tung ste­hen die Wün­sche, Bedürf­nis­se und Prio­ri­tä­ten der Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner im Zen­trum des Han­delns. Um die kom­mu­na­len Dienst­lei­stun­gen stets aufs Neue dar­an ori­en­tie­ren zu kön­nen, hat der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss des Stadt­rats vor 23 Jah­ren beschlos­sen, regel­mä­ßig Befra­gun­gen durch­zu­füh­ren. Grund­sätz­lich wer­den schrift­li­che Befra­gun­gen mit meh­re­ren The­men­be­rei­chen durch­ge­führt. Die Betei­li­gung lag bis­her immer deut­lich über 50 Pro­zent und somit für Bür­ger­be­fra­gun­gen außer­or­dent­lich gut.

Die Ergeb­nis­se sämt­li­cher Bür­ger­be­fra­gun­gen wur­den in ver­schie­de­nen Berich­ten ver­öf­fent­licht. Sie kön­nen bei der Sta­ti­stik­stel­le bezo­gen wer­den und ste­hen auch im Inter­net zur Ver­fü­gung unter http://​www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​t​i​s​tik. Die Befun­de der Bür­ger­be­fra­gun­gen wer­den an die Stadt­spit­ze, den Stadt­rat und sei­ne Aus­schüs­se und inner­halb der Stadt­ver­wal­tung an die betrof­fe­nen Dienst­stel­len wei­ter­ge­ge­ben, die die­se Anre­gun­gen dann in kon­kre­te Maß­nah­men umsetzen.

Bei der Zusam­men­stel­lung des Fra­gen­pro­gramms 2023 waren zahl­rei­che städ­ti­sche Dienst­stel­len betei­ligt. Die aktu­el­le Befra­gung ent­hält z.B. Fra­gen zum Wohn­um­feld, zu Infor­ma­ti­ons­mög­lich­kei­ten, der Volks­hoch­schu­le und den Stadt­teil­zen­tren. Wei­te­re The­men­be­rei­che betref­fen die Ver­kehrs­mit­tel­nut­zung und den Klimaschutz.

Die nach dem Zufalls­prin­zip aus­ge­wähl­ten Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger bekom­men ein Anschrei­ben zuge­schickt mit der Bit­te, einen Online­fra­ge­bo­gen aus­zu­fül­len, oder por­to­frei einen Papier­fra­ge­bo­gen anzu­fra­gen. Die Beant­wor­tung ist frei­wil­lig. Jede aus­ge­wähl­te Per­son steht stell­ver­tre­tend für jeweils 26 wei­te­re Ein­woh­ne­rin­nen bzw. Ein­woh­ner. Des­halb ist die Stadt auf die Mit­wir­kung der Befrag­ten beson­ders angewiesen.

Als beson­de­res Dan­ke­schön ver­lost das ver­ant­wort­li­che Sach­ge­biet Sta­ti­stik und Stadt­for­schung unter allen Teil­neh­men­den City-Gut­schei­ne im Wert von bis zu 100 Euro.

Als Ergeb­nis­se wer­den aus­schließ­lich sta­ti­sti­sche, d.h. zusam­men­ge­fass­te Anga­ben über die Gesamt­heit oder über Grup­pen von Per­so­nen und Haus­hal­ten benö­tigt. Anga­ben, die auf ein­zel­ne Per­so­nen oder Haus­hal­te bezo­gen wer­den könn­ten, wer­den auf kei­nen Fall wei­ter­ge­ge­ben. Die Bögen wer­den unter Ver­schluss gehal­ten und nach abge­schlos­se­ner Aus­wer­tung ver­nich­tet. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind beson­ders zur sta­ti­sti­schen Geheim­hal­tung verpflichtet.

Bür­ger­rei­se nach San Carlos

Nach pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se fin­det vom 4. bis 23. Janu­ar 2024 wie­der eine Bür­ger­rei­se nach Nica­ra­gua mit Sta­ti­on in der Part­ner­stadt San Car­los statt. Dar­auf hat jetzt die Stadt Erlan­gen hin­ge­wie­sen. Orga­ni­siert wird die Rei­se von Lati­na­tur / Swen­ja J. Baeh­nisch, mit Unter­stüt­zung von Andrea Hei­ne (Städ­te­part­ner­schafts­ver­ein Erlan­gen-San Car­los) für das Part­ner­schafts­pro­gramm in San Car­los. Dort steht der Besuch eini­ger Part­ner­schafts­pro­jek­te auf dem Pro­gramm und auch Tref­fen mit den Part­ner­schafts­ak­teu­ren und Freun­den. Danach geht die Rei­se wei­ter in ande­re Lan­des­tei­le von Nica­ra­gua mit einem facet­ten­rei­chen Pro­gramm: die bun­ten kolo­nia­len Städ­te Leon und Gra­na­da, eine Fluss­sa­fa­ri im Ram­sar-Schutz­ge­biet Los Gua­tu­zos, die Auf­re­gen­de Schlucht von Somo­to, die akti­ven Vul­ka­ne „Cer­ro Negro“, „Masaya“ & „Teli­ca“ und ande­res mehr.

Bei Inter­es­se und Fra­gen ste­hen Andrea Hei­ne vom Städ­te­part­ner­schafts­ver­ein (E‑Mail andrea.heine@t‑online.de) und Orga­ni­sa­to­rin und Rei­se­be­glei­te­rin Swen­ja J. Baeh­nisch (E‑Mail Sjschlegel@​gmx.​de) zur Verfügung.

Pfarr­stra­ße von Ost nach West gesperrt

Die Pfarr­stra­ße in der Innen­stadt ist in den Herbst­fe­ri­en von Ost nach West, also stadt­aus­wärts vom Mar­tin-Luther-Platz in Rich­tung Fuch­sen­gar­ten, für den Kfz-Ver­kehr gesperrt. Dar­auf hat jetzt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt auf­merk­sam gemacht. Zwi­schen Mon­tag, 30. Okto­ber und Frei­tag, 3. Novem­ber, fin­den dort Stra­ßen­un­ter­halts­maß­nah­men statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Kie­sel­berg­stra­ße ab 30. Okto­ber gesperrt

Die Kie­sel­berg­stra­ße zwi­schen Häus­ling und Haun­dorf ist von Mon­tag, 30. Okto­ber, bis vor­aus­sicht­lich Sonn­tag, 5. Novem­ber, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, fin­den dort Stra­ßen­bau- und Kanal­ar­bei­ten statt. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung in der Schlehenstraße

In der Schle­hen­stra­ße in Alter­lan­gen kommt es am Mon­tag und Diens­tag, 30./31. Okto­ber, zu einer Sper­rung. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist der Ein­mün­dungs­be­reich Mem­ba­cher Weg betrof­fen. Grund sind Instand­set­zungs­ar­bei­ten an der Fahrbahn.

Absperr­pfo­sten wer­den wie­der entfernt

An meh­re­ren Stel­len im Stadt­ge­biet wer­den ab Anfang Novem­ber wie­der Absperr­pfo­sten ent­fernt, um die Durch­füh­rung des Win­ter­dien­stes zu gewähr­lei­sten. Bis in den April des kom­men­den Jah­res hin­ein soll so eine Befah­rung mit Räum- und Streu­fahr­zeu­gen gewähr­lei­stet wer­den. Ins­ge­samt han­delt es sich um mehr als 130 Pfosten.