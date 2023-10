Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Drei­ster Dieb

BAD RODACH. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­schaff­te sich in der Zeit vom 03.09.2023 bis 22.10.2023 Zutritt zu einem Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Kurring.

Der Lang­fin­ger hebel­te hier­für das ange­brach­te Vor­hän­ge­schloss auf und hat­te es allen Anschein nach nur auf die dar­in gela­ger­ten Motor­ra­du­ten­si­li­en abge­se­hen. Zwei Motor­rad­kom­bi­na­tio­nen, zwei Sturz­hel­me sowie zwei Motor­rad­kof­fer im Gesamt­wert von etwa 3.000 Euro waren die Beu­te. Um aller­dings nicht gleich auf den Dieb­stahl auf­merk­sam zu machen, brach­te der drei­ste Dieb ein neu­es Vor­hän­ge­schloss an, wel­ches sich im Kel­ler­ab­teil befand.

Beam­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on haben die Anzei­ge auf­ge­nom­men und ermit­teln nun wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Diebstahls.

Ein­bruch in Firma

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG. Unbe­kann­te bra­chen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in ein Fir­men­ge­län­de ein und stah­len unter ande­rem einen Pick-up. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Sams­tag, 14 Uhr, bis Sonn­tag, 10.30 Uhr, ver­schaff­ten sich die Ein­bre­cher Zutritt zu dem Fir­men­ge­län­de und den dor­ti­gen Büro­con­tai­nern in der Bren­ne­rei­stra­ße. Sie durch­such­ten die Räum­lich­kei­ten und fan­den dort einen Fahr­zeug­schlüs­sel. Sie stah­len den Schlüs­sel und den dazu pas­sen­den Toyo­ta Hilux. Das Fahr­zeug trug zu die­sem Zeit­punkt die Kenn­zei­chen MOL-CX 247. Außer­dem zapf­ten die Lang­fin­ger über tau­send Liter Die­sel­kraft­stoff ab und nah­men Bar­geld sowie eine Droh­ne an sich. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie uner­kannt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt ins­ge­samt über 35.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Küps: Am letz­ten Wochen­en­de wur­den der Poli­zei Kro­nach zwei Unfall­fluch­ten im Bereich Küps gemel­det. Am Sonn­tag zwi­schen 08:25 und 17:34 Uhr kam es in der Kro­na­cher Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Dort wur­de auf dem Park­platz des Net­to-Mark­tes ein Renault Arka­na mit Cobur­ger Kenn­zei­chen hin­ten rechts ange­fah­ren. Ein wei­te­rer Unfall ereig­ne­te sich in der Indu­strie­stra­ße. Dort wur­de in der Zeit von 13:45 bis 14:30 Uhr auf den Kun­den­park­platz des Küchen­stu­di­os ein schwar­zer Hyun­dai I20 mit Kro­na­cher Zulas­sung ange­fah­ren und hin­ten links beschä­digt. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Rol­ler­fah­rer ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

Küps: Ein 40-jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rer wird sich dem­nächst wegen diver­ser Ver­kehrs­ver­stö­ße straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Beschul­dig­te war am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 15:20 Uhr mit einem Motor­rol­ler im Bereich der Bam­ber­ger Stra­ße unter­wegs. Als der Fah­rer das uni­for­mier­te Poli­zei­fahr­zeug sah, redu­zier­te er deut­lich sei­ne Fahr­ge­schwin­dig­keit. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass gegen den Fah­rer ein bis Ende Okto­ber gül­ti­ges Fahr­ver­bot bestand. Bei der Über­prü­fung des Fahr­zeugs stell­te sich her­aus, dass es sich bei dem Rol­ler nicht um einen 25 km/​h Mofa-Rol­ler, für den auch das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus­ge­ge­ben war, son­dern um einen 50 km/​h‑Roller han­delt. Zum Füh­ren die­ses Fahr­zeu­ges hät­te der Beschul­dig­te eine Fahr­erlaub­nis benö­tigt. Der Motor­rol­ler wur­de von der Poli­zei sichergestellt.