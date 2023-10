Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Poli­zei fin­det bei 21-Jäh­ri­ger Rauschgift

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz vor 22.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass aus einer Woh­nung im Bam­ber­ger Nord-Osten star­ker Mari­hua­na-Geruch dringt. Als die Poli­zei die Woh­nung betrat konn­te ein Brocken Haschisch, ein Haschisch-Tabak­ge­misch sowie dazu­ge­hö­ri­ge Uten­si­li­en vor­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Die 21-Jäh­ri­ge Mie­te­rin muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

LIT­ZEN­DORF. Zwi­schen Don­ners­tag, 19. Okto­ber 19.00 Uhr und Sams­tag, 21. Okto­ber 12.00 Uhr, wur­de ein unver­sperr­tes E‑Bike aus einer unver­sperr­ten Scheu­ne in Mel­ken­dorf gestoh­len. Hier­bei han­delt es sich um ein schwar­z/oran­ge-far­bi­ges Her­ren­rad der Mar­ke Conway/​Cairon C229. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 2.300 Euro.

Wer Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib des Fahr­ra­des machen kann, möch­te sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 wenden.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Am Diens­tag, 17. Okto­ber wur­de zwi­schen 10.20 Uhr und 15.10 Uhr ein ver­sperr­tes Fahr­rad gestoh­len. Das grau/oran­ge-far­bi­ge Her­ren-Trek­king­rad der Mar­ke Cube, Modell Cur­ve All­road 17 stand in der Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge am öst­li­chen Ein­gang der Bahnhofsunterführung.

Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib des Fahr­ra­des nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

FRENS­DORF. Im Zeit­raum von Sams­tag, 22.30 Uhr und Sonn­tag, 8.30 Uhr, kam es in Vor­ra zu zwei Fäl­len von Kfz-Sachbeschädigungen.

An zwei Pkw, Suzu­ki und Opel, wur­de jeweils der Fah­rer­au­ßen­spie­gel abge­tre­ten. Es ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

STE­GAU­RACH. Bereits am Mon­tag, 16. Okto­ber, zwi­schen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter in der Hart­lan­de­ner Stra­ße ein Pkw-Heck mit einem lan­gen Krat­zer. Der Sach­scha­den am VW Golf beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

POM­MERS­FEL­DEN. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr ein 24-Jäh­ri­ger mit sei­nem PKW, bis dahin noch aus unge­klär­ter Ursa­che, fron­tal gegen einen Obst­baum. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen kam der Fah­rer ins Kran­ken­haus. Dort gab er zu, dass er ein Medi­ka­ment ein­ge­nom­men hat­te, was die Fahr­taug­lich­keit beein­träch­tigt haben könn­te. Eine Blut­ent­nah­me wur­de ange­ord­net. Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro und muss­te abge­schleppt wer­den. Zusätz­lich ent­stand durch den umge­fah­re­nen Baum ein Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

SCHESS­LITZ. Von der Kreis­stra­ße in Win­di­sch­let­ten bog am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 17-Jäh­ri­ge mit ihrem Kraft­rad auf einen Feld­weg ab. Wohl auf­grund eines Fahr­feh­lers auf den Schot­ter­un­ter­grund kam es zum Sturz. Die Fah­re­rin erlitt Schnitt­wun­den an der Hand und wur­de mit Ver­dacht auf Gehirn­er­schüt­te­rung ins Kran­ken­haus gebracht. Am Kraft­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 150 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Am Sonn­tag ereig­ne­te sich zwi­schen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Park­platz der Ener­gie­mes­se in der Orts­stra­ße Leimhüll/​Pickelgasse ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Fah­rer fuhr einen gepark­ten schwar­zen Pkw, BMW/​118i, links am Heck an und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Hin­wei­se zum Unfall nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

MEM­MELS­DORF. Bereits zwi­schen Diens­tag, 10. Okto­ber 17.00 Uhr und Mitt­woch, 11. Okto­ber, 8.00 Uhr, wur­de in der Ring­stra­ße ein Pkw, Hyundai/​i20 an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te ange­fah­ren. Der Fah­rer eines unbe­kann­ten Fahr­zeu­ges, evtl. eines Fahr­ra­des, fuhr auf dem Geh­weg und tou­chier­te dabei den Pkw. Der Unbe­kann­te beging Fah­rer­flucht. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3.000 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

LIT­ZEN­DORF. Am Sonn­tag, kurz nach 17.00 Uhr, wur­de der Poli­zei ein Schwel­brand im Haupts­moor­wald gemel­det. Die Feu­er­weh­ren Pödel­dorf und Scham­mels­dorf waren mit ca. 25 Kräf­ten im Ein­satz. Es wird ver­mu­tet, dass Unbe­kann­te im Wald ein Lager­feu­er mach­ten, wel­ches nicht gänz­lich abbrann­te. Die Brand­flä­che erstreckt sich auf ca. 100 m². Die Scha­dens­hö­he ist der­zeit noch nicht bezifferbar.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

BISCH­BERG. Seit Ende Juli ereig­ne­ten sich meh­re­re unge­wöhn­li­che Fäl­le in Bezug auf mög­li­che Gift­kö­der für Hun­de. In einem Fall ist die Ver­gif­tung eines Hun­des mit Rat­ten­gift durch eine tier­ärzt­li­che Unter­su­chung gesi­chert. Bei einem wei­te­ren Fall ver­starb ein Hund uner­war­tet nach­dem er einen ver­meint­li­chen Gift­kö­der fraß, eine Unter­su­chung steht aus. Wei­ter wur­den bis Anfang Okto­ber im Gemein­de­ge­biet ein toter Mar­der mit Ver­gif­tungs­sym­pto­men und diver­se aus­ge­leg­te Fleisch­stücke und Hun­de­lecker­li auf­ge­fun­den. Die Zen­tra­len Ergän­zungs­dien­ste Bam­berg ermit­teln in die­sen Fäl­len. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–645 zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Vor­fahrt genom­men und danach ein­fach abgehauen

Hall­stadt. Am Sonn­tag­vor­mit­tag fuhr ein Sko­da an der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt auf. Dabei war der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer wohl mit der Bau­stel­le über­la­stet und miss­ach­te­te die Vor­fahrt einer 31-jäh­ri­gen BMW-Fah­re­rin. Die­se muss­te brem­sen und nach links aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß mit dem Sko­da zu ver­mei­den. Dabei stieß sie lei­der mit ihrem Außen­spie­gel gegen den Außen­spie­gel eines neben ihr fah­ren­den VW mit 37-jäh­ri­gem Fah­rer. Wäh­rend die bei­den anschlie­ßend anhiel­ten, fuhr der Sko­da ein­fach wei­ter. Der Unfall ging glimpf­lich aus, da die Gesamt­schä­den wohl unter 500 Euro lie­gen dürf­ten. Das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers ist bekannt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort wur­de eingeleitet.

Brum­mi­fah­rer mit fast 2 Pro­mil­le unterwegs

Bam­berg. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen mel­de­te ein besorg­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen in „Schlan­gen­li­ni­en“ fah­ren­den Sat­tel­zug auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Der Sat­tel­zug konn­te beim Bam­ber­ger Kreuz von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei fest­ge­stellt wer­den, als er auf die A73 in Rich­tung Nürn­berg wech­sel­te. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le ström­te den Beam­ten star­ker Alko­hol­ge­ruch vom 43-jäh­ri­gen Fah­rer ent­ge­gen und er mach­te auch einen stark betrun­ke­nen Ein­druck. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab einen Wert von nur knapp unter 2 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me muss­te durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wer­den. Natür­lich konn­te der Sat­tel­zug so auch nicht wei­ter­fah­ren und ein Ersatz­fah­rer wur­de orga­ni­siert, wel­cher sei­nen Kol­le­gen anschlie­ßend auch mit­nahm. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr ist die Fol­ge. Sei­nen Füh­rer­schein ist der Mann nun auf lan­ge Zeit los und er wird auch die Berufs­kraft­fah­rer­qua­li­fi­ka­ti­on verlieren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Zwei Tret­rol­ler und ein dazu­ge­hö­ri­ger Stän­der wur­den zwi­schen Sams­tag­mor­gen, 9:00 Uhr, und Sonn­tag­mit­tag, 12:30 Uhr, vor einem Anwe­sen in der Mero­win­ger­stra­ße ent­wen­det. Im Gegen­zug lies der Täter einen ande­ren Tret­rol­ler vor der Haus­tür des Anwe­sens zurück. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 230.- EUR.

Wei­ter­hin wur­de der Heck­schei­ben­wi­scher eines schwar­zen Mer­ce­des gewalt­sam abge­ris­sen und so ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 100.- EUR ver­ur­sacht. Der Pkw stand im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag­abend, 19:00 Uhr, und Sonn­tag­vor­mit­tag, 10:00 Uhr, in einem Car­port in der Mero­win­ger­stra­ße. Ob zwi­schen den bei­den Taten ein Zusam­men­hang besteht, ist der­zeit Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Hetz­les. Am Sonn­tag beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr die Fas­sa­de eines Anwe­sens in der Hin­te­ren Dorf­stra­ße. Der Täter warf ver­mut­lich Stei­ne gegen die Haus­wand, so dass die­se beschä­digt wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gleich 14 fuh­ren zu schnell

LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf der Kreis­stra­ße LIF 2, zwi­schen Schney und Michel­au, eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten ins­ge­samt 14 Ver­kehrs­teil­neh­mer mit Anzei­gen bean­stan­det wer­den. Der Schnell­ste fuhr bei erlaub­ten 70 km/​h mit 105 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge mit einem Buß­geld in Höhe von min­de­stens 200 Euro zzgl. Gebüh­ren und Aus­la­gen sowie einem Punkt in der Ver­kehrs­sün­der­kar­tei in Flensburg.

Zu viel getrunken

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le zwi­schen Michel­au und Schwür­bitz hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Sonn­tag­abend einen 63-jäh­ri­gen Fiat-Fah­rer an. Hier­bei stieg ihnen Alko­hol­ge­ruch in die Nase, ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te 0,64 Pro­mil­le. Dem Mann wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Er erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen die 0,5‑Promille-Grenze.

Betrun­ken gefahren

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Kro­na­cher Stra­ße ein Audi-Fah­rer auf, der einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te. Der 43-Jäh­ri­ge war hier­bei sicht­lich ner­vös, der Grund dafür dürf­te bei sei­ner deut­li­chen Alko­ho­li­sie­rung von fast 1,9 Pro­mil­le gewe­sen sein. Bei dem Mann wur­de im Anschluss eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt sowie sein Füh­rer­schein und sei­ne Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Er erhält eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Sitz­bank angezündet

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag gegen 18.30 Uhr teil­te ein bis­lang noch unbe­kann­ter Zeu­ge den Brand einer höl­zer­nen Sitz­bank in der Grün­an­la­ge am Main mit. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe war die Brand­stel­le durch die Feu­er­wehr bereits gelöscht. Der Stadt Lich­ten­fels ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 500 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se zu Tat und Täter, sowie den unbe­kann­ten Zeu­gen sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 noch­mals zu melden.

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

HOCH­STADT AM MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 18.00 Uhr bis Sonn­tag, 14.30 Uhr, bra­chen ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten am Bahn­hof auf. Ein genau­er Sach-/Ent­wen­dungs­scha­den kann noch nicht bezif­fert wer­den, dürf­te aber bei über 2.000 Euro lie­gen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Fahr­rad gestohlen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Auf ein blau-schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube im Wert von 800 Euro hat­te es ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Zeit von Frei­tag, 09.00 Uhr bis Sams­tag, 12.00 Uhr abge­se­hen. Das E‑Bike war am Vor­der­rad mit einem Schloss befe­stigt und wur­de aus dem Fahr­rad­stän­der am Bahn­hof ent­wen­det. Das Vor­der­rad samt Schloss ver­blieb am Abstell­ort. Auf­fäl­lig sind an dem Fahr­rad sind die oran­ge­far­be­nen Len­k­er­grif­fe. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.