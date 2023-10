Nach vier Aus­wärts­spie­len in Fol­ge und einer Bilanz von 2:3 Sie­gen dür­fen die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach nun end­lich wie­der vor eige­ner Hal­le antre­ten. Nach einer guten Par­tie gegen den Tabel­len­füh­rer kommt nun ein wei­te­rer unge­schla­ge­ner Geg­ner: die DJK Eggols­heim. Die Mann­schaft aus dem Raum Forch­heim wird von dem ehe­ma­li­gen Bun­des­li­ga­trai­ner Milos Pet­ko­vic trai­nert, der sei­ne sehr talen­tier­te Mann­schaft bis­her sehr gut in die Sai­son lei­ten konn­te (4 Sie­ge aus 4 Spie­len). Ziel der Kulm­ba­cher Mann­schaft muss es somit sein, die Phy­sis und Ath­le­tik der Gäste auf­zu­neh­men und die eige­nen Stär­ken aus­zu­spie­len. Nach vor­aus­sicht­lich bes­ser Auf­stel­lung als noch im Aus­wärts­spiel gegen Reg­nitz­tal liegt es in der Hand der Kulm­ba­cher Mann­schaft, die Sie­ges­se­rie der Eggols­hei­mer zu been­den und in eige­ner Hal­le die wei­se Weste zu bewahren.

Tip-off: Sams­tag, 28.10.2023 um 18.00 Uhr (inkl. Halb­zeit­auf­tritt der Che­er­Sport Oberfranken)

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: Schnei­der, Brown, Hansl, Koths, Schwa­ben­land, Jung­bau­er, Mit­chell T., Eck­hardt, Malla­nik, Mit­chell L., Weisheit