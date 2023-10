Einen unge­fähr­de­ten 100:80 (49:36)-Heimsieg fei­er­te der BBC Bay­reuth am heu­ti­gen Abend in der 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A gegen die VfL Spar­kas­sen­Stars Bochum. Bay­reuth hat damit nach vier Spie­len jeweils zwei Sie­ge und Nie­der­la­gen auf dem Konto.

1. Vier­tel

Mit Moritz Ple­scher, Selim Fofa­na, Kri­sti­an Sjo­lund, Aaron Car­ver und Len­ny Liedt­ke star­te­te der BBC in die Par­tie. Bochum erwisch­te den bes­se­ren Auf­takt und ging mit 6:2 und 8:5 in Füh­rung. Mari­os Gio­tis brach­te den BBC mit einem Drei­er zum 11:10 erst­mals in Front. Die Füh­rung wech­sel­te in der Fol­ge stän­dig, bis Shane Gat­ling mit einem Drei­er den Bay­reu­thern fünf Punk­te Vor­sprung brach­te (22:17). Unmit­tel­bar zuvor hat­ten bereits Shane Gat­ling selbst und Moritz Ple­scher jeweils einen Drei­er ver­senkt. Mit 27:21 für Bay­reuth ging es schließ­lich in die erste Viertelpause.

2. Vier­tel

Im zwei­ten Abschnitt kam Bochum zunächst wie­der etwas her­an (27:30), dann folg­ten aller­dings zwei Drei­er von Shane Gat­ling und Mar­co Rahn, so dass Bay­reuth mit neun Punk­ten vor­ne lag (36:27). Shane Gat­ling (11 Punk­te in der ersten Halb­zeit) war in die­ser Pha­se der her­aus­ra­gen­de Bay­reu­ther Akteur, er brach­te beim Stand von 41:31 den BBC auch erst­mals zwei­stel­lig in Füh­rung. 47:34 für Bay­reuth stand es nach 18 Minu­ten. Mit einem 49:36-Vorsprung für den BBC ging es nach star­ken 20 Minu­ten in die Halbzeitpause.

3. Vier­tel

Zum Start des drit­ten Abschnitts blieb der Bay­reu­ther Vor­sprung kon­stant (57:44). Selim Fofa­na bau­te die Füh­rung für den BBC auf 61:44 aus. 66:46 und damit 20 Punk­te Vor­sprung waren nach gut 25 Minu­ten nach einem Drei­er von Mari­os Gio­tis erreicht. Die 2.029 Zuschau­er in der Ober­fran­ken­hal­le sahen eine sehr gute Vor­stel­lung der Heim­mann­schaft, die die Füh­rung kon­ti­nu­ier­lich wei­ter aus­bau­te. Mit 80:58 nach 30 Minu­ten war das Spiel prak­tisch zu Gun­sten des BBC entschieden.

4. Vier­tel

Bochum hol­te zwar alles her­aus, schien aber manch­mal etwas über­for­dert. 88:61 führ­te Bay­reuth nach einem Drei-Punk­te-Spiel von Kri­sti­an Sjo­lund. 92:64 war der Zwi­schen­stand zur Mit­te des Schluss­ab­schnitts. Bochum gab sich trotz des Rück­stands aber nicht auf und kam wie­der etwas her­an. Nach einem unsport­li­chen Foul von Selim Fofa­na stand es 75:97. Die 100-Punk­te-Mar­ke knack­ten die Bay­reu­ther aber noch durch einen Drei­er von Mar­co Rahn, am Ende stand ein 100:80-Sieg zu Buche.

Die Spie­ler des Spiels

Bester Bay­reu­ther Wer­fer war Selim Fofa­na mit 17 Punk­ten, Mari­os Gio­tis erreich­te 15 Zäh­ler. Ins­ge­samt sechs Bay­reu­ther Akteu­re schaff­ten eine zwei­stel­li­ge Punkt­zahl. Mari­os Gio­tis hat­te bei sei­nen Wür­fen aus dem Zwei- und Drei-Punk­te-Bereich Tref­fer­quo­ten von jeweils 100 Pro­zent. Die mei­sten Rebounds griff mit neun Aaron Car­ver ab. Auf Bochu­mer Sei­te traf Vin­cent Frie­de­ri­ci mit 19 Punk­ten am besten, bester Reboun­der der Gäste waren Niklas Geske und Tom-Nic­las Alte mit jeweils 4.

Sta­ti­stik