2. Sai­son­spiel der Sai­son 2023/24 in der 2. Roll­stuhl­bas­ket­ball Bun­des­li­ga (RBBL2) am 21.10.2023 in Ulm

Dank drei star­ker Vier­tel sichern sich die Mädels und Jungs des RSV im 2. Sai­son­spiel die näch­sten Punk­te im Kampf um die Kro­ne der 2. Bundesliga.

„Anders als noch gegen Tirol sind wir heu­te wach und mit der nöti­gen Inten­si­tät ins Spiel gestar­tet. Dies­mal war es das 2. Vier­tel in dem wir vor allem defen­siv Pro­ble­me hat­ten. Ich bin den­noch stolz auf die Mädels und Jungs! Im 3. und 4. Vier­tel haben wir Ulm bei nur noch 13 Punk­ten gehal­ten und unse­ren Bas­ket­ball gespielt“, so Spie­ler­trai­ner And­re Hopp nach dem Spiel.

Mit der nöti­gen Span­nung kamen die Bay­reu­ther im 1. Vier­tel aus der Kabi­ne. Dank schön her­aus­ge­spiel­ten Abschlüs­sen und sehens­wer­ten Defen­siv­ak­tio­nen erspiel­te sich der RSV in die­sem Spiel­ab­schnitt eine 23:12 Punk­te Führung.

Das 2. Vier­tel gehör­te den Gast­ge­bern aus Ulm. Offen­siv zu hek­tisch und defen­siv mit zu vie­len Fehl­ak­tio­nen lies man Ulm zur Halb­zeit­pau­se noch ein­mal auf 35:33 Zäh­ler ran kommen.

Nach der Pau­se schal­te­te das Team von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp wie­der 2 Gän­ge hoch. Ergeb­nis war vor allem eine deut­lich ver­bes­ser­te Defen­siv­ar­beit. Dank 18 erziel­ter und nur 7 zuge­las­se­ner Punk­te lau­te­te der Spiel­stand nach 30 gespiel­ten Minu­ten 53:40 aus Sicht der Bayreuther.

Auch in den let­zen Spiel­mi­nu­ten lie­ßen die Bay­ern nichts mehr anbren­nen. Die Ver­tei­di­gung stand gut, offen­siv spiel­te man her­vor­ra­gend als Team und hat­te immer einen Blick für den bes­ser postier­ten Mit­spie­ler. So gewinnt der RSV das Spiel am Ende ver­dient mit 73:46 Punk­ten und sichert sich so den 2. Sieg im 2. Spiel.

Aus­blick:

Am Sams­tag den 28.10.2023 um 14:00 Uhr heißt es wie­der HEIM­SPIEL. Zu Gast in der Ober­fran­ken­hal­le ist dann das Team der RSKV Tübin­gen. Wir freu­en uns auf eure zahl­rei­che Unterstützung.