Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑Scooter unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

Coburg: Am Sonn­tag, gegen 01:10 Uhr fiel den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ein 20-jäh­ri­ger Mann auf sei­nem E‑Scooter auf.

Bei einer Kon­trol­le zeig­te der Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Auf Nach­fra­ge räum­te er ein im Lau­fe des Abends Mari­hua­na kon­su­miert zu haben.

Der Mann muss­te sich einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum unter­zie­hen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge mit einem Regel­buß­geld­satz in Höhe von 500 Euro.

Des Wei­te­ren erwar­tet ihn min­de­stens ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Mit dem Fahr­rad betrun­ken in Schlan­gen­li­ni­en durch die Fußgängerzone

Coburg: Am Sonn­tag, kurz nach 01:00 Uhr, fuhr ein 33-jäh­ri­ger Mann in Coburg in star­ken Schlan­gen­li­ni­en mit sei­nem Fahr­rad durch die Mohrenstraße.

Er benö­tig­te hier­bei die kom­plet­te Brei­te der Fuß­gän­ger­zo­ne und fiel fast von sei­nem Rad.

Auf die Anspra­che durch die Poli­zei­be­am­ten reagier­te er nicht, wes­halb er von den Beam­ten fest­ge­hal­ten wer­den musste.

Anschlie­ßend wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann über 1,6 Pro­mil­le hatte.

Er muss­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg über sicher erge­hen lassen.

Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Betrun­ken mit dem Pkw gefahren

Coburg: Ein 44-jäh­ri­ger Mann fiel den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg am Sonn­tag kurz nach Mit­ter­nacht in der Bam­ber­ger Stra­ße in Coburg auf. Der Mann war mit einem Klein­trans­por­ter unter­wegs. Bei einer Kon­trol­le durch die Poli­zei erbrach­te der Test am Alko­ma­ten ein Ergeb­nis von 1,68 Promille.

Es wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt und eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr erstattet.

Stei­ne gegen Fen­ster gewor­fen und weggerannt

Coburg: Am Sams­tag, gegen 20:00 Uhr, war­fen bis­lang unbe­kann­te Täter meh­re­re Stei­ne gegen Häu­ser in der Franz-Klin­gler-Stra­ße in Coburg. Ein Mann und eine Frau konn­ten durch die Anwoh­ner beob­ach­tet wer­den, wie die­se kurz nach der Tat weg­ge­rannt sind.

An den Fen­stern ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 60 Euro.

Wer zu dem Fall Beob­ach­tun­gen gemacht hat wird gebe­ten sich bei der Poli­zei in Coburg zu melden.

Unfall­flucht – Auto beschä­digt und weg­ge­fah­ren, Zeu­gen gesucht

Coburg: Am Sams­tag, zwi­schen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es in Coburg im Kalen­der­weg zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr gegen den lin­ken Außen­spie­gel eines dort gepark­ten blau­en Ford Fie­sta und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Der Spie­gel ist abge­bro­chen, es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 250 Euro.

Wer hier etwas beob­ach­tet hat soll sich bit­te bei der Poli­zei Coburg melden.

Unter Alko­hol­ein­fluss gegen Gar­ten­mau­er gefahren

Coburg: Am Sams­tag, gegen 12:40 Uhr, fuhr ein 26-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw im Kalen­der­weg Rich­tung Kano­nen­weg. Hier­bei kam ihm ein Fahr­zeug ent­ge­gen, wel­ches der Mann zu spät bemerk­te, nach rechts aus­weich­te und dort gegen einen Gar­ten­zaun fuhr.

Bei der Unfall­auf­nah­me haben die Cobur­ger Poli­zi­sten fest­ge­stellt, dass der Mann nach Alko­hol riecht. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,74 Pro­mil­le. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und der Füh­rer­schein des Man­nes sicher­ge­stellt. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Am Zaun ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Pkw des Unfall­ver­ur­sa­chers ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Tou­rist fährt ohne Führerschein

Coburg: Am Sams­tag, gegen 08:40 Uhr, wur­de durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ein 22-jäh­ri­ger Mann aus Kroa­ti­en mit sei­nem Pkw einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei fiel den Poli­zi­sten auf, dass der Tou­rist über­haupt kei­nen Füh­rer­schein besitzt.

Er muss­te sei­ne Fahrt an Ort und Stel­le natür­lich been­den und eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 600 Euro hin­ter­le­gen. Ihn erwar­tet jetzt eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Later­nen­pfo­sten beschmiert – Zeu­gen gesucht

COBURG. Im Lau­fe des Don­ners­tags beschmier­ten Unbe­kann­te zwei Later­nen­pfo­sten auf dem Geh­weg am Schloß­berg in Rich­tung der dor­ti­gen Schu­le. Die Krmi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

Die Täter brach­ten unter ande­rem ein Haken­kreuz und den Schrift­zug „Sieg Heil“ an den Pfo­sten an. Die Auf­schrif­ten wur­den bereits ent­fernt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt wegen des Ver­wen­dens von Kenn­zei­chen ver­fas­sungs­wid­ri­ger Orga­ni­sa­tio­nen und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­rad nicht mehr da

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag, 20.10.23, in der Zeit von 06:30 – 13:00 Uhr, wur­de ein in der Zoll­bühl­weg ein ver­sperrt abge­stell­tes Pedelec der Mar­ke Tele­fun­ken, Rah­men­far­be: grau/​rot ent­wen­det. Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Pedelecs erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0.

Mit Dro­gen­ein­wir­kung unterwegs

Schnecken­lo­he (Lkrs. Kro­nach) – Am Frei­tag, 20.10.23, gegen 12:30 Uhr, führ­ten Beam­te der Fahn­dungs- und Kon­troll­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg auf der B303 bei Schnecken­lo­he eine Ver­kehrs­kon­trol­le eines Pkw Kia durch. Beim Fah­rer ver­lief ein Dro­gen­test posi­tiv auf Can­na­bis-Kon­sum. Gegen die­sen wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen Ver­sto­ßes gegen das Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ein­ge­lei­tet. Es droht ein Buß­geld von mind. 500,-€ und ein Fahrverbot.

Sach­be­schä­di­gung

Beik­heim (Lkrs. Kro­nach) – In der Nacht von Don­ners­tag, 19.10., auf Frei­tag, 20.10.23, wur­de durch unbe­kann­ten Täter ein Gara­gen­tor in der Stra­ße „Roter Hügel“ mit Bau­schaum aus­ge­spritzt, so daß die­ses nicht mehr vom Eigen­tü­mer geöff­net wer­den konn­te. Hin­wei­se auf den Übel­tä­ter erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0