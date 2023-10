Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Bam­berg. Am Sonn­tag­mor­gen kam es in einer Bar in der Unte­ren Sand­stra­ße gegen ca. 4 Uhr zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Beim Anste­hen an der Gar­de­ro­be kam es zwi­schen zwei jun­gen Män­nern zum Streit, der dar­in gip­fel­te, dass ein bis dato unbe­kann­ter Mann den Geschä­dig­ten mit einem Kopf­stoß zu Boden streck­te. Dadurch fiel der Geschä­dig­te eini­ge Trep­pen­stu­fen hin­ab. Der Täter trak­tier­te dann den Geschä­dig­ten noch­mals mit Faust­schlä­gen und wur­de dann von Mit­ar­bei­tern des Sicher­heits­dien­stes weg­ge­zo­gen. Der Täter flüch­te­te. Hin­wei­se zum Fall sowie wei­te­re Zeu­gen­aus­sa­gen nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Bam­berg. Am Sams­tag­abend wur­de im Zeit­raum von 17 bis 22 Uhr ein ver­sperr­tes Moun­tain­bike der Fir­ma Bulls ent­wen­det, wel­ches im Bereich hin­ter dem Fahr­rad­park­haus in der Bren­ner­stra­ße abge­stellt war. Das anthra­zit – grü­ne Rad hat­te einen Zeit­wert von rund 300 Euro. Hin­wei­se zum Fall nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Bam­berg. einen 31jährigen Mann aus dem Bam­ber­ger Osten hat ein Laden­de­tek­tiv beim Dieb­stahl ertappt. Der 31jährige hat­te ein Par­fum aus einem Dro­ge­rie­markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt ent­wen­det. Dar­auf ange­spro­chen belei­dig­te der Dieb den Detek­tiv mit her­ab­las­sen­den Aus­drücken. Die Poli­zei nahm den Fall auf, der 31jährie Mann muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl und Belei­di­gung verantworten.

Bam­berg. Zu einem Fall von Sach­be­schä­di­gung an Pkw sucht die Poli­zei Bam­berg-Stadt Zeu­gen. Ein am Baben­ber­ger Ring abge­stell­ter Pkw Renault Lagu­na wur­de im Zeit­raum von Frei­tag bis Sams­tag beschä­digt. Ein bis dato unbe­kann­ter Täter hat in die­sem Zeit­raum den Schei­ben­wi­scher abge­bro­chen, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 300 Euro Fahren.

Bam­berg. Vom Fahr­rad­trä­ger eines Pkw Mini wur­de im Zeit­raum vom 14.10.2023 bis zum 21.10.2023 ein Pedelec der Fir­ma Hai­bike, Fly­on, weiß, ent­wen­det. Das Pedelec war zu die­ser Zeit ver­sperrt auf dem Fahr­rad­trä­ger abge­stellt gewe­sen. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades im Wert von rund 4000 Euro nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kenn­zei­chen und Fahr­zeug­pa­pie­re entwendet.

HALL­STADT. Aus einem unver­sperr­ten schwar­zen Dacia San­de­ro wur­den aus dem Fahr­zeug­inne­ren die Zulas­sungs­be­schei­ni­gung und das hin­te­re Kenn­zei­chen ent­wen­det. Der bis­lang unbe­kann­te Täter war am Sams­tag­spät­nach­mit­tag, zwi­schen 17.30 – 18.30 Uhr am Fahr­zeug tätig. Als mög­li­chen Tat­ort wur­de der Park­platz am Ein­kaufs­zen­trum in der Miche­lin­stra­ße und der Reit­platz an der Stra­ße „Am Bör­stig“ ange­ge­ben. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei 100,- EUR. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge an bei­den mög­li­chen Tat­or­ten bemerkt? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Die­bes­paar ver­such­te durch Ablen­kung eine Tasche an der Kas­se vor­bei zu schleusen.

TROS­DORF. Sams­tag­nach­mit­tag ver­such­ten ein Mann und eine Frau in einem Dis­coun­ter in der Indu­strie­stra­ße die Ver­käu­fe­rin an der Kas­se abzu­len­ken. Der Mann, ca. 1,60m, schwar­ze Haa­re und Bart, ost­eu­ro­päi­scher Per­so­nen­typ, in einem Gespräch abzu­len­ken, wäh­rend die Frau, ca. 1,60m, wei­ßes Kleid mit schwar­zen Blu­men, süd­ost­eu­ro­päi­scher Per­so­nen­typ, eine gefüll­te Kühl­ta­sche unter­halb des Kas­sen­ban­des vor­bei­zu­füh­ren. Als die­ser Ver­such auf­ge­fal­len war, nah­men bei­de Täter Reiß­aus und flüch­te­ten ohne Diebesgut.

Gegen die bei­den Täter wur­den Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ten Laden­dieb­stahl auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Betrun­ken mit dem Fahr­rad gefah­ren und gestürzt.

SASS­AN­FAHRT. Sams­tag­nacht, gegen 21.00 Uhr, war auf der Kreis­stra­ße BA 3, Nähe Sass­an­fahrt, ein 34-jäh­ri­ger Mann betrun­ken mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs. Ein Zeu­ge konn­te beob­ach­ten, wie der Mann die Kon­trol­le ver­lor und stürz­te. Der Fahr­rad­fah­rer ver­letz­te sich leicht im Gesicht, wes­halb auch der Ret­tungs­dienst ange­for­dert wur­de. Bei der Unfall­auf­nah­me vor Ort stell­ten dann die Beam­ten fest, dass der Fahr­rad­fah­rer sicht­lich betrun­ken war und der durch­ge­führ­te Alko­test ergab einen Wert von 2,06 Pro­mil­le. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me und dem jun­gen Mann droht nach Abschluss der Ermitt­lun­gen eine Geldstrafe.

Gepark­ten Seat Ibi­za angefahren.

THÜNG­FELD. Ein roter Seat Ibi­za park­te von Don­ners­tag­abend bis Sams­tag­abend in der Fran­ken­stra­ße. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te den gepark­ten Ibi­za am Kot­flü­gel hin­ten links und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den i.H.v. 1.000,- EUR. Weder wur­de der Unfall gemel­det, noch eine Nach­richt am Fahr­zeug hin­ter­las­sen. Es wur­den nun Ermitt­lun­gen gegen unbe­kann­ten Täter auf­ge­nom­men. Wer hat den Unfall beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer war betrunken

STRUL­LEN­DORF. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, gegen 00.45 Uhr, fiel auf der Staats­stra­ße 2244, zwi­schen Bam­berg und Strul­len­dorf, einem Ver­kehrs­teil­neh­mer ein grau­er Mer­ce­des mit Schlan­gen­li­ni­en­fah­ren auf. Der Fahr­zeug­füh­rer, ein 32-jäh­ri­ger Mann aus Mol­da­wi­en, wur­de kurz dar­auf von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und über­prüft. Der durch­ge­führ­te Alko­test ergab einen Wert von 2,04 Pro­mil­le. Mit die­sem Wert war der Fahr­zeug­füh­rer abso­lut fahrt­un­tüch­tig und durf­te nicht mehr wei­ter­fah­ren. Wei­ter­hin wur­de noch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Im Anschluss durf­te er die Nacht noch bei der Poli­zei ver­brin­gen und sei­nen Rausch ausschlafen.

Jun­ger Mann belä­stig­te jun­ge Frau mit eri­gier­tem Glied

HALL­STADT. Bei einem Spa­zier­gang bemerk­te eine jun­ge Frau im Auweg einen jun­gen Mann, die­ser war ihr über eine grö­ße­re Strecke von hin­ten immer näher­ge­kom­men. Als sie sich umdreh­te, befand er sich direkt hin­ter ihr, hat­te sei­ne Hose im Schritt geöff­net und sein eri­gier­tes Glied war zu sehen. Es war der jun­gen Frau unan­ge­nehm und sie ent­fern­te sich beschleu­nigt von ihm. Kurz dar­auf sah sie den jun­gen Mann mit einem Hon­da Civic wegfahren.

Den jun­gen Mann konn­te die Geschä­digt wie fol­gend beschreiben:

Männ­lich, ca. 20 – 25 Jah­re alt, ca. 1.80m, nord­eu­ro­päi­scher Per­so­nen­typ, blon­de Haa­re, ca. 90 kg,

Beklei­dung: Soft­s­hell­jacke, rotes Shirt

Den Pkw konn­te sie wie fol­gend beschreiben:

Hon­da Civic, Far­be: dunkelblau/​lila, Bau­jahr: ver­mutl. 2020, schwarz/​weiße Muster am Heck­stoß­fän­ger, tie­fer­ge­leg­tes Fahr­weg, mög­li­che Zuge­hö­rig­keit zur Tuningszene

Gegen den bis­lang unbe­kann­ten Täter wur­den Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men, wer kann Hin­wei­se zur Per­son oder dem Fahr­zeug geben. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell in der Baustelle

HALL­STADT A70 Am Sams­tag­vor­mit­tag führ­te die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg eine Geschwin­dig­keits­mes­sung in der Bau­stel­le auf der A 70 Höhe Hall­stadt durch. Bei über 4500 Fahr­zeu­gen hiel­ten sich 74 nicht an die vor­ge­schrie­be­nen 80 km/​h. Zwei Fahr­zeug­füh­rer müs­sen mit einem Fahr­ver­bot von einem Monat rech­nen, da sie jeweils mit 129 km/​h unter­wegs waren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Meh­re­re Sach­be­schä­di­gun­gen durch Graffiti

BAY­REUTH. Am Sams­tag zwi­schen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr kam es im Innen­stadt­be­reich sowie im Stadt­teil Kreuz zu meh­re­ren Sach­be­schä­di­gun­gen durch Graf­fi­ti. Ein genau­er Sach­scha­den kann der­zeit noch nicht bezif­fert wer­den. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Gegen­sei­tig mit Schreck­schuss­waf­fe bedroht

BAY­REUTH. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen gerie­ten ein 35-jäh­ri­ger und ein 22-jäh­ri­ger Bay­reu­ther in Streit. Dabei schoss der 22-jäh­ri­ge mit einer Schreck­schuss­waf­fe in die Luft. Sein Kon­tra­hent zog eben­falls eine Schreck­schuss­waf­fe und bedroh­te den ande­ren. Nach­dem bei­de kei­ne not­wen­di­ge waf­fen­recht­li­che Erlaub­nis besa­ßen wur­den bei­de Waf­fen sicher­ge­stellt und es erwar­ten sie nun Anzei­gen wegen Bedro­hung und eines Ver­sto­ßes nach dem Waffengesetz.

Nach Streit mit Pfef­fer­spray besprüht

BAY­REUTH. Am Frei­tag um 21:30 Uhr gerie­ten zwei Män­ner im Bereich der Funck­stra­ße in Streit. Hier­bei fie­len auch Belei­di­gun­gen. Anschlie­ßend nahm einer der Män­ner ein Pfef­fer­spray und sprüh­te es dem ande­ren ins Gesicht. Der Geschä­dig­te wur­de dadurch leicht ver­letzt und muss­te in einer Kli­nik behan­delt wer­den. Zeu­gen, die die Tat beob­ach­ten konn­ten wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt (Tel. 0921/506‑2130) in Ver­bin­dung zu setzen.

Fest­nah­me nach Ladendiebstahl

BAY­REUTH. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de ein Bay­reu­ther Juwe­lier Opfer eines Dieb­stahls beim dem Schmuck im Wert von rund 5.000 Euro ent­wen­det wur­de. Die Täter, ein Mann und eine Frau, wur­den im Rah­men der Fahn­dung fest­ge­nom­men und einem Rich­ter vor­ge­führt, wel­cher Haft­be­fehl erließ. Bei­de wur­den im Anschluss in eine JVA eingeliefert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Hau­sen. Am Sams­tag­mit­tag konn­te eine auf­merk­sa­me 32-jäh­ri­ge Kun­din beob­ach­ten, wie drei bis­lang unbe­kann­te Täter, dar­un­ter ein männ­li­cher und zwei weib­li­che, meh­re­re Par­fü­me aus einer Dro­ge­rie in der Stra­ße „Pila­tus Cam­pus“ ent­wen­de­ten. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand, wur­den mehr als zehn hoch­wer­ti­ge Par­fü­me ent­wen­det. Der gesam­te Beu­te­scha­den konn­te bis­lang noch nicht genau bezif­fert wer­den, es wird aller­dings von einem mitt­le­ren drei­stel­li­gen Wert ausgegangen.

Hetz­les. Am Sams­tag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter eine Geld­bör­se aus einem Suzu­ki. Die­ser war unver­sperrt am Stra­ßen­rand in der Haupt­stra­ße geparkt. Die Geld­bör­se lag auf dem Bei­fah­rer­sitz. Der Beu­te­scha­den wird auf etwa 100,- Euro geschätzt. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sams­tag­mit­tag belei­dig­te und bedroh­te ein 43-Jäh­ri­ger aus Forch­heim eine Lini­en­bus­fah­re­rin in der Bay­reu­ther Stra­ße. Als er beim Betre­ten des Bus­ses nach sei­ner Fahr­kar­te gefragt wur­de, wur­de er direkt aggres­siv und aus­fal­lend. Der Mann wur­de umge­hend wie­der des Bus­ses ver­wie­sen. Die Poli­zei Forch­heim ermit­telt nun wegen meh­re­rer Straftaten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Ver­kehrs­un­fall endet im Krankenhaus

BAD STAF­FEL­STEIN. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Sams­tag­nach­mit­tag Am Kur­park in Bad Staf­fel­stein. Eine 56jährige Pkw-Fah­re­rin über­sah beim Abbie­gen in den Park­platz einen ent­ge­gen­kom­men­den Motor­rad­fah­rer. Hier­durch kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge und der 60jährige Motor­rad­fah­rer kam zu Fall. Da der Mann kei­nen Helm trug, erlitt er eine Kopf­platz­wun­de und muss­te ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht werden.

Sach­be­schä­di­gung durch Feuerwerkskörper

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Les­sing­stra­ße wur­de der Metall­gar­ten­zaun eines Anwe­sens in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag durch das Abbren­nen von Feu­er­werks­kör­pern beschä­digt. Wer kann Hin­weis auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 entgegen.

Rad­weg falsch ein­ge­schätzt endet bitter

BAD STAF­FEL­STEIN. Ein 46jähriger Rad­fah­rer befuhr am frü­hen Sams­tag­abend die St2204 vom Gre­te-Rom­mel-Krei­sel in Fahrt­rich­tung Ther­me. Hier­bei schätz­te er sei­nen Rad­weg falsch ein und blieb dar­auf­hin an der Bord­stein­kan­te hän­gen. Bei dem dar­aus resul­tie­ren­den Sturz wur­de der Mann nicht uner­heb­lich ver­letzt und muss­te in Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht werden.

Betrun­ke­ner „Besuch“ bei der Poli­zei endet in der Zelle

LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam ein stark alko­ho­li­sier­ter 41jähriger Mann auf die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels. Nach­dem der Mann zunächst immer wie­der klin­gel­te, wur­de er von den Poli­zei­be­am­ten nach sei­nem Begehr befragt. Hier­bei war es dem Mann, auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung nicht mehr mög­lich, dies zu beant­wor­ten. Im Gegen­teil, der Mann wur­de immer aggres­si­ver und ging die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten an. Er wur­de dar­auf­hin in Gewahr­sam genom­men. Nach­dem der Mann im Anschluss noch den Haft­raum beschä­dig­te, konn­te er nun sei­nen Rausch ausschlafen.

Der Mann muss sich nun auf­grund sei­nes Ver­hal­tens vor dem Gesetz verantworten.