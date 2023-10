Am 3. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga haben die Bam­berg Bas­kets ihren ersten Sai­son­sieg ein­ge­fah­ren. Im Gast­spiel beim SYN­TAI­NINCS MBC sieg­te das Team von Head Coach Oren Amiel am Sonn­tag­nach­mit­tag in Sach­sen-Anhalt mit 94:86 (58:43).

Im 584. Bun­de­li­ga­spiel von Kar­sten Tad­da (der Bam­ber­ger Kapi­tän zog damit in der ewi­gen Besten­li­ste mit Olden­burgs Legend Rickey Paul­ding auf Platz zwei gleich) woll­ten die Bam­ber­ger an den Erfolg und die Lei­stung aus dem Pokal­spiel in Ham­burg anknüp­fen, was ihnen vor allem in kämp­fe­ri­scher Hin­sicht gelang. Mit 44:30 Rebounds domi­nier­ten die Bas­kets die Bret­ter und mach­ten mit einem Plus von 13 Offen­siv-Rebounds im Ver­gleich zur Aus­beu­te des MBC so die bes­se­re Feld­wurf­quo­te der Gast­ge­ber wett.

2.100 Zuschau­er in der Wei­ßen­fel­ser Stadt­hal­le sahen eine geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung der Bam­berg Bas­kets, bei denen fünf Spie­ler zwi­schen 14 und 20 Zäh­ler zum Erfolg beisteuerten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://​bam​berg​.bas​ket​ball/​a​u​s​w​a​e​r​t​s​s​i​e​g​-​b​a​m​b​e​r​g​-​b​a​s​k​e​t​s​-​g​e​w​i​n​n​e​n​-​b​e​i​m​-​m​bc/