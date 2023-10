Das für sei­ne moder­nen Fami­li­en­mu­si­cals bekann­te Thea­ter Libe­ri fei­ert in die­sem Jahr sein 15-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Seit der Grün­dung 2008 hat das Unter­neh­men bereits weit über andert­halb Mil­lio­nen Zuschau­er begeistert.

Als Teil der Jubi­lä­ums­tour gastiert die Pro­duk­ti­on „Dschun­gel­buch – das Musi­cal“ am Sonn­tag, 29. Okto­ber 2023, um 15:00 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter in Selb. In sei­ner moder­nen Eigen­in­sze­nie­rung des Kin­der­buch­klas­si­kers von Rudy­ard Kipli­ng beglei­tet das Thea­ter Libe­ri den Dschun­gel­jun­gen Mog­li auf sei­nem Aben­teu­er, bei dem er lernt, was Zuge­hö­rig­keit und Gebor­gen­heit bedeuten.

Die Zuschau­er erwar­tet eine kurz­wei­li­ge und humor­vol­le Ver­si­on der bekann­ten Geschich­te. Ein beein­drucken­des Büh­nen­bild, far­ben­fro­he Kostü­me und bestens aus­ge­bil­de­te Musi­cal­dar­stel­ler hau­chen dem Dschun­gel Leben ein. Musi­ka­lisch wird dem Publi­kum eini­ges gebo­ten: eine groo­ven­de Affen­ban­de, Shir Khan als König des Rock ’n‘ Roll und ein fun­ki­ges Fina­le – abge­run­det durch rasan­te Choreografien.

„Unse­re Idee war es immer Kin­der und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen zu unter­hal­ten und das Musi­cal- Erleb­nis dabei direkt vor die Haus­tür zu brin­gen“, erklärt Lars Are­nd (künst­le­ri­sche Gesamt­lei­tung) das Erfolgs­re­zept hin­ter der 15-jäh­ri­gen Unter­neh­mens­ge­schich­te. „Dabei set­zen wir auf qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pro­duk­tio­nen, die zwar auf alt­be­kann­ten Kin­der­buch­klas­si­ke­rin basie­ren, aber nach unse­ren eige­nen Vor­stel­lun­gen neu und modern insze­niert wer­den. Egal ob Tex­te, Musik, Büh­nen­bild, Kostü­me – alles wird von uns selbst kon­zi­piert und umgesetzt.“

Infos und Tickets

Das Musi­cal dau­ert zwei Stun­den inklu­si­ve 20 Minu­ten Pau­se und ist geeig­net für Zuschau­er ab vier Jah­ren. Die Tickets kosten 29,- / 27,- Euro je nach Kate­go­rie, Kin­der bis 14 Jah­re erhal­ten eine Ermä­ßi­gung in Höhe von 2,- Euro. Erhält­lich sind die Tickets online unter www​.thea​ter​-libe​ri​.de und bei aus­ge­wähl­ten Vorverkaufsstellen.

Über das Thea­ter Liberi

Das Unter­neh­men wur­de 2008 in Bochum gegrün­det und hat seit­dem über andert­halb Mil­lio­nen Zuschau­er mit sei­nen unter­halt­sa­men Musi­cals begei­stert. Von Sep­tem­ber bis April spie­len fünf Ensem­bles mit fünf ver­schie­de­nen Pro­duk­tio­nen über 430 Shows in Deutsch­land, Öster­reich, Liech­ten­stein, Luxem­burg und der Schweiz.