Zum Abschluss des Jub­liäums­jah­res und der Fei­er­lich­kei­ten zum 100-jäh­ri­gen Bestehen lässt es der TSV Brei­ten­güß­bach noch ein­mal rich­tig kra­chen: Am Sams­tag, 28. Okto­ber, gastier­te die Hea­vy Metal-Grup­pe „F.U.C.K.“ in der Hans-Jung-Hal­le in Brei­ten­güß­bach. Ein­lass ist um 20 Uhr. Mit Hard­rock der Grup­pe „Audio­gun“ wur­de das Jubi­lä­ums­jahr im Janu­ar eröff­net und mit Hea­vy Metal wird es nun abgeschlossen.

Infos zur Band unter https://​www​.fuck​-band​.de