Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Haken­kreuz in Schild geritzt – Zeugenaufruf

BAM­BERG. Unbe­kann­te Täter ritz­ten zu einem unkla­ren Zeit­punkt in der Hain­stra­ße ein Haken­kreuz in das Schild einer Arzt­pra­xis. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen des Ver­wen­dens von Kenn­zei­chen ver­fas­sungs­wid­ri­ger Orga­ni­sa­tio­nen und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Am Frei­tag­abend gegen 19:00 Uhr befuhr ein Omni­bus die Lud­wig­stra­ße in nord­west­li­che Rich­tung. Im Bereich einer dor­ti­gen Bus­hal­te­stel­le kam es zum Auf­fahr­un­fall zwi­schen dem Bus und einem Pkw. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von 4000,- €.

Son­sti­ges

Bam­berg. Durch einen Zeu­gen konn­te am Frei­tag­nach­mit­tag beob­ach­tet wer­den wie drei Kin­der beim alten Lock­schup­pen in der Gun­dels­hei­mer Stra­ße die dor­ti­gen Schei­ben ein­schlu­gen und sich anschlie­ßend von der Ört­lich­keit ent­fern­ten. Durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten konn­te zwei der drei Ver­ur­sa­cher im Umfeld ange­trof­fen und nach erfolg­ter Anzei­gen­auf­nah­me an die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich um 16.30 Uhr auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­zen­trums in der Emil-Kem­mer-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem sich der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nachzukommen.

Beim Aus­par­ken streif­te der noch unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­mer einen vor­bei­fah­ren­den Pkw, so dass die­ser an der hin­te­ren Stoß­stan­ge beschä­digt wur­de. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

„Joint“ in der Öffent­lich­keit konsumiert

Bam­berg. Eine zivil ein­ge­setz­te Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag auf einen 29-jäh­ri­gen Mann auf­merk­sam, der in der Feld­kir­chen­stra­ße offen­sicht­lich dabei war, einen Joint zu rauchen.

Auf Anspra­che nahm der Mann sei­ne Hän­de hin­ter den Rücken und warf den halb auf­ge­rauch­ten Joint weg.

Die­ser konn­te durch die Beam­ten noch glim­mend ca. 1 Meter hin­ter der Per­son lie­gend auf­ge­fun­den werden.

Das Rausch­gift wur­de beschlag­nahmt. Auf den Mann kommt nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu.

Ver­lo­re­ne Ladung sorgt für Verkehrsunfall

Brei­ten­güß­bach. Am Frei­tag­vor­mit­tag sorg­te nicht ord­nungs­ge­mäß gesi­cher­te Ladung für einen Ver­kehrs­un­fall auf der BAB A73 in Fahrt­rich­tung Suhl auf Höhe Brei­ten­güß­bach. Ein 37-jäh­ri­ger Mann war hier mit sei­nem Pkw mit Anhän­ger unter­wegs. Auf die­sem hat­te der Mann meh­re­re Pake­te Sty­ro­dur gela­den. Auf­grund man­geln­der Siche­rung ver­lor er aller­dings eini­ge der Pake­te. Die­se waren auf der gesam­ten Fahr­bahn ver­teilt. Ein 80-jäh­ri­ger Pkw Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig reagie­ren. Eines der in Bewe­gung befind­li­chen Pake­te tou­chier­te die Fahr­zeug­front des Pkw. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird hier auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

Zu Ver­let­zun­gen kam es hier glück­li­cher­wei­se nicht.

Nach­dem die Pake­te von der Fahr­bahn geräumt waren, konn­te der Ver­kehr wie­der unein­ge­schränkt fließen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt. In der Nacht zum Sams­tag soll­te der Fah­rer eines schwar­zen Mer­ce­des von einer Strei­fe der PI Eber­mann­stadt einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Der Fah­rer war damit offen­bar nicht ein­ver­stan­den und flüch­te­te zunächst mit erhöh­ter Geschwin­dig­keit, bis er schließ­lich noch im Stadt­ge­biet gestellt wer­den konn­te. Der Grund sei­ner Flucht war schnell erkenn­bar, der 36jährige Mann stand unter Alko­hol­ein­fluss. Er wider­setz­te sich der Mit­nah­me zu einer ange­ord­ne­ten Blut­ent­nah­me und wehr­te sich nach Lei­bes­kräf­ten. Dabei zog er sich blu­ten­de Ver­let­zun­gen zu, zwei Beam­te erlit­ten eben­falls Schürf­wun­den. Mit Unter­stüt­zung einer wei­te­ren Strei­fe wur­de der reni­ten­te Mann schließ­lich mit einem Sani­täts­fahr­zeug in ein Kran­ken­haus gebracht. Um die Ent­nah­me einer Blut­pro­be kam der unein­sich­ti­ge Fah­rer trotz­dem nicht her­um und muss sich nun zusätz­lich wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te und wei­te­rer Delik­te verantworten.

Ober­fel­len­dorf. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ermit­telt wegen Amts­an­ma­ßung durch zwei unbe­kann­te Per­so­nen. Die­se hat­ten am Frei­tag­abend gegen 22.00 Uhr einem Anwoh­ner in Ober­fel­len­dorf nach einem kur­zen Gespräch gegen­über behaup­tet, des­sen Haus durch­su­chen zu müs­sen. Der miss­traui­sche Haus­be­sit­zer ver­lang­te eine Legi­ti­ma­ti­on, wor­auf der Wort­füh­rer in einen schwar­zen BMW Tou­ring stieg und zusam­men mit dem Fah­rer flüch­te­te. Wäh­rend das Kenn­zei­chen und der Fah­rer des Fahr­zeu­ges uner­kannt blie­ben, wird die ver­däch­ti­ge Per­son als ca. 45jähriger, etwa 185 cm gro­ßer kräf­ti­ger Mann mit blau­er Beklei­dung beschrie­ben. Er sprach hoch­deutsch ohne Akzent.

Wem ist das Fahr­zeug noch auf­ge­fal­len? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt (09194/73880) entgegen.

Grä­fen­berg. Frei­tag­vor­mit­tag miss­ach­te­te eine 48jährige Pkw-Fah­re­rin beim Ein­bie­gen in die Gut­ten­bur­ger Stra­ße die Vor­fahrt eines ande­ren Pkw. Beim Zusam­men­stoß ent­stand Sach­scha­den von min­de­stens 8000.- Euro. Sowohl die Unfall­ver­ur­sa­che­rin als auch der 71jährige Fah­rer des betei­lig­ten Fahr­zeu­ges blie­ben unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Ker­s­bach. Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 16:00 Uhr, bis Frei­tag, 09:15 Uhr, plat­zier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter meh­re­re Metall­nä­gel unter den Rädern eines Por­sches in der Stra­ße „Schwalb­wei­her“. Die Fahr­zeug­hal­te­rin bemerk­te die Nägel noch vor Fahrt­an­tritt, wodurch kein Sach­scha­den ent­stand. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­ge­hens des „Gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr“ auf­ge­nom­men. Wer Hin­wei­se auf die Täter geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Forch­heim. Am Frei­tag­mor­gen kam es in der Pia­sten­stra­ße zu einer hand­greif­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Berufs­kraft­fah­rern. Zunächst gerie­ten die bei­den Män­ner wegen der dor­ti­gen Park­si­tua­ti­on rein ver­bal anein­an­der. Der Streit spitz­te sich jedoch zu, bis der 44-Jäh­ri­ge aus Rumä­ni­en den 48-Jäh­ri­gen aus dem Kreis Neu­markt in der Ober­pfalz einen Tritt in den Bauch ver­setz­te. Der 48-Jäh­ri­ge aus der Ober­pfalz kon­ter­te mit einem Faust­schlag in das Gesicht sei­nes Kon­tra­hen­ten. Bei­de wur­den leicht ver­letzt. Die Poli­zei Forch­heim konn­te den Streit schlich­ten und nahm die Ermitt­lun­gen wegen wech­sel­sei­ti­ger Kör­per­ver­let­zung auf.

Forch­heim. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen erweck­te ein E‑Scooter in der Bay­reu­ther Stra­ße die Auf­merk­sam­keit einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, da sich auf die­sem gleich­zei­tig zwei Per­so­nen fort­be­weg­ten. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le, konn­te beim 18-jäh­ri­gen Füh­rer des E‑Scooters ein Atem­al­ko­hol­wert in Höhe von 1,4 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Sein 21-jäh­ri­ger Mit­fah­rer hat­te einen Atem­al­ko­hol­wert in Höhe von 0,8 Pro­mil­le. Der 18-Jäh­ri­ge muss­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Forch­heim über sich erge­hen las­sen. Zudem erwar­tet ihn ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr. Der E‑Scooter wur­de zur Unter­bin­dung einer Wei­ter­fahrt vor Ort sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und PSt Bad Staffelstein

Unbe­kann­ter beschä­digt Schaufenster

Lich­ten­fels. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter in der Cobur­ger Stra­ße die Schau­fen­ster­schei­be einer leer­se­hen­den Gewer­be­flä­che. Dabei ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 1000,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Täter geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Rad­fah­rer miss­ach­tet die Vor­fahrt und wird schwer verletzt

Alten­kunst­adt. Am Frei­tag­mit­tag befuhr ein 59-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer die Wof­fen­dor­fer Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ge Rich­tung. Im wei­te­ren Ver­lauf nahm ihm ein von links kom­men­der 39-jäh­ri­ger Rad­fah­rer die Vor­fahrt und es kam zum Zusam­men­stoß. Dabei wur­de der Rad­fah­rer gegen die Motor­hau­be und Wind­schutz­schei­be des Pkw geschleu­dert und zog sich dabei schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen zu. Er wur­de zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. An dem Mer­ce­des ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 15.000,- Euro.

Pkw ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

Michel­au i. Ofr. Am Frei­tag, gegen 11:455 Uhr, park­te ein Mann aus Schwür­bitz sei­nen blau­en Dacia ord­nungs­ge­mäß vor sei­nem Anwe­sen im Reu­then­weg. Als er kur­ze Zeit spä­ter wie­der zu sei­nem Fahr­zeug kam, stell­te er fest, dass sein Pkw im Bereich der Front­stoß­stand und des Kot­flü­gels ange­fah­ren wor­den war. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich im Anschluss, ohne den Unfall zu mel­den. An dem Dacia ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 1000,- Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.