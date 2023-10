Das Eis­mann-Are­al in Kau­ern­ho­fen liegt nach dem Ende des Jah­res 2022 erfolg­tem Abbruch der ehe­ma­li­gen Gast­wirt­schaft samt Ver­an­stal­tungs­saal brach. Die Fol­ge­ent­wick­lung soll­te auf Antrag des Markt­ge­mein­de­rats nun eng mit der Bür­ger­schaft abge­stimmt werden.

Aus die­sem Grund star­te­te die Ver­wal­tung eine Online­um­fra­ge, für die alle Kau­ern­höf­ne­rin­nen und Kau­ern­hö­fe­ner ab 14 Jah­ren eine per­sön­li­che Ein­la­dung erhiel­ten. Die Umfra­ge wur­de im Zeit­raum von Mit­te Sep­tem­ber bis Anfang Okto­ber durch­ge­führt und rund 150 Per­so­nen hat­ten sich dar­an beteiligt.

Die Aus­wer­tung der Online-Umfra­ge wur­de im Rah­men eines Bür­ger­work­shops am Don­ners­tag, den 19.10.2023 in der Egger­bach-Hal­le in Eggols­heim durch das beauf­trag­te Büro „msh stadt­pla­nung“ aus Alt­dorf bei Nürn­berg prä­sen­tiert. Die rund 70 anwe­sen­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hat­ten hier­bei Gele­gen­heit noch­mals Rück­fra­gen zur Umfra­ge zu stel­len und waren ein­ge­la­den, in ange­lei­te­ter Grup­pen­ar­beit, ihre Wün­sche noch­mals aus­zu­füh­ren und zu konkretisieren.

Im Gesamt­ergeb­nis aus Umfra­ge und Work­shop bleibt fest­zu­stel­len, dass sich die Bür­ger­schaft klar für eine gemisch­te Nach­nut­zung des ca. 3.000 m² gro­ßen Are­als aus­spricht. So könn­ten nach Wunsch der Bür­ger­schaft im nörd­li­chen Bereich des Are­als zwei Ein­zel­bau­plät­ze ent­ste­hen, wei­ter Rich­tung Süden eine Spiel­platz­flä­che sowie ein klei­ner Fest­platz mit vor­be­rei­te­ter Infra­struk­tur und im Bereich angren­zend der Orts­durch­fahrt als Haupt­wunsch ein Dorf­ge­mein­schafts­haus mit fle­xi­blen Nut­zungs­mög­lich­kei­ten und ent­spre­chen­den Parkflächen.

Die­se Wün­sche decken sich mit den grund­sätz­li­chen Plä­nen des Markt­ge­mein­de­ra­tes und die­nen die­sem für die wei­te­re Ent­schei­dungs­fin­dung. Das Gre­mi­um ist nun auf­ge­for­dert die Vor­schlä­ge der Bür­ger­schaft abschlie­ßend zu dis­ku­tie­ren und zu bil­li­gen, um Pla­nun­gen und vor allem die Abfra­ge der För­der­mög­lich­kei­ten zu präzisieren.

Aus­schlag­ge­bend für die Umset­zung wird letzt­lich die Akqui­se einer aus­rei­chen­den För­der­ku­lis­se sein. Der Markt Eggols­heim ist hier­über bereits im Aus­tausch mit dem Amt für länd­li­che Ent­wick­lung, das für den Ort das Dorf­er­neue­rungs­ver­fah­ren „Kau­ern­ho­fen II“ gestar­tet hat. Es bestehen des­halb gute Chan­cen auf eine aus­kömm­li­che För­de­rung. Mark­ge­mein­de­rat und Ver­wal­tung wer­den die wei­te­re Ent­wick­lung in der Nach­nut­zungs­fra­ge des Are­als pro­ak­tiv vor­an­trei­ben, um den Rea­li­sie­rungs­ziel Stück für Stück näher zu kommen.

Bür­ger­mei­ster Claus Schwarz­mann zeig­te sich am Ende der Bür­ger­be­tei­li­gungs­ver­an­stal­tung in der Egger­bach-Hal­le sehr zufrie­den und bedank­te sich bei den Anwe­sen­den für die kon­struk­ti­ve und gelun­ge­ne Mit­wir­kung im Rah­men der Umfra­ge und des Workshops.

Die Ergeb­nis­se der Umfra­ge und die Prä­sen­ta­ti­on zum Work­shop kön­nen alle Inter­es­sier­ten abru­fen auf der Web­site des Mark­tes Eggols­heim unter „Amt­li­che Nach­rich­ten“ oder direkt über den Link https://​www​.eggols​heim​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​a​m​t​l​i​c​h​e​-​n​a​c​h​r​i​c​h​t​e​n​-​4​9​3​.​h​tml