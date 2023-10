Rund 80 Jubi­la­re fei­er­ten die dia­man­te­ne, eiser­ne oder Gna­den-Kon­fir­ma­ti­on in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che. Zum 60sten, 65sten oder 70sten Jah­res­tag kamen sie aus der gan­zen Repu­blik und sogar dar­über hin­aus ange­reist, um Freun­de wie­der­zu­se­hen und gemein­sam mit der Fami­lie den Got­tes­dienst zu fei­ern. Pfar­rer Dr. Car­sten Brall lei­te­te den Fest­got­tes­dienst und schlug den Bogen zwi­schen dem, was sie damals im Unter­richt gelernt haben und dem, was sich davon als wirk­lich wich­tig im Leben erwie­sen hat. Die Stadt­kan­to­rei unter Lei­tung von KMD Micha­el Dorn sorg­te für erhe­ben­de Klän­ge und berüh­ren­de Momente.