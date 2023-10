Staats­preis 2023 für Dorf­er­neue­rung und Baukultur

Im Rah­men eines Fest­ak­tes in der Münch­ner Resi­denz erhielt das neue Dorf­ge­mein­schafts­haus in Carls­grün die­ser Tage den Baye­ri­schen Staats­preis für Dorf­er­neue­rung und Bau­kul­tur 2023. Der Markt Bad Steben war damit einer von zwölf Preis­trä­gern wel­che aus einem Bewer­ber­kreis von 1700 Pro­jek­ten aus­ge­wählt wor­den sind.

Aus Bad Steben war eine Dele­ga­ti­on bestehend aus dem Kreis des Dorf­er­neue­rungs­vor­stan­des und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Carls­grün ange­reist, die von Land­rat Dr. Oli­ver Bär, den Archi­tek­ten Peter Kuchen­reu­ther und Bernd Hütt­ner sowie dem Lei­ter des Amtes für länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken (ALE), Lothar Wink­ler, beglei­tet wur­de. Die Baye­ri­sche Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber über­reich­te Bür­ger­mei­ster Bert Horn die Urkun­de die­ses mit 3.000 Euro dotier­ten Prei­ses und lob­te die gemein­schaft­lich erar­bei­te­ten Planungen.

Wie in der Wür­di­gung zur Preis­ver­lei­hung betont wur­de, sei es gelun­gen eine moder­ne Orts­mit­te mit ein­hei­mi­schen Mate­ria­li­en zu schaf­fen. So stär­ke der Neu­bau des Dorf­ge­mein­schafts­hau­ses mit einem Feu­er­wehr­haus die Qua­li­tät des zen­tra­len histo­ri­schen Dorf­an­gers. Er ist Treff­punkt für Jung und Alt und stellt somit einen bedeu­ten­den Bei­trag für die Innen­ent­wick­lung von Carls­grün dar. Der Gemein­de­saal wird mul­ti­funk­tio­nal von der Feu­er­wehr, den ört­li­chen Ver­ei­nen und der Dorf­ge­mein­schaft genutzt.

Die hohe bau­kul­tu­rel­le Qua­li­tät der Haus­grup­pe zeigt sich, so die Jury, bei der regio­nal typi­schen Schie­fer­ver­klei­dung und dem Steil­dach, die in eine zeit­ge­mä­ße Archi­tek­tur­spra­che über­setzt wur­den. Die klei­ne Haus­grup­pe zeich­net sich im Erschei­nungs­bild zudem durch eine hohe Ein­heit­lich­keit aus. Zusätz­lich fügen sich die Gebäu­de in ihren Abmes­sun­gen har­mo­nisch in die Dorf­struk­tur ein und respek­tie­ren die natür­li­che Topografie.

Bemer­kens­wert ist auch, dass die Bevöl­ke­rung bei der Gestalt­fin­dung inten­siv mit­be­stim­men konn­te. Zur bau­li­chen Iden­ti­tät trägt auch das groß­zü­gi­ge Fen­ster­band im Bereich der Küchen­the­ke bei, da es als „Durch­rei­che“ eine direk­te Ver­bin­dung und Sicht­be­zug zum öffent­li­chen Vor­platz herstellt.