Unter­stüt­zung in der Flücht­lings- und Integrationshilfe

Im Zuge des Pro­jekts „Haupt­amt­li­che Inte­gra­ti­ons­lot­sin­nen und ‑lot­sen“, sucht das Amt für Inklu­si­on der Stadt Bam­berg, in Zusam­men­ar­beit mit der AWO Bam­berg und der Cari­tas Bam­berg, ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­ten­de im Bereich Flücht­lings- und Inte­gra­ti­ons­hil­fe für die afgha­ni­schen Orts­kräf­te in Bamberg.

In Bam­berg leben vie­le afgha­ni­sche Orts­kräf­te. Bevor sie nach Bam­berg kamen, haben sie unter ande­rem deut­schen Sol­da­ten in Afgha­ni­stan, beim Dol­met­schen oder Orga­ni­sie­ren gehol­fen. Seit der Macht­über­nah­me der Tali­ban müs­sen sie wegen ihrer Zusam­men­ar­beit mit den Deut­schen um ihr Leben fürch­ten und ihre Hei­mat ver­las­sen. In Bam­berg fan­den sie mit ihren Fami­li­en eine Zuflucht. Um sie bes­ser unter­stüt­zen zu kön­nen, wer­den nun Ehren­amt­li­che gesucht, die die Orts­kräf­te und ihre Fami­li­en beim Deutsch­ler­nen unter­stüt­zen, Hil­fe­stel­lung bei den Haus­auf­ga­ben geben oder bei der Frei­zeit­ge­stal­tung behilf­lich sind. Der Zeit­auf­wand beträgt ein bis zwei Stun­den pro Woche.

Bei Inter­es­se kon­tak­tie­ren Sie bit­te Herrn Samer Rahhal tele­fo­nisch unter 0951 871872 oder per Mail: inklusion@​stadt.​bamberg.​de