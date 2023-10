WUN­SIE­DEL. Am Frei­tag­mor­gen for­der­te ein Unbe­kann­ter unter Vor­halt einer Pisto­le die Her­aus­ga­be von Wert­sa­chen von einem Fuß­gän­ger. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Ein 19-Jäh­ri­ger war am Frei­tag zu Fuß in der Rot-Kreuz-Stra­ße in Wun­sie­del unter­wegs. Auf Höhe der Haus­num­mer sie­ben traf er auf einen Mann, der plötz­lich eine Pisto­le zück­te und die Her­aus­ga­be von Wert­ge­gen­stän­den for­der­te. Der 19-Jäh­ri­ge gab dem Täter dar­auf­hin sei­nen lee­ren Geld­beu­tel. Anschlie­ßend flüch­te­te der Unbe­kann­te in Rich­tung Ska­ter­bahn und dem gegen­über­lie­gen­den Ver­brau­cher­markt. Der 19-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te die Poli­zei. Sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men ver­lie­fen ohne Ergeb­nis. Der 19-Jäh­ri­ge erlitt einen Schock und wur­de in einem Kran­ken­haus medi­zi­nisch behandelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

dunk­le Hautfarbe

schwarz geklei­det (Jacke, Jog­ging­ho­se, Schuhe)

sprach gebro­chen Deutsch mit ara­bi­schem Akzent

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof.