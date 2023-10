Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner E‑Scooterfahrer in den Morgenstunden.

Coburg. Bei der Kon­trol­le eines 38-jäh­ri­gen E‑S­coo­ter-Fah­rers gegen 09.00 Uhr in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße, stell­ten die Beam­ten star­ken Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab den stol­zen Wert von 1,92 Pro­mil­le in den Morgenstunden.

Nach einer durch­ge­führ­ten Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg konn­te der Mann sei­nen Nach­hau­se­weg zu Fuß antre­ten. Ihn erwar­tet nun eine Starf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Unbe­dach­ter Streich von Jugend­li­chen sorg­te für Auf­re­gung in Cobur­ger Verbrauchermarkt

Coburg. Am Diens­tag fiel einer Kun­din in der Gemü­se- und Obst­ab­tei­lung eines Ver­brau­cher­mark­tes in Coburg ein deut­lich sicht­ba­rer Fremd­kör­per auf, der in einem Pro­dukt steck­te. Bei der Absu­che durch Mit­ar­bei­ter des Mark­tes konn­te ein wei­te­rer Fremd­kö­per auf­ge­fun­den wer­den. Um die Hin­ter­grün­de auf­zu­klä­ren und jeg­li­che Gefähr­dung von Kun­den aus­zu­schlie­ßen, lie­fen nicht uner­heb­li­che Maß­nah­men sei­tens der Markt­lei­tung und der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg an. Die kon­se­quen­te Ermitt­lungs­ar­beit der Cobur­ger Poli­zei führ­te schon inner­halb eines Tages zu zwei tat­ver­däch­ti­gen Mäd­chen im Alter von 13 und 15 Jah­ren, die zudem auch noch Süßig­kei­ten mit­ge­hen lie­ßen. Die Mäd­chen zeig­ten sich gestän­dig. Eine Gefahr für Kun­den bestand zu kei­nem Zeitpunkt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rad­fah­rer führ­te Rausch­gift mit sich

Kro­nach: In der Nacht zum Frei­tag fiel einer Strei­fe der Poli­zei Kro­nach eine jun­ge Frau und ein jun­ger Mann auf, wel­che im Bereich der Alten Post­stra­ße mit Fahr­rä­dern unter­wegs waren. Bei der anschlie­ßen­den Per­so­nen­kon­trol­le wirk­te der 31-jäh­ri­ge Rad­ler sicht­lich ner­vös und fing an zu zit­tern. Auf die Nach­fra­ge, ober er etwas Ver­bo­te­nes mit­füh­ren wür­de, hän­dig­te der Beschul­dig­te ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit einer Klein­men­ge Cry­stal aus. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de vor Ort sicher­ge­stellt. Gegen den 31-jäh­ri­gen, aus dem Raum Kro­nach stam­men­den Mann, wird wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ermittelt.

E‑Scooter geklaut

Küps: Am Don­ners­tag zwi­schen 08:55 und 10:10 Uhr wur­de am Bahn­hof in Küps ein E‑Scooter des Her­stel­lers „Seg­way“, Far­be: schwarz, gestoh­len. Das Fahr­zeug war laut Anzei­ge­er­stat­ter im Bereich der Fahr­rad­ab­stell­plät­ze gestan­den und mit­tels Falt­schloss gesi­chert. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei etwa 700,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Wei­de­zaun beschädigt

Kro­nach: Inner­halb der letz­ten 3 Wochen wur­de im Bereich Fisch­bach ein Wei­de­zaun beschä­digt. Unbe­kann­te hat­te einen der Pfo­sten und einen der Tor-/Iso­lier­grif­fe mut­wil­lig demo­liert und hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 60,- Euro verursacht.