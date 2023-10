Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Wem gehört der Schmuck?

Bam­berg Durch Beam­te der Bam­ber­ger Stadt­po­li­zei wur­de ein 33-jäh­ri­ger Mann im Bam­ber­ger Osten einer Kon­trol­le unterzogen.

Bei der Durch­su­chung der Per­son wur­den meh­re­re Schmuck­stücke auf­ge­fun­den. Da der Mann über die Her­kunft des Schmuckes unglaub­wür­di­ge Anga­ben mach­te, wur­den die Ein­zel­stücke sicher­ge­stellt. Haupt­säch­lich han­delt es sich hier­bei um Ohren- und Hals­schmuck zusam­men mit einem Schmuckkästchen.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt nun nach den Eigen­tü­mern des Schmuckes. Evtl. könn­te die Beu­te aus einem Ein­bruch oder Pkw-Auf­bruch stam­men. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den unter der Tel.:-Nr.: 0951/9129–0 entgegengenommen.

Meh­re­re hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der auf Cam­ping­platz entwendet

Bam­berg Bereits am 07.10.23 ver­mut­lich in den frü­hen Mor­gen­stun­den wur­den auf einem Cam­ping­platz im Bam­ber­ger Stadt­teil Bug ins­ge­samt vier hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der gestohlen.

Der oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter schlug vermtl. im Zeit­raum von 04:00 bis 06:00 Uhr zu. Es han­delt sich hier­bei um drei Pedelecs (E‑MTB) und ein MTB der Mar­ken: Cube Ste­reo Hybrid, Bulls Cross Rider, Can­yon Neu­ron bzw. Can­yon Spec­tral. Der Scha­den beträgt ca. 11.500,- EUR. Zum Abtrans­port der Räder wur­de ver­mut­lich ein grö­ße­res Fahr­zeug (evtl. Trans­por­ter) ver­wen­det, da die Schlös­ser nicht vor Ort auf­ge­bro­chen wur­den. Die Geschä­dig­ten schlie­fen direkt vor Ort und wären vom Auf­bre­chen sicher geweckt worden.

Die Poli­zei Bam­berg bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung und ist unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–0 zu errei­chen. Soll­ten wei­te­re Geschä­dig­te exi­stie­ren, set­zen Sie sich bit­te mit der PI Bam­berg-Stadt in Verbindung!

Gro­ße Die­bes­tour im Bekleidungsgeschäft

Bam­berg. Am Diens­tag­nach­mit­tag konn­ten zwei Damen vom Laden­de­tek­tiv eines Beklei­dungs­ge­schäf­tes in der Bam­ber­ger Innen­stadt beob­ach­tet wer­den, die in der Umklei­de meh­re­re Beklei­dungs­stücke anzo­gen und wei­te­re Beklei­dungs­tei­le in mit­ge­führ­te Taschen stopf­ten. Im Anschluss haben sie ohne zu bezah­len das Geschäft in Rich­tung Max­platz ver­las­sen. Bei dem Die­bes­duo waren außer­dem die jugend­li­chen Kin­der der Die­bin­nen dabei, die einen Trol­ley mit sich führten.

Am Max­platz war­te­ten nun zwei Män­ner. Das Die­bes­gut in Höhe 900,- € wur­de nun ver­teilt und die Flucht ergrif­fen. Der Laden­de­tek­tiv ver­folg­te die Die­bin­nen. Die zwei Frau­en konn­ten in der Nähe des Wil­helms­plat­zes von der Poli­zei gestellt und fest­ge­nom­men wer­den. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wer­den die Die­bin­nen am Fol­ge­tag im Rah­men eines Beschleu­nig­ten Ver­fah­ren dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die bei­den Män­ner befin­den sich noch auf der Flucht.

SB-Kas­se durch „bil­li­gen Trick“ überlistet

Bam­berg. Bereits im Zeit­raum von über eine Woche hat ein 20-jäh­ri­ger Mann immer wie­der Waren an der SB-Kas­se in einem Sup­ber­markt im Bam­ber­ger Nord-Osten nicht bezahlt. Um aus dem abge­sperr­ten Bereich der SB-Kas­sen zu kom­men, hat der jun­ge Mann etwas gün­sti­ges, bei­spiels­wei­se ein Bröt­chen im Wert von 15 Cent bezahlt, um den Bon samt Strich­code für die Öff­nung der Tür des SB-Berei­ches, zu erhalten.

Der aktu­el­le Waren­wert der nicht bezahl­ten Gegen­stän­de belief sich auf 42,- €. Über die Video­über­wa­chung konn­ten dem jun­gen Mann mit die­sem „Modus Ope­ran­di“ acht wei­te­re Dieb­stäh­le nach­ge­wie­sen wer­den, hier gilt es noch den Waren­wert zu ermitteln.

Dem Dieb erwar­tet nicht nur eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl in allen Fäl­len, son­dern auch wegen Computerbetruges.

Motor­rad fährt auf Pkw auf

Bam­berg. Am Diens­tag­mor­gen gegen 08:00 Uhr muss­te ein 55-Jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer, der stadt­aus­wärts auf dem Rhein-Main-Donau-Damm auf Höhe der dor­ti­gen Park & Ride Anla­ge ver­kehrs­be­dingt brem­sen, da ein Omni­bus in die Stra­ße ein­ge­bog. Dies bemerk­te die hin­ter ihm fah­ren­de, 17-jäh­ri­ge Moped­fah­re­rin zu spät und fuhr mit gerin­ger Geschwin­dig­keit auf dem Pkw auf. Der Pkw-Fah­rer wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum gebracht. Die Krad­fah­re­rin blieb unver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von 1.200,- €.

Dro­gen­fund bei Voll­zug eines Haftbefehls

Bam­berg. Bei der Fest­nah­me einer mit­tels Haft­be­feh­les gesuch­ten 48-Jäh­ri­gen Frau am Don­ners­tag­abend im Stadt­teil Wun­der­burg konn­te zusätz­lich ein Joint auf­ge­fun­den wer­den. Die Dame wur­de von den Poli­zei­be­am­ten in die Frau­en­ab­tei­lung der JVA Bam­berg zum Antritt der Haft­stra­fe, ein­ge­lie­fert. Zusätz­lich erwar­tet die Dame eine Anzei­ge wegen des uner­laub­ten Besit­zes von Betäubungsmitteln.

Tablet fliegt vom Autodach

Bam­berg. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag leg­te ein 58-jäh­ri­ger Mau­rer­mei­ster das Fir­men-Tablet der Mar­ke Apple auf das Dach sei­nes Pkws und fuhr kurz dar­auf los.

Auf dem Ber­li­ner Ring ange­langt muss­te er im Rück­spie­gel beob­ach­ten wie das Tablet auf die Stra­ße fiel. Er dreh­te bei der nächst­mög­li­chen Gele­gen­heit um. Zurück am Ort des Gesche­hens musst er fest­stel­len, dass das Tablet ent­wen­det wur­de. Wer dies­be­züg­lich Beob­ach­tun­gen gemacht hat, wird gebe­ten, sich unter 0951/9129–210 bei der PI Bam­berg-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ver­gan­ge­nen Sams­tag ereig­ne­te sich um ca. 21.55 Uhr in der Tank­stel­le, in der Bam­ber­ger Stra­ße, ein Laden­dieb­stahl. Der Unbe­kann­te nahm sich zwei Fla­schen Jack Dani­els im Wert von knapp 70 Euro und flüch­te­te. Der Mann ist ca. 180 cm groß, 17–25 Jah­re alt, trug einen schwar­zen Hoo­dy mit wei­ßem Schrift­zug „Muta­ti­ons“ im Nacken­be­reich, eine schwar­ze Jog­ging­ho­se und wei­ße Schuhe.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

STA­DEL­HO­FEN. Am Diens­tag wur­de um ca. 12.15 Uhr ein weiß/ro­sa-far­bi­ger Tret­rol­ler gestoh­len. Der unbe­kann­te Fah­rer eines wei­ßen Klein­trans­por­ters fuhr an die Bus­hal­te­stel­le in Eichen­hüll und ent­wen­de­te dort den unver­sperr­ten Tretroller.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

EBRACH. Zwei Unfäl­le am glei­chen Tag und fast an der glei­chen Stelle.

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 90-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw, Opel Astra, auf der Bun­des­stra­ße Rich­tung Ebrach. Dort kam er aus unge­klär­ter Ursa­che links in die Leit­plan­ke, über­schlug sich und blieb auf dem Dach lie­gen. Der Mann wur­de leicht ver­letzt durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Am Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Feu­er­wehr war zur Unter­stüt­zung mit 30 Ein­satz­kräf­ten vor Ort.

Fast fünf Stun­den spä­ter ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße Rich­tung Breit­bach ein wei­te­rer Unfall. In einer Links­kur­ve geriet ein 20-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw, Renault Modus, auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit rechts von der Stra­ße ab. Er lan­de­te im Gra­ben, schlit­ter­te noch ca. 50 m und kam dann auf der Stra­ße zum Ste­hen. Der Mann blieb unver­letzt. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 4.500 Euro und muss­te abge­schleppt wer­den. Durch Beschä­di­gung meh­re­rer Leit­pfo­sten und einer Beton­ver­an­ke­rung ent­stand ein zusätz­li­cher Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Auch hier war die Feu­er­wehr vor Ort.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. Bereits am Frei­tag, 13. Okto­ber, kam es auf der Staat­stra­ße Tüt­schen­ge­reuth Rich­tung Tros­dorf, zwi­schen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Auto­fah­rer, der in der glei­chen Rich­tung unter­wegs war, erfass­te einen 44-jäh­ri­gen Rad­fah­rer. Obwohl die­ser stürz­te und sich dabei leicht ver­letz­te, setz­te der Unbe­kann­te sei­ne Fahrt fort. Am Pedelec ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 5.300 Euro. Bei dem Unfall­au­to könn­te es sich um einen Ford Tran­sit Con­nect handeln.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

HIRSCHAID. Im Zeit­raum zwi­schen Mitt­woch 17.00 Uhr und Don­ners­tag 11.45 Uhr wur­de in der Indu­strie­stra­ße ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der Fah­rer, ver­mut­lich eines Lkw, beging Fah­rer­flucht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

ALTEN­DORF. Mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 9‑jähriges Mäd­chen in das Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert, nach­dem sich am Kin­der­spiel­platz in der Ahorn­stra­ße von einem Spiel­ge­rät eine Eisen­stan­ge löste und das Kind am Kopf traf. Das Mäd­chen spiel­te zum Unfall­zeit­punkt zusam­men mit einer Freun­din an einer soge­nann­ten „Hoch­wip­pe“ auf dem Spiel­platz. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen hat­te sich eine Schrau­be gelöst, was zum Her­ab­fal­len der 3,5 Meter lan­gen Stan­ge führ­te. Das ver­letz­te Kind wur­de zunächst inten­siv­me­di­zi­nisch behan­delt, die Spiel­ka­me­ra­din blieb unverletzt.

Infol­ge des Unfalls wur­de der Kin­der­spiel­platz bis auf Wei­te­res gesperrt und eine Über­prü­fung aller Spiel­ge­rä­te angeordnet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Im Dro­gen­rausch am Steuer

Vier­eth-Trun­stadt. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­vor­mit­tag einen 26-jäh­ri­gen Mann, der mit einem VW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Sein Ver­hal­ten kam den Beam­ten schnell selt­sam vor und sie stell­ten meh­re­re dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te ihn auch nicht ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf THC aus­fiel. So ging es dann doch zur Blut­ent­nah­me und die Wei­ter­fahrt war been­det. Den Mann erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahrverbot.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Graf­fi­ti am Kin­der­spiel­platz – Zeugenaufruf

BAY­REUTH. Anfang Okto­ber beschmier­ten Unbe­kann­te Spiel­ge­rä­te auf einem Kin­der­spiel­platz im Stadt­teil Ober­preu­schwitz mit schwar­zer Far­be. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermittelt.

Im Zeit­raum von 2. Okto­ber bis 6. Okto­ber beschmier­ten die Täter meh­re­re Spiel­ge­rä­te eines Spiel­plat­zes in der Grub­stra­ße mit links­po­li­tisch moti­vier­ten Schrift­zü­gen. Sie ver­wen­de­ten dafür schwar­zen Filz­stift. Die Schrift­zü­ge wur­den bereits entfernt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Beh­rin­gers­müh­le. Ein zunächst unbe­kann­ter Rad­fah­rer begrapsch­te am Frei­tag vor einer Woche eine Spa­zier­gän­ge­rin auf dem Fuß­weg bei Stemp­fer­müh­le in unsitt­li­cher Wei­se. Nach einem Hin­weis konn­te noch am glei­chen Abend der Sit­ten­strolch ermit­telt wer­den. Die­ser muss sich nun wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung verantworten.

Am 13. Okto­ber ging eine 39-jäh­ri­ge Frau am Wald­rand bei der Stemp­fer­müh­le spa­zie­ren. Gegen 17.30 Uhr näher­te sich ihr von hin­ten ein Rad­fah­rer. Im Vor­bei­fah­ren ver­pass­te der jun­ge Rad­ler der nichts­ah­nen­den Frau einen Klaps auf den Hin­tern und hielt an. Der über­rum­pel­ten Dame fass­te er noch zusätz­lich an ihre Ober­wei­te. Die wehr­haf­te Frau und schlug dem Grap­scher auf die Hän­de. Schnel­len Schrit­tes lief sie nach Beh­rin­gers­müh­le, wo sie Hil­fe bei einem Bür­ger such­te. Gei­stes­ge­gen­wär­tig ver­stän­dig­te der Mann die Poli­zei. Beim Ein­tref­fen der Beam­ten war der Rad­fah­rer in unbe­kann­te Rich­tung ver­schwun­den und eine sofor­ti­ge Fahn­dung nach ihm ver­lief vor­erst ergeb­nis­los. Nach­dem abends erneut das Fahr­rad im Orts­be­reich auf­tauch­te, konn­te schließ­lich ein 16-jäh­ri­ger Jugend­li­cher als Täter über­führt werden.

Die Ermitt­lun­gen in die­sem Fall dau­ern noch an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mon­tag, zwi­schen 08:00 Uhr und 22:30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Fahr­rad eines 38-Jäh­ri­gen. Das Renn­rad der Mar­ke Serious in der Far­be weiß stand abge­sperrt am Fahr­rad­ab­stell­plat­zes des Bahn­ho­fes Forch­heim. Die Poli­zei ermit­telt und sucht nach Zeu­gen des Dieb­stahls. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Eine auf­merk­sa­me 43-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin eines Ver­brau­cher­mark­tes im Föh­ren­weg konn­te am Don­ners­tag­abend eine 69-jäh­ri­ge Frau dabei beob­ach­ten, wie die­se an der Kas­se ledig­lich einen ein­zel­nen Arti­kel bezahl­te, die rest­li­chen Nah­rungs­mit­tel im Wert von über 21,- Euro jedoch in ihrer Tra­ge­ta­sche mit­nahm, ohne die­se zu bezah­len. Die 43-Jäh­ri­ge erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahl.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag park­te eine 74-Jäh­ri­ge ihren Fiat Pun­to gegen 10:30 Uhr in der Heim­gar­ten­stra­ße. Als sie gegen 10:50 Uhr zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, muss­te sie eine ein­ge­schla­ge­ne Schei­be auf der Bei­fah­rer­sei­te fest­stel­len. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren ent­wen­de­te der bis­her unbe­kann­te Täter die Bade­ta­sche der 74-Jäh­ri­gen. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Neun­kir­chen a. Brand. Am Don­ners­tag­nacht kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim einen VW Pas­sat auf der Forch­hei­mer Stra­ße. Die­ser war den Beam­ten zuvor auf Grund sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se auf­ge­fal­len. Bei der im Anschluss durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de bei dem 54-jäh­ri­gen Fah­rer ein Atem­al­ko­hol­wert von 1,74 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Nach­dem die Wei­ter­fahrt unter­bun­den war, wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus Forch­heim durch­ge­führt. Gegen ihn wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Forch­heim. Am Don­ners­tag gegen 23:40 Uhr wur­de in der Wies­ent­stra­ße ein 20-jäh­ri­ger VW Golf-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei zeig­te der jun­ge Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Urin­vor­test ver­lief posi­tiv auf THC. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Gegen ihn wird nun wegen des Fah­rens unter Dro­gen­ein­flus­ses ermittelt.

Grä­fen­berg. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Inspek­ti­on Eber­mann­stadt einen Klein­la­ster. Dabei stell­ten sie fest, dass der 12-Ton­ner über­la­den war. Eine anschlie­ßen­de Ver­wie­gung ergab eine Über­la­dung um knapp 14%. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und Anzei­ge gegen den 26-jäh­ri­gen Fah­rer erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt. Bad Staffelstein

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag in der Zeit zwi­schen 10.00 und 10:30 Uhr hat ein 67-jäh­ri­ger Mann sei­nen Mer­ce­des in der Bam­ber­ger Stra­ße auf einem Park­platz eines Dis­coun­ters geparkt. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te muss­te er fest­stel­len, dass sein Pkw durch bis­lang unbe­kann­te Täter am rech­ten Fahr­zeug­heck beschä­digt wur­de. Mög­li­che Zeu­gen des Unfall­her­gangs wer­den gebe­ten, sich an die ermit­teln­de Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 zu wenden.

Alko­hol am Steuer

Vierzehnheiligen/​Bad Staf­fel­stein. Am Don­ners­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein eine 78-jäh­ri­ge Hyun­dai-Fah­re­rin in Vier­zehn­hei­li­gen. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten fest, dass die­se unter erheb­li­chem Alko­hol­ein­fluss stand. Aus die­sem Grund wur­de ihr die Wei­ter­fahrt unter­sagt und die Frau zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum gebracht. Sie muss sich nun für ihre Trun­ken­heits­fahrt straf­recht­lich verantworten.