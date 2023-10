Coburgs jüng­ste Bürger*innen gestal­ten aktiv ihre Stadtteile

Ein neu­es Pro­jekt, gemein­sam initi­iert von der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt und Demo­gra­fie“ und dem AWO Stadt­teil­pro­jekt Coburg Süd Ost, bringt die Kin­der von Coburg ins Zen­trum des städ­ti­schen Gestal­tungs­pro­zes­ses. Unter­stützt und geför­dert von „Demo­kra­tie Leben“ erfor­schen Kin­der in einer AG der Grund­schu­le Ket­schen­dorf ihren Stadt­teil und ent­wickeln Ideen für eine bes­se­re Stadt.

Als Teil des grö­ße­ren Ziels „Coburg die Mit­mach­stadt“ und unter der Schirm­herr­schaft des 3. Bür­ger­mei­sters, Can Aydin, wird das Pro­jekt zunächst als Pilot­pro­jekt in Ket­schen­dorf star­ten. Die teil­neh­men­den Kin­der erhal­ten die Mög­lich­keit, ihren Stadt­teil mit Kame­ra, Stadt­teil­plan und Notiz­block zu erkun­den. Die dabei gesam­mel­ten Ein­drücke und Vor­schlä­ge die­nen als Basis, um eigen­stän­dig Ideen für einen kind­ge­rech­ten Stadt­teil zu ent­wickeln. In einer Aus­stel­lung und der fol­gen­den Kin­der­sprech­stun­de stel­len die jun­gen Stadtteilforscher*innen ihre Anlie­gen vor und haben Raum, die­se zu besprechen.

Der 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin betont: „Es ist uns wich­tig, dass die Kin­der Coburgs früh ler­nen, was es bedeu­tet, aktiv an der Gestal­tung ihrer Stadt teil­zu­neh­men. Die Stadt­teil­for­scher bie­ten ihnen die Platt­form, um ihre Stim­men zu erhe­ben und gehört zu wer­den.“ Ein wich­ti­ger Aspekt des Pro­jekts ist die Aus­wer­tung und Umset­zung der von den Kin­dern geäu­ßer­ten Anlie­gen. Die Vor­schlä­ge und Ideen wer­den geprüft und mit den not­wen­di­gen Stel­len bespro­chen. Auch sol­len die Kin­der dabei unter­stützt wer­den, eige­ne Ideen selbst umzu­set­zen. „Die Kin­der sol­len sehen, dass ihre Ideen Wir­kung zei­gen“, beto­nen die Quar­tiers­ma­na­ge­rin Nina Köt­zel vom AWO Stadt­teil­pro­jekt und Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabsstelle.

Die Schul­rek­to­rin Jut­ta Kneidl äußert sich begei­stert über das Pro­jekt: „Es ist eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit für unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler, ihre Umge­bung bewuss­ter wahr­zu­neh­men und aktiv am gesell­schaft­li­chen Leben teil­zu­ha­ben. Wir sind stolz, Teil die­ses zukunfts­ori­en­tier­ten Pro­jekts zu sein und unse­re Schü­ler in ihrer Ent­wick­lung zu akti­ven, ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Bür­gern zu unterstützen.“

Nach Abschluss der ersten Leucht­turm­pha­se in der Grund­schu­le Ket­schen­dorf sol­len alle Cobur­ger Grund­schu­len die Mög­lich­keit haben, die­ses Pro­jekt auch an ihre Schu­le zu brin­gen. Mit die­sem inno­va­ti­ven Pro­jekt unter­streicht Coburg die Bedeu­tung der Mei­nung und Betei­li­gung der jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen für die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung der Stadt. Das Team der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt und Demo­gra­fie“, das AWO Stadt­teil­pro­jekt und alle wei­te­ren Betei­lig­ten freu­en sich auf die akti­ve Teil­nah­me und das Enga­ge­ment der Kinder.