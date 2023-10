Erfolg­rei­cher Wis­sens­test 2023

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, dem 14. Okto­ber 2023, fand in der Stadt­hal­le Schlüs­sel­feld der Wis­sens­test der Jugend­feu­er­weh­ren statt. Ins­ge­samt tra­ten 333 Jugend­li­che aus 56 ver­schie­de­nen Feu­er­weh­ren an, beglei­tet von 102 Betreu­ern. Die Teil­nah­me von 208 jun­gen Män­nern und 125 jun­gen Frau­en zeigt die brei­te Betei­li­gung und das Enga­ge­ment der Jugend in der Feu­er­wehr­ar­beit. Der Test war in vier Stu­fen geglie­dert: Stu­fe 1 (Bron­ze) mit 148 Teil­neh­mern, Stu­fe 2 (Sil­ber) mit 95 Teil­neh­mern, Stu­fe 3 (Gold) mit 63 Teil­neh­mern und Stu­fe 4 (Urkun­de) mit 27 Teil­neh­mern, wel­che die End­stu­fe dar­stellt. Erfreu­li­cher­wei­se haben natür­lich alle Teil­neh­mer den Test erfolg­reich absolviert.

Die Schwer­punkt­the­men des Wis­sens­tests 2023 waren „Unfall­ver­hü­tung in der Jugend­feu­er­wehr“ sowie „Per­sön­li­che Schutz­aus­rü­stung und Dienst­klei­dung“. Die­se The­men reflek­tie­ren den Slo­gan der Feu­er­weh­ren Bay­erns: „Wenn die Kata­stro­phe kommt, sind wir bereit …“, und unter­strei­chen die Bedeu­tung der Sicher­heit und der rich­ti­gen Aus­stat­tung in gefähr­li­chen Ein­satz­si­tua­tio­nen. Im Gegen­satz zu Erwach­se­nen kann von Jugend­li­chen nicht die glei­che Abge­klärt­heit in gefähr­li­chen Situa­tio­nen erwar­tet wer­den, wes­halb die rich­ti­ge Aus­bil­dung und Aus­rü­stung von ent­schei­den­der Bedeu­tung ist.

Der Wis­sens­test 2023 im Land­kreis Bam­berg ist ein kla­res Zei­chen für das Enga­ge­ment und die Bereit­schaft der Jugend­feu­er­weh­ren, sich auf die Anfor­de­run­gen des Feu­er­wehr­dien­stes vor­zu­be­rei­ten. Mit dem erfolg­rei­chen Abschluss des Tests haben die jun­gen Feu­er­wehr­leu­te wie­der ein­mal bewie­sen, dass sie ein wich­ti­ger Teil der Feu­er­wehr­fa­mi­lie im Land­kreis Bam­berg sind.

