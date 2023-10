Krea­tiv-Spaß ohne Ende

Feri­en­ak­ti­on – Lan­ge­wei­le in den Herbst­fe­ri­en gibt es dank der Kin­der-Krea­tiv-Tage nicht!

In den Herbst­fe­ri­en ist es end­lich wie­der soweit: die Kin­der-Krea­tiv-Tage öff­nen ihre Pfor­ten! Am Mon­tag den 30. Okto­ber und Diens­tag den 31. Okto­ber sind Kin­der jeweils von 14 bis 17 Uhr herz­lich ein­ge­la­den, sich krea­tiv auszutoben.

Treff­punkt ist wie­der die Wer­ner-Grampp-Schu­le in der Hannes-Strehly-Straße.

„Die Kin­der kön­nen an bei­den Tagen oder auch nur an einem Tag kom­men. Anmel­den muss man sich nicht, son­dern kann ein­fach vor­bei­kom­men und los­le­gen“, infor­miert Alex­an­dra Schmelz, päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin bei der Land­kreis­ju­gend­ar­beit. Gemein­sam mit ver­schie­den­sten Ver­ei­nen und Anbie­tern, dem Teams des Land­kreis-Spiel­mo­bils und des Kin­der- und Jugend­kul­tur­zen­trums „Alte Spin­ne­rei am Bahn­hof“ kön­nen Jungs und Mädels ab 5 Jah­ren krea­tiv wer­den und in Bastel­ma­te­ria­li­en und ‑tech­ni­ken schwelgen.

Egal ob jemand ger­ne schnip­pelt, malt, formt, häm­mert oder sägt, ob man lie­ber mit Holz, Papier, Ton, Natur­ma­te­ria­li­en oder allen ande­ren erdenk­li­chen Mate­ria­li­en bastelt: bei den Kin­der-Krea­tiv-Tagen ist sicher für jedes Kind das rich­ti­ge Krea­tiv­an­ge­bot dabei.

Um dies zu gewähr­lei­sten wur­de bei der Aus­wahl der Ange­bo­te dar­auf geach­tet, dass mit den unter­schied­lich­sten Mate­ria­li­en und Werk­zeu­gen expe­ri­men­tiert wer­den kann. Im Vor­der­grund der Akti­vi­tä­ten sol­len der Spaß und das krea­ti­ve Aus­pro­bie­ren stehen.

Natür­lich gibt es in die­sem Jahr auch wie­der einen Action­be­reich, in dem sich die krea­ti­ven Kids zwi­schen­durch nach Her­zens­lust aus­to­ben können.

Damit die Kin­der auch wirk­lich selbst aktiv und krea­tiv wer­den, ist der Groß­teil der Work­shops eine sog. „eltern­freie Zone“.

„Nach­dem es aber auch immer den Erwach­se­nen, die die Kin­der beglei­ten, in den Fin­gern gejuckt hat, gibt es in die­sem Jahr wie­der spe­zi­el­le Fami­li­en­work­shops. Bei die­sen kön­nen gro­ße und klei­ne Leu­te gemein­sam wer­keln“, erläu­tert Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Mela­nie Dippold.

Die Erwach­se­nen kön­nen es sich aber auch wie­der in einer Eltern­zo­ne gut gehen las­sen und ent­span­nen. Hier kön­nen kal­te Geträn­ke und Süßig­kei­ten gekauft wer­den. Es kann aber auch ger­ne eige­ne Ver­pfle­gung mit zur Ver­an­stal­tung gebracht werden.

Dank einer finan­zi­el­len Unter­stüt­zung durch die VR Bank Ober­fran­ken Mit­te e.G. kön­nen die Kin­der-Krea­tiv-Tage über­haupt erst ver­an­stal­tet wer­den. Ger­hard Zet­tel, Bereichs­di­rek­tor der VR-Bank Ober­fran­ken-Mit­te e.G., mein­te bei der Pro­gramm­vor­stel­lung: „Es ist uns jedes Jahr eine Freu­de die­se Ver­an­stal­tung zu unter­stüt­zen. Sie passt genau in unse­re Philosophie.“

Micha­el Schramm, Vor­sit­zen­der des Kreis­ju­gend­rings Kulm­bach, bedank­te sich herz­lich bei den Unter­stüt­zern der Ver­an­stal­tung: „1999 fan­den die Kin­der-Krea­tiv-Tage zum ersten Mal statt. Seit all die­sen Jah­ren steht die VR Bank Ober­fran­ken Mit­te e.G. ver­läss­lich an unse­rer Sei­te und hat so wesent­lich dazu bei­getra­gen, dass die­se Ver­an­stal­tung zu dem High­light für Kin­der in den Herbst­fe­ri­en wur­de. Aber auch der Arbei­ter­wohl­fahrt Kulm­bach sei an die­ser Stel­le herz­lich gedankt. Sie nimmt uns bereit­wil­lig und mit offe­nen Armen seit eini­gen Jah­ren in den Räum­lich­kei­ten ihrer Wer­ner-Grampp-Schu­le auf“.

„Wir freu­en uns wie­der auf 200 bis 300 krea­ti­ve Kin­der, die bei unse­ren Kin­der-Krea­tiv-Tagen wie­der die erstaun­lich­sten Kunst­wer­ke schaf­fen und in einer ein­zig­ar­ti­gen Atmo­sphä­re Ihrer Phan­ta­sie frei­en Lauf las­sen“, resü­miert am Ende Kreis­ju­gend­pfle­ger Jür­gen Ziegler.

Die Work­shops

Und das sind die Work­shops exklu­siv für Kin­der: Per­len­kunst­wer­ke (Kunst­wert – Wir machen Kul­tur e.V.), Modell­flie­ger bau­en (Modell­flug­ver­ei­ni­gung Kulm­bach); Laub­sä­ge­ar­bei­ten (Jugend­werk­statt der Geschwi­ster-Gum­mi-Stif­tung); Herbst­li­che und weih­nacht­li­che Male­rei (Mei­ke Schu­ster); Ker­zen fär­ben (Licht­werk Kulm­bach); Töp­fer­ar­bei­ten (Töp­fer­mu­se­um Thur­n­au – nur am 31.10.); Model­lie­ren mit Gips (nur am 30.10.); Salz­ma­le­rei; Tan­nen­zap­fen-Tie­re; Farb­ga­la­xien; Draht­bie­gen; Kar­ten­krea­tio­nen mit Motiv­pa­pier, gestem­pelt, geprägt, gestanzt…

Die spe­zi­el­len Fami­li­en-Work­shops sind: Milch­tü­ten-Licht­häu­ser; Ton­topf-Krea­tio­nen; krea­ti­ve Holzreigen.

Die Kin­der­krea­tiv­ta­ge auf einen Blick