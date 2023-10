„Kli­ma­schutz – Es ist unse­re Entscheidung“



Das neue­ste Pro­jekt der Zusam­men­ar­beit von Stadt und Land­kreis Bay­reuth ist die Info­kam­pa­gne „Kli­ma­schutz: Es ist unse­re Ent­schei­dung“. Deren Aus­hän­ge­schild sind Pla­ka­te von Men­schen aus der, die sich mit klei­nen oder grö­ße­ren Schrit­ten für Kli­ma­schutz engagieren.

Ins­ge­samt wur­den 16 ver­schie­de­ne Moti­ve ent­wickelt, die in den näch­sten Wochen auf Pla­ka­ten in den Gemein­den des Land­krei­ses sowie im Stadt­ge­biet Bay­reuth pla­ka­tiert wer­den. In der Stadt Bay­reuth wer­den dafür die Ste­len genutzt, auf denen zuvor die Wahl­pla­ka­te zu sehen waren. Los geht es zunächst mit acht Moti­ven, wei­te­re acht wer­den dann in eini­gen Wochen fol­gen. Alle Moti­ve und vie­le nütz­li­che Infos zu den dar­ge­stell­ten The­men sind schon jetzt auf kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de zu finden.

Inter­es­sier­te Bür­ger, Geschäf­te und Ver­ei­ne kön­nen ein­zel­ne Pla­ka­te kosten­los beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth abho­len (bit­te vor­her per E‑Mail einen Ter­min ver­ein­ba­ren unter klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de).

Die Kam­pa­gne will auf­zei­gen, wie man kli­ma­freund­li­ches Ver­hal­ten in den All­tag inte­grie­ren kann. So ste­hen die Gesich­ter der Kam­pa­gne stell­ver­tre­tend für die zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten, kli­ma­freund­li­cher zu leben, sei es durch die Nut­zung von Son­nen­en­er­gie, die Ver­mei­dung von Lebens­mit­tel­ab­fäl­len, den spar­sa­men Umgang mit Trink­was­ser, die Ent­sie­ge­lung von Grund­stücks­flä­chen oder die Begrü­nung von Gebäu­den. So kann jede und jeder einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz lei­sten, und zwar nicht nur durch auf­wän­di­ge Inve­sti­tio­nen, son­dern auch schon mit klei­nen Ent­schei­dun­gen im Alltag.

Stadt und Land­kreis Bay­reuth haben mit ihren Inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zep­ten und der Eta­blie­rung von Kli­ma­schutz­ma­nage­ments bereits wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen für mehr kom­mu­na­len Kli­ma­schutz getrof­fen. Die kom­mu­na­len Kli­ma­schutz­ma­na­ger set­zen Kli­ma­schutz­maß­nah­men um, die auf die jewei­li­gen Rah­men­be­din­gun­gen in der Stadt bezie­hungs­wei­se des Land­krei­ses zuge­schnit­ten sind. Da die Erd­er­wär­mung jedoch nicht an kom­mu­na­len Gren­zen halt macht, koope­rie­ren Stadt und Land­kreis bei über­grei­fen­den Kli­ma­schutz­the­men. Hier­durch kön­nen nicht nur Res­sour­cen effi­zi­ent gebün­delt, son­dern auch För­der­mit­tel des Frei­staa­tes Bay­ern genutzt wer­den, die für der­ar­ti­ge Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te zur Ver­fü­gung stehen.

Die neue Info­kam­pa­gne dreht sich inhalt­lich vor allem um jene The­men, die Stadt und Land­kreis beim Kli­ma­schutz gemein­sam ange­hen. Die­se sind: