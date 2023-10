In der Zeit vom 24. bis 27. Okto­ber 2023 kommt es zu Behin­de­run­gen des Straßenverkehrs

Der­zeit wird der zwei­te Teil des neu­en Bam­berg-Kri­mis „Beh­rin­ger und die Toten“ gedreht. Wegen der Film­ar­bei­ten kommt es am Lein­ritt von Mitt­woch, 25. Okto­ber, bis Frei­tag, 27. Okto­ber 2023, zu Sperrungen.

So ist die Eli­sa­be­then­stra­ße ab Obe­re Sand­stra­ße berg­ab sowie der Lein­ritt (also die Abfahrt vom Otto­platz kom­mend über Lein­ritt zur Mar­kus­brücke) vom Mitt­woch, 25. Okto­ber, ab 8.30 Uhr bis Frei­tag, 27. Okto­ber, ca. 23 Uhr, für Kfz gesperrt. Fuß- und Rad­ver­kehr kann pas­sie­ren. Der Kfz-Ver­kehr wird ab Dom­platz über Karo­li­nen­stra­ße und Schran­ne umgeleitet.

Der Lein­ritt ist für Kfz ab Kasern­stra­ße Sack­gas­se; Fuß- und Rad­ver­kehr ist auch hier ausgenommen.

Die Anwoh­ner­park­plät­ze im Bereich Eli­sa­be­then­stra­ße (an der JVA) und Am Lein­ritt zwi­schen JVA und Mar­kus­brücke wer­den in der Zeit der Dreh­ar­bei­ten kom­plett gesperrt, Ersatz­stell­plät­ze für Anwoh­ner „J“ fin­den sich auf Höhe Bau­re­fe­rat Am Leinritt.

Bereits am 24. Okto­ber 2023 fin­den Dreh­ar­bei­ten auf Höhe des Aus­sichts­punk­tes Alten­burg statt. Hier sind Hal­te­ver­bots­zo­nen ein­ge­rich­tet, wei­te­re Beein­träch­ti­gun­gen bestehen nicht. Eben­so wer­den am 24. Okto­ber 2023 Sze­nen mit einem Fahr­zeug im flie­ßen­den Ver­kehr gefilmt, ohne die­sen zu behin­dern oder zu beeinträchtigen.

Am 26. Okto­ber 2023 wird in der Zeit von 20 bis 22 Uhr die Hornthal­stra­ße zwi­schen der Löwen­stra­ße und Pfeu­fer­stra­ße gesperrt, dort fin­den Auf­nah­men von „Blau­licht­fahr­ten“ statt.