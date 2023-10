„Win­ter­rei­se“ mit Ralf Lukas & James Alex­an­der im Mark­gräf­li­chen Opernhaus

Am Sams­tag, 21.10.2023 prä­sen­tiert Musi­ca Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit dem Richard-Wag­ner Ver­band Bay­reuth e.V. Schu­berts Win­ter­rei­se im Mark­gräf­li­chen Opern­haus – und das mit dem ehe­ma­li­gen Wag­ner-Sti­pen­dia­ten, Lied- und Opern­sän­ger Ralf Lukas in Beglei­tung des Schwei­zer Pia­ni­sten James Alexander.

Schu­berts Win­ter­rei­se ist tief berüh­ren­de, wahr­haf­ti­ge Musik, die auch als authen­ti­scher inne­rer Mono­log ihres eige­nen Schöp­fers betrach­tet wer­den kann. Somit wird der Lie­der­abend zu einem fes­seln­den Kon­zert­er­leb­nis, das den Zuhö­rer emo­tio­nal packt und von den Künst­lern alles abverlangt.

Bei dem spät­herbst­li­chen Son­der­kon­zert tau­chen die Kon­zert­be­su­chen­den ein in die tie­fen Gefühls­fel­der ele­gi­scher Melan­cho­lie. Die­sem Lie­der­zy­klus liegt kein kon­ti­nu­ier­li­cher Hand­lungs­strang zugrun­de, so wie man es bei­spiel­wei­se von Schu­berts Schö­ner Mül­le­rin kennt. Viel­mehr führt der Kom­po­nist durch unter­schied­li­che Stim­mungs­bil­der, durch ein Psy­cho­gramm eines suchen­den, hei­mat­lo­sen Wan­de­rers, der sämt­li­che Schat­tie­run­gen des Her­ze­leids durch­schrei­tet. Schu­bert woll­te sein Inner­stes nach außen keh­ren. Nach lan­ger, aus­zeh­ren­der Krank­heit und schwe­ren künst­le­ri­schen Nie­der­schlä­gen stand der Kom­po­nist – er starb kur­ze Zeit nach Ver­öf­fent­li­chung der Win­ter­rei­se – selbst im Lebens­win­ter. Schu­berts Freund Johann Mayr­ho­fer erin­ner­te sich wenig spä­ter: „… dem Leben war die Rosen­far­be abge­streift; für ihn war Win­ter eingetreten.“

Der aus Bay­reuth stam­men­de Bass­ba­ri­ton Ralf Lukas stu­dier­te an der Hoch­schu­le der Kün­ste Ber­lin, arbei­te­te mit Diet­rich Fischer-Dieskau, Ari­bert Rei­mann und Hans Hot­ter. 1991 gewann er den 1. Preis beim Inter­na­tio­na­len Voca­li­sten Con­cours ‘S‑Hertogenbosch. Als gefrag­ter Hel­den­ba­ri­ton und Kon­zert­sän­ger mit umfang­rei­chem Reper­toire gastier­te er auf Büh­nen und bei Festi­vals im In- und Aus­land und wirk­te bei diver­sen Funk- und Fern­seh­auf­nah­men mit.

Der Pia­nist James Alex­an­der wur­de in Kana­da gebo­ren, wo er bei Robert Sil­ver­man an der Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia (Van­cou­ver) stu­dier­te, bevor er an der Juil­li­ard School in New York den Titel „Master of Music“ erwarb. Seit 1992 ist er Dozent an der Hoch­schu­le der Kün­ste Bern, seit 2006 lei­tet er eine Klas­se für Kam­mer­mu­sik am Gen­fer Hau­te Eco­le de Musi­que und gibt Kam­mer­mu­sik­Mei­ster­kur­se an der Juil­li­ard. Als Solist und Kam­mer­mu­sik-Part­ner kon­zer­tier­te er in Euro­pa, Nord­und Süd­ame­ri­ka, im Nahen Osten und Japan spiel­te auf zahl­rei­chen Festi­vals. Sei­ne CD-Auf­nah­men umfas­sen Solo-Kla­vier­mu­sik, Lie­der und Kam­mer­mu­sik. Zudem ist er ein regel­mä­ßi­ger Gast beim Schwei­zer Radio und Fernsehen.

Beset­zung:

Ralf Lukas – Bassbariton

James Alex­an­der – Klavier

Pro­gramm: Franz Schu­bert (1797 – 1828), Win­ter­rei­se D 911, Lie­der­zy­klus nach Gedich­ten von Wil­helm Müller

Sams­tag, 21.10.2023

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: gegen 20:45 Uhr | Kon­zert ohne Pause

Mark­gräf­li­ches Opern­haus in Bayreuth

Die­se Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Richard-Wag­ner Ver­band Bay­reuth e.V. statt.