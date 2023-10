Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Tret­roll­erdieb­stahl am Albertsplatz

Coburg. Opfer des Dieb­stahls ihres Cityt­ret­rol­lers wur­de eine neun­jäh­ri­ge Schü­le­rin der Luther­schu­le am Alberts­platz in Coburg. Das Mäd­chen hat­te ihren Rol­ler am Mitt­woch von 14.00 bis 15.00 Uhr vor der Schu­le abge­stellt. Laut ihrer Beschrei­bung hat der Rol­ler auf­fäl­lig pin­ke Rei­fen und am rech­ten Hand­griff ist ein Drei­eck ein­ge­ritzt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Hoch­wer­ti­ges E‑Bike in Ebers­dorf bei Coburg gestohlen

Ebers­dorf bei Coburg. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te am Diens­tag, den 17.10.2023 zwi­schen 18.00 und 22.00 Uhr, vor der Fir­ma Schu­ma­cher in Ebers­dorf ein dort ver­schlos­sen abge­stell­tes Damen E‑Bike der Mar­ke KTM. Die Besit­ze­rin stell­te den Dieb­stahl ihres auber­gi­ne­far­be­nen Fahr­rads nach Been­di­gung ihres Abend­dien­stes fest. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von ihr auf über 4000.- Euro bezif­fert. Auch hier bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg um Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahrrads.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Lagercontainer

Kro­nach: Bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher trie­ben in der Zeit von Sams­tag bis Mitt­woch auf dem Sport­ge­län­de des AC Kro­nach in Preß­lich ihr Unwe­sen. Die Täter bra­chen einen mit Vor­hän­ge­schloss gesi­cher­ten Con­tai­ner auf und ent­wen­de­ten aus die­sem vier Kin­der-Kraft­rä­der im Wert von etwa 10.000 Euro. Ein Kraft­rad sowie offen­sicht­li­ches Die­bes­gut, dar­un­ter zwei Not­strom­ag­gre­ga­te, ein Kin­der­sitz und ein Ben­zin­ra­sen­mä­her der Mar­ke Dol­mar, lie­ßen die Täter ver­mut­lich aus Platz­grün­den vor Ort zurück. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Laden­de­tek­tiv ertappt Wodka-Dieb

Küps: Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 15:15 Uhr wur­de ein jun­ger Mann aus dem Land­kreis Lich­ten­fels beim Laden­dieb­stahl erwischt. Der 39-jäh­ri­ge Beschul­dig­te hat­te in einem Küp­ser Super­markt zwei Fla­schen Wod­ka im Wert von 15,- Euro in sei­nen mit­ge­führ­ten Stoff­beu­tel gesteckt und anschlie­ßend den Laden ver­las­sen. Hier­bei wur­de er vom Laden­de­tek­ti­ven beob­ach­tet. Bei der poli­zei­li­chen Sach­ver­halts­auf­nah­me stell­te sich zudem her­aus, dass für den Beschul­dig­ten eine Fahn­dungs­no­tie­rung bestand, da er von der Staats­an­walt­schaft gesucht wird. Das Die­bes­gut wur­de an den Markt zurück­ge­ge­ben. Gegen den 39-Jäh­ri­gen wird wegen Laden­dieb­stahls ermittelt.

Fahr­rad aus Gar­ten entwendet

Kro­nach: In der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag wur­de aus dem Gar­ten eines Wohn­an­we­sens in der Seel­mann­stra­ße ein Trek­king­rad ent­wen­det. Das Rad der Markt FOCUS, Typ: Long Lake, 28 Zoll, wei­ßer Rah­men mit schwarz/​grauer Schrift, stand unver­sperrt an der Gar­ten­hüt­te und hat einen Zeit­wert von etwa 250,- Euro.