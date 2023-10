Vom 4.11. – 26.11.2023 fin­det in Forch­heim, Para­de­platz 1, eine Aus­stel­lung mit Bil­dern der Forch­hei­mer Male­rin Mari­on Meix­ner statt. Die Künst­le­rin ist in Forch­heim unter ande­rem durch ihre Aus­stel­lung 2013 in den Rat­haus­hal­len und durch den Kunst­ka­len­der der Volks­bank 2015 bekannt.

Der Titel „Nah und Fern“ bezieht sich auf die Her­kunft der Moti­ve, wel­che aus Forch­heim und Umge­bung sowie aus Län­dern am Mit­tel­meer stam­men. Dabei han­delt es sich vor allem um Land­schaf­ten, Stadt­sze­nen, Gebäu­de und Blumen.

Die beson­de­re Atmo­sphä­re und Licht­stim­mung sowie das Zusam­men­spiel von Far­ben und Struk­tu­ren will die Male­rin für den Betrach­ter erleb­bar machen.

Die Aus­stel­lung wird ermög­licht durch das Bereit­stel­len des Rau­mes durch die Besit­ze­rin des Anwe­sens und wird geför­dert von der Stadt Forchheim.

Öff­nungs­zei­ten: