Leon­ce und Lena

Thea­ter Rosen­fisch / Ambrel­la Figu­ren­thea­ter Ham­burg – Frei­tag, 20.10.2023

„Hei­ra­ten? König wer­den?“ Auf kei­nen Fall! – Der jun­ge Prinz Leon­ce durch­schaut die Gesell­schaft, in die er hin­ein­wach­sen soll: nichts als raf­fi­nier­te Müßig­gän­ger! Auf kei­nen Fall! Es liegt auf der Hand: Nur als Narr kann man der Narr­heit der Welt begeg­nen. Zum Glück trifft er den Lebens­künst­ler Vale­rio, der ihn in der Kunst des Narr-Seins unter­rich­tet. Als er auch noch eine wild­frem­de Prin­zes­sin hei­ra­ten soll, ent­schließt er sich zur Flucht. Unter­wegs trifft er Lena – eine jun­ge Frau, die eben­falls alles hin­ge­wor­fen hat, um ihrem vor­be­stimm­ten Schick­sal zu ent­flie­ßen. Bei­de stau­nen: Ist da doch eine Stim­me, die ant­wor­tet? So begeg­nen sich zwei jun­ge Leu­te, die mit nüch­ter­nem Blick die Welt durch­schau­en, aber när­risch genug sind, um Uto­pien zu haben.

Georg Büch­ner (1813–1837) begriff den Men­schen als unfrei­es Wesen, bedrängt von Armut, Tyran­nei und dunk­len Trie­ben. Von der Poli­zei ver­folgt, von Krank­hei­ten geplagt, schrieb er im Exil die­se leich­te, hel­le Komö­die: ein Mario­net­ten­spiel, ein Nar­ren­stück, das mit dem Ent­setz­ten Spott treibt. Idee & Spiel: Hei­ke Klock­mei­er, Ste­phan Wunsch

AMA­DE­US

Ama­de­us – Thea­tri­um Stein­au Sams­tag, 21.10.2023

„Ama­de­us“ von Peter Shaffer.

Shaf­fer zeigt Sali­e­ri als den ein­zi­gen sei­ner Zeit, der das Genie Mozarts erkann­te, aber die unge­heu­er­li­che Dis­kre­panz zwi­schen Mozarts ordi­nä­rer Lebens­hal­tung und sei­ner gött­li­chen Musik nicht ertrug, der sei­nen Kampf mit Mozart zu einem Kampf mit Gott mach­te und erle­ben muss­te, dass drei­ßig Jah­re nach Mozarts Ende die gan­ze Welt voll war vom Ent­zücken über Mozarts Musik, er selbst dage­gen völ­lig vergessen.

In einem letz­ten Rache­akt gegen­über gött­li­chem Wal­ten streu­te er aus, er habe Mozart ver­gif­tet: ein letz­ter Ver­such, an Mozarts Unsterb­lich­keit teil­zu­neh­men. Ein Thea­ter­coup von Peter Shaf­fer über Genie und Mit­tel­mä­ßig­keit und ein furio­ses Pup­pen­thea­ter-Solo von Det­lef Heinichen.

Wunsch­kind

(Thea­ter Rosen­fisch) Sams­tag, 21.10.2023

Sams­tag, 21.10.2023

Früh­ling im Wald: Wohin man sieht, wer­den Nester gebaut, bald wer­den die ersten Eier drin lie­gen, alles freut sich schon!

„Wäre es nicht wun­der­bar, auch eine Fami­lie zu haben?“ fragt das Eich­hörn­chen eines Tages das Rot­kehl­chen. Bestimmt wäre es das! Gesagt, getan: Sie bau­en gemein­sam ein Nest und hof­fen auf Nach­wuchs. Zu ihrer gro­ßen Ent­täu­schung bleibt das Nest zunächst jedoch leer. Erst nach lan­gem War­ten scheint ihr Wunsch eines schö­nen Mor­gens end­lich in Erfül­lung zu gehen: Im Nest liegt ein wun­der­schö­nes grü­nes Ei…

Lil­li L’Arronges ein­fühl­sam erzähl­tes Bil­der­buch, das unse­rer Insze­nie­rung zugrun­de liegt, setzt ein aktu­el­les The­ma kind­ge­recht um: Fami­lie: das ist heu­te nicht mehr ein­fach „Vater, Mut­ter, Kind“ als qua­si natur­ge­ge­be­ne Ein­heit. Es gibt Patch­work-Fami­li­en mit Kin­dern aus meh­re­ren Bezie­hun­gen, man­che Kin­der wach­sen bei zwei Vätern oder zwei Müt­tern auf, man­che nur bei einem Eltern­teil, ande­re sind adop­tiert oder zur Pfle­ge in einer Fami­lie. Das unglei­che Paar Rot­kehl­chen und Eich­hörn­chen mit ihrem heiß­ge­lieb­ten Kind, das nicht auf Kom­man­do kommt und ganz anders ist als gedacht, darf man auch als Bild für heu­ti­ge Fami­li­en ver­ste­hen, die nicht immer dem tra­di­tio­nel­len Modell ent­spre­chen – und das glück­li­cher­wei­se auch nicht müssen

Thea­ter mit Figu­ren für Kin­der ab 4 Jah­ren und Familienpublikum.

Sonn­tag, 22.10.2023



Rob­bi, Tob­bi und das FlieWaTüüt

Thea­ter con Cuo­re . Sonn­tag, 22.10.2023

Nach dem Best­sel­ler von Boy Lorn­sen und der gleich­na­mi­gen Kult­se­rie des WDR.

„Lie­be Mama, lie­ber Papa, macht euch kei­ne Sor­gen. Ich bin mit Rob­bi unter­wegs. Er ist Robo­ter der drit­ten Robot­klas­se und hat mein Flie­Wa­Tüüt nach­ge­baut. Nur den Him­beer­saft hat­te er ver­ges­sen. Ich hel­fe ihm sei­ne Robo­ter­prü­fungs­auf­ga­ben zu lösen, und für die braucht er mein Flie­Wa­Tüüt und jeman­den der sich damit aus­kennt. Sowie wir den Gelb-Schwar­zen Leucht­turm ent­deckt, her­aus­ge­fun­den haben wer am Nord­pol steht und mit Z anfängt und das Geheim­nis der 3eckigen Burg gelöst haben kom­men wir sofort wie­der zurück.

Dicken Kuss und Gruss Tob­bi & Rob­bi (klick)“.

In Co-Pro­duk­ti­on mit dem PuK-Muse­um für Pup­pen­thea­ter­kul­tur in Bad Kreuz­nach enstand eine fan­ta­sie­vol­le Neu­in­sze­nie­rung des 70er Jah­re Klas­si­kers in der sich im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes alles um das Flie­Wa­Tüüt dreht. Die Ori­gi­nal­fi­gu­ren und ‑büh­nen­bil­der aus der Kult­se­rie des WDR sind im PuK-Muse­um Bad Kreuz­nach zudem stän­dig aus­ge­stellt. Ein Besuch der sich wirk­lich lohnt. Thea­ter mit Figu­ren für Kin­der ab 5 Jah­ren und Familienpublikum.

Not­re Dame – Eine wah­re Geschichte

Sonn­tag, 22.10.2023 – Thea­ter con Cuo­re

Ein Traum­spiel nach Vic­tor Hugos „Der Glöck­ner von Not­re Dame“

Vor den Toren von Not­re Dame ver­kauft eine jun­ge Zigeu­ne­rin Sou­ve­nie­re. Hin­ter den Mau­ern der Kir­che lebt ein Prie­ster in sei­ner Welt. Wäh­rend einer Son­nen­fin­ster­nis, die nur Sekun­den dau­ert, träu­men sich die bei­den in eine Zeit vor 500 Jah­ren und erspie­len eine Geschich­te von Lie­be und Tod. Denn in unse­ren Träu­men leben die Geschich­ten unse­res Blu­tes und das Blut ist ein Fluss in die Vergangenheit…

Ein eit­ler Haupt­mann, der nur sich selbst liebt, ein Prie­ster, der sich der Lie­be ver­wei­gert, eine Krea­tur, die nie­mand lie­ben mag und eine Frau, die nur für die Lie­be geschaf­fen scheint. So gehen alle in die Irre, weil es schein­bar kei­nen ande­ren Weg für sie gibt. Der Mensch ist in der Gerech­tig­keit von unwahr­schein­li­cher Pri­mi­ti­vi­tät und im Wider­spruch zu sei­ner Intel­li­genz. Es gibt nur einen schma­len Grad der Lie­be, der sich durch die Zeit schlän­gelt und den wir oft nur im Traum ertasten.

Ein Thea­ter­stück mit Men­schen und Figu­ren für Jugend­li­che und Erwach­se­ne ab 16 Jahren.

