„EBS SPIELT 2023“ sagt DANKE

Bereits zum 8. Mal spiel­ten am 14.Oktober in der Eber­mann­städ­ter Stadt­hal­le Jung und Alt gemein­sam. Beson­de­re Ange­bo­te wie das Fan­ta­sy Rol­len­spiel PEN & PAPER aber auch „Mach dein Spiel“ (Spie­le selbst erfin­den) waren in die­sem Jahr ganz neu dabei. Bereits im Ein­gangs­be­reich der Stadt­hal­le erwar­te­te die Tom­bo­la des Kin­der­schutz­bun­des auf die Besu­cher. Ange­kom­men in der Hal­le konn­ten die klei­nen und gro­ßen Gäste sich im Tisch­ten­nis Fun­park, beim Tor­wand schie­ßen, am Kicker oder auf der Hüpf­burg aus­to­ben. Viel zu kno­beln und aus­zu­pro­bie­ren gab es durch das gro­ße und viel­fäl­ti­ge Sor­ti­ment der Anbie­ter Erd­wind­spie­le und Main Con­nect. Ein Bastel­stand der beson­de­ren Art wur­de durch den VDK ange­bo­ten und im Flug­si­mu­la­tor der Frän­ki­schen Flie­ger­schu­le Feu­er­stein konn­te ein Segel­flug gewon­nen wer­den. Für das leib­li­che Wohl sorg­ten die Eber­mann­städ­ter Kindertagesstätten.

Herz­li­cher Dank geht an alle ehren­amt­li­chen Akteu­re, die an die­sem Sams­tag uner­müd­lich für Spiel, Spaß und gute Lau­ne bei Allen sorg­ten! Herz­li­chen Dank auch an unse­re Spon­so­ren – Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt, IT Wim­mer, REWE Mey­er, Schrei­ne­rei Lan­ge, Fa. Vier­ling, Hör­ge­rä­te Sei­fert, Volks­bank Forch­heim, Spar­kas­se Forch­heim und die Buch­hand­lung Faust in Ebermannstadt.

Um auch zukünf­tig ein bunt gemisch­tes attrak­ti­ves Ange­bot mit neu­en und alten Spie­le­an­bie­tern bei frei­em Ein­tritt für alle Spiel- und Bastel­freu­di­gen orga­ni­sie­ren zu kön­nen, ist das Orga­ni­sa­ti­ons­team auf wei­te­re und wie­der­keh­ren­de Spen­den ange­wie­sen. Sie möch­ten EBS SPIELT unter­stüt­zen? Spre­chen sie uns ger­ne an.

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team – bestehend aus Corin­na Drum­mer und Katha­ri­na Kurth- Lip­fert (Jugend­pfle­ge­rin­nen der Stadt Eber­mann­stadt), Susan­ne Löser (Stadt­rä­tin) und Susan­ne Beh­lert (Ober­stu­di­en­rä­tin) freu­en sich über ihre Unterstützung..