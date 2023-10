Bald jährt sich zum 20. Mal die Ein­rich­tung des Ster­nen­kin­der­grabs auf dem Stadt­fried­hof. Für vie­le Fami­li­en ist das ein wich­ti­ger Trau­er­ort, denn jede zwei­te Schwan­ger­schaft endet in den ersten drei Mona­ten. Unge­bo­re­ne, die sehr früh ver­ster­ben, fal­len nicht unter die Bestat­tungs­pflicht und wer­den des­halb oft gemein­sam im Ster­nen­kin­der­grab bestat­tet. Obwohl es vie­le Fami­li­en betrifft, ist das The­ma Ster­nen­kin­der noch immer ein Tabu­the­ma. Vie­le betrof­fe­ne Fami­li­en wis­sen nicht, wie sie mit so einer Situa­ti­on umge­hen sol­len und wo es Ansprech­part­ner für sie gibt. Auch Men­schen, die mit sol­chen Fami­li­en in Kon­takt kom­men wün­schen sich oft Infor­ma­ti­on und Begleitung.

Dar­um zeigt die Stadt­kir­chen­ge­mein­de auf Initia­ti­ve von Pfar­re­rin Man­ja Brall und Fami­li­en­trau­er­be­glei­te­rin Mela­nie Hader in Zusam­men­ar­beit mit der Bay­reu­ther Kran­ken­haus­seel­sor­ge und der Grup­pe Ver­wai­ste Eltern Bay­reuth und Umge­bung vom Sonn­tag, den 22.10. bis zum Ewig­keits­sonn­tag, den 26.11. in der Stadt­kir­che die Aus­stel­lung ‚Tod am Anfang des Lebens‘. Sie infor­miert sen­si­bel über das The­ma und zeigt Mög­lich­kei­ten der Trau­er­be­wäl­ti­gung auf. Es ist eine Wan­der­aus­stel­lung der Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlangen.

In Ver­bin­dung mit der Aus­stel­lung gibt es eine Soi­rée am Sonn­tag, 19. Novem­ber um 17 Uhr mit Micha­el Dorn am neu­ge­stif­te­ten Flü­gel der Stadt­kir­che und Kir­sten Obel­gön­ner (Alt/​Mezzosopran) ‚Du bist ein Schat­ten am Tage und in der Nacht ein Licht‘ (Tex­te: Fried­rich Rück­ert, Kom­po­si­ti­on: Gustav Mahler). Fried­rich Rück­ert hat hier­in die eige­ne Erfah­rung vom jähen Ver­lust sei­ner Kin­der ver­ar­bei­tet und ent­stan­den sind berüh­ren­de und aus­drucks­star­ke Tex­te, die die Kraft haben zu trö­sten. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind willkommen.