Ersatz­ge­schwächt gegen den Titelanwärter

Das nun vier­te Aus­wärts­spiel in Fol­ge müs­sen die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach am 21.10.2023 gegen den unge­schla­ge­nen Tabel­len­er­sten aus Reg­nitz­tal antre­ten. Ohne Kapi­tän David Brown (Knie­pro­ble­me) wol­len die Spie­ler des Trai­ner-Duos Jung­bau­er und Koths die Schmach der Nie­der­la­ge gegen Brei­ten­güß­bach ver­ges­sen machen und sich bes­ser prä­sen­tie­ren. Gegen den Favo­ri­ten aus dem Raum Bam­berg kann die Kulm­ba­cher ohne Druck antre­ten und möch­te dabei ins­be­son­de­re im Angriff den bis­her feh­len­den Rhyth­mus fin­den. Mit guter Wurf­quo­te und vol­lem Ein­satz hat die Kulm­ba­cher Mann­schaft den Geg­ner aus Reg­nitz­tal in ver­gan­ge­nen Sai­sons mehr­fach ärgern und die Punk­te nach Kulm­bach holen können.

ATS Kulm­bach: Hansl; Koths; Schwa­ben­land, A.; Jung­bau­er; Mit­chell, T.; Arlt; Eck­hardt; Mit­chell, L.