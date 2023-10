Wegen des Umzugs in das neue Dienst­ge­bäu­de in der Luit­pold­stra­ße sind Tei­le des Ord­nungs­am­tes der Stadt Bam­berg in der Woche vom 23. bis 27. Okto­ber 2023 nicht erreich­bar. Neben der Amts­lei­tung des Ord­nungs­am­tes betrifft dies die Berei­che Wah­len und Ein­bür­ge­run­gen, das Sicher­heits­recht und die Lebensmittelüberwachung.

Ab Mon­tag, 30. Okto­ber 2023, sind die genann­ten Berei­che des Ord­nungs­am­tes dann in der Luit­pold­stra­ße 51, 96052 Bam­berg, im drit­ten und fünf­ten Ober­ge­schoss des ehe­ma­li­gen EON-Hoch­hau­ses zu fin­den. Tele­fon­num­mern und Mail­adres­sen ändern sich nicht.