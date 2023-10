Pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und Angehörige

Eine weg­wei­sen­de Initia­ti­ve zur Unter­stüt­zung von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen und deren Ange­hö­ri­gen wur­de kürz­lich im Land­rats­amt Erlan­gen besie­gelt: Der Pfle­ge­stütz­punkt für den Land­kreis kommt. Die­ser stellt künf­tig eine zen­tra­le Anlauf­stel­le dar, die Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Land­kreis ab sofort pro­fes­sio­nel­le Bera­tung und Unter­stüt­zung bie­tet. Man­fred Beu­ke als Ver­tre­ter der AOK Bay­ern, Bezirks­rat Dani­el Arnold des Bezirks Mit­tel­fran­kens und Land­rat Alex­an­der Tritt­hart unter­zeich­ne­ten den Ver­trag zur Errich­tung eines Pfle­ge­stütz­punk­tes im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Land­rat Tritt­hart unter­strich die Wich­tig­keit einer zen­tra­len und wohn­ort­na­hen Anlauf­stel­le für den Land­kreis und dank­te allen Betei­lig­ten, ins­be­son­de­re den Trä­gern, für die her­aus­ra­gen­de und kon­struk­ti­ve Zusammenarbeit.

Lot­se für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und Angehörige

„Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich bereits aus eige­ner Betrof­fen­heit, als betrof­fe­ne Ange­hö­ri­ge oder Rat­su­chen­de mit dem kom­ple­xen The­ma Pfle­ge aus­ein­an­der­ge­setzt haben, sto­ßen häu­fig an ihre Gren­zen“, sagt Lisa Neu­bert, Koor­di­na­to­rin und zukünf­ti­ge Lei­te­rin, und betont die Bedeu­tung des Pfle­ge­stütz­punkts für die zukünf­ti­ge Arbeit. Ins­be­son­de­re in aku­ten Situa­tio­nen wer­de die Suche nach einem kla­ren Weg durch Fra­gen zu Lei­stun­gen, Finan­zie­run­gen oder der Ver­sor­gungs­land­schaft zu einer gro­ßen Her­aus­for­de­rung. Mit der Ein­rich­tung von Pfle­ge­stütz­punk­ten schaf­fen Kom­mu­nen die Mög­lich­keit, dass ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in sol­chen Situa­tio­nen auf pro­fes­sio­nel­le Bera­tung und Unter­stüt­zung zäh­len können.

Bera­tung vor­über­ge­hend im Land­rats­amt möglich

Der Pfle­ge­stütz­punkt des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt wird im soge­nann­ten Ange­stell­ten­mo­dell betrie­ben, wobei der Land­kreis als allei­ni­ger Anstel­lungs- und Betriebs­trä­ger fun­giert. Die Finan­zie­rung erfolgt antei­lig durch Kran­ken- und Pfle­ge­kas­sen, den Bezirk Mit­tel­fran­ken und den Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Der Stand­ort des zukünf­ti­gen Pfle­ge­stütz­punkts wird Her­zo­gen­au­rach sein. Wäh­rend der Über­gangs­zeit bis zum end­gül­ti­gen Bezug der Räum­lich­kei­ten in Her­zo­gen­au­rach fin­det die Bera­tung vor­aus­sicht­lich ab Novem­ber vor­über­ge­hend im Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt (Nägels­bach­stra­ße 1, Erlan­gen), statt. Der Pfle­ge­stütz­punkt bie­tet eine kosten­freie, umfas­sen­de, neu­tra­le und indi­vi­du­el­le Bera­tung für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses bei Fra­gen und Anlie­gen rund um das The­ma Pfle­ge. Bei Bedarf sind auch Haus­be­su­che mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es gern per E‑Mail an pflegestuetzpunkt@​erlangen-​hoechstadt.​de.