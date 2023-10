Tages­fahrt nach Neu­burg an der Donau

Mit der Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Bea­tri­ce Trost geht es auf Ein­la­dung der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023, nach Neu­burg an der Donau, eine der schön­sten Renais­sance-Städ­te Bay­erns. Die Stadt war ab 1505 die Resi­denz der Jun­gen Pfalz. Die Grup­pe wird dort, begin­nend mit Ottheinrich den Pfäl­zer Wit­tels­ba­chern im ehe­ma­li­gen Resi­denz­schloss mit Kunst und Geschich­te des Für­sten­tum Pfalz-Neu­burg begeg­nen und die Räu­me der Staats­ga­le­rie mit den Gemäl­den aus der Hof­kir­che von Peter Paul Rubens sowie Wer­ken von Antho­nis van Dyck ent­decken. Neben der Schloss­ka­pel­le wird die obe­re Stadt mit der Hof­kir­che, den Bau­denk­mä­lern um den Karls­platz und der Kir­che St. Peter erkun­det. Treff­punkt ist 7.45 Uhr am Haupt­bahn­hof Bay­reuth, die Rück­kehr erfolgt gegen 20 Uhr. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 23. Okto­ber 2023 wird gebe­ten. Mehr Infos gibt es unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder 0921 50703840.