Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall

Herolds­berg – Am 16.10.23, gegen 16.30 Uhr, über­sah ein 27-jäh­ri­ger Hand­wer­ker aus dem Land­kreis Forch­heim den an einer Rot­licht zei­gen­den Licht­zei­chen­an­la­ge ste­hen­den Pkw einer 18-jäh­ri­gen Frau aus Ecken­tal, wes­halb er sei­nen Pkw zu spät brem­ste und in das Heck des ste­hen­den Pkw fuhr. Die Frau wur­de durch den Unfall glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt und durch den Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Total­scha­den. Sie waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten durch einen Abschlepp­dienst abge­schleppt wer­den. Durch den Ver­kehrs­un­fall kam es für ca. 2½ Stun­den teils zu erheb­li­chen Behin­de­run­gen in Fahrt­rich­tung Eckental.

Grab­pflan­ze entwendet

Utten­reuth Zwi­schen dem 22.09.2023 und dem 17.10.2023 wur­de eine ca. ein Meter hohe Eibe, wel­che seit meh­re­ren Jah­ren auf einem Grab ein­ge­pflanzt war, durch unbe­kann­te Täter aus­ge­gra­ben und ent­wen­det. Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der 09131/760–514 tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Kin­der-Tret­rol­ler aus Fahr­rad­schup­pen entwendet

Ecken­tal Zwi­schen dem 11.10.2023 und dem 12.10.2023 wur­de ein Kin­der-Tret­rol­ler aus einem ver­sperr­ten Fahr­rad­schup­pen eines Wohn­hau­ses in der For­t­her Haupt­stra­ße 11 ent­wen­det. Es han­delt sich um einen bun­ten Tret­rol­ler der Mar­ke RAVEN. Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der 09131/760–514 tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.