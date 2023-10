Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bre­cher in Schrott­hand­lung ver­su­chen Hund zu vergiften

BAM­BERG. Etwa zwei Ton­nen Kup­fer, 100 Euro Bar­geld, 300 Liter Die­sel sowie eine Fest­plat­te im Gesamt­wert von etwa 18.000 Euro ist die Beu­te von Ein­bre­chern, die am Diens­tag­abend, gegen 23.50 Uhr und Mitt­woch­früh, 04.00 Uhr, in einen Schrott­han­del in der Gun­dels­hei­mer Stra­ße ein­ge­bro­chen sind. Es wur­den ins­ge­samt drei Büro­con­tai­ner bra­chi­al auf­ge­bro­chen sowie meh­re­re Fen­ster ein­ge­schla­gen. Zudem wur­de noch ver­sucht, eine 3‑jährige Hün­din mit­tels Wurst­prä­pa­ra­ten zu ver­gif­ten, die aller­dings die Schand­tat durch das Ein­grei­fen eines Tier­arz­tes über­leb­te. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 5.000,- Euro beziffert.

Zeu­gen, die zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl in Gaststätte

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, zwi­schen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, wur­de der Besu­che­rin einer Gast­stät­te in der Sand­stra­ße ihre dun­kel­graue Leder­jacke gestoh­len, die sie auf einer Bank abge­legt hat­te. Dar­in befand sich ein Schlüs­sel­bund. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf etwa 250 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein 40-jäh­ri­ger Mann wur­de am Diens­tag­mit­tag, kurz vor 13.00 Uhr, in einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße beim Dieb­stahl von fünf Tafeln Scho­ko­la­de für knapp 9,- Euro vom auf­merk­sa­men Per­so­nal erwischt.

BAM­BERG. Bei der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten fiel am Diens­tag­nach­mit­tag ein 19-jäh­ri­ger Mann auf, der zwei hoch­wer­ti­ge Par­fums für knapp 600,- Euro bei sich hat­te. Wie sich her­aus­stell­te, wur­de eines davon aus einem Dro­ge­rie­ge­schäft in Bam­berg gestoh­len. Der jun­ge Mann gab gegen­über der Poli­zei an, dass er es am Bahn­hof in Bam­berg von einer Per­son gekauft habe, wes­halb er sich wegen Heh­le­rei straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

BAM­BERG. Ein 19-Jäh­ri­ger wur­de am Diens­tag­abend, gegen 20.00 Uhr, in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von einer Geträn­ke­do­se sowie Lebens­mit­teln für knapp 5,- Euro vom Per­so­nal erwischt und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten. Bei der Durch­su­chung des Lang­fin­gers tauch­te noch eine Son­nen­bril­le für 10,- Euro auf, die eben­falls gestoh­len wor­den war.

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 14.00 Uhr, woll­te ein 20- bis 30-jäh­ri­ger Mann, süd­län­di­sche Erschei­nung, mit weiß/​grau/​roten Snea­k­ern, einer dunk­len Hose und Pull­over aus einem Dis­coun­ter in der Pödel­dor­fer Stra­ße Waren für knapp 31 Euro steh­len. Als der Lang­fin­ger an der Kas­se ange­spro­chen wur­de, ergriff die­ser die Flucht und konn­te trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr gefun­den werden.

Täter­hin­weis nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An der Kreu­zung Dr.-Robert-Pfleger-Straße / Dürr­see­stra­ße miss­ach­te­te am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 15.00 Uhr, ein Sko­da-Fah­rer die Vor­fahrt eines Lkw-Fah­rers. Durch den Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge ist an die­sen Sach­scha­den von knapp 60.000,- Euro ent­stan­den. Der 49-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher ver­letz­te sich bei dem Unfall leicht und muss­te ärzt­li­che Hil­fe in Anspruch nehmen.

Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz nach Mit­ter­nacht, kon­trol­lier­te die Poli­zei an der Schran­ne einen 40-jäh­ri­gen Auto­fah­rer. Hier­bei konn­ten bei dem Mann dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den, was ein Urin­test bestä­tig­te. Der VW-Fah­rer muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sei­nen Pkw ste­hen las­sen. Er muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Diens­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te in einem Super­markt in der Miche­lin­stra­ße ein 20-Jäh­ri­ger Nah­rungs­mit­tel im Gesamt­wert von 16,50 Euro. Der Dieb­stahl konn­te durch die Kas­sie­re­rin fest­ge­stellt wer­den. Der Haus­mei­ster hielt den Beschul­dig­ten bis zum Ein­tref­fen der Strei­fe vor dem Markt fest. Das Die­bes­gut konn­te im Laden belas­sen werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

OBER­HAID. Am Diens­tag woll­ten auf der Kreis­stra­ße zwei Pkws einen Trak­tor über­ho­len. Als die vor­aus­fah­ren­de 35-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Pkw Audi A4 nach dem Aus­sche­ren erkann­te, dass der Trak­tor­fah­rer nach links blink­te, um in einen Feld­weg abzu­bie­gen, brem­ste sie stark ab. Der dahin­ter­fah­ren­de 42-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw Renault Twin­go bemerk­te dies zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall.

Die Fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt. Am Audi ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro, am Renault in Höhe von ca. 3.000 Euro.

STE­GAU­RACH. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr ein 60-jäh­ri­ger Rad­fah­rer auf der Stra­ße im Eichen­weg zum Abstell­platz der Glas­con­tai­ner. Als er auf den Geh­weg fah­ren woll­te, blieb er an der Bord­stein­kan­te hän­gen und stürz­te. Hier­bei zog er sich ver­mut­lich einen Ober­schen­kel­hals­bruch zu und kam zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Bamberg.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STE­GAU­RACH. Am Diens­tag kam es um ca. 10.00 Uhr in Wai­zen­dorf, Kirch­berg, zu einen Unfall mit Fah­rer­flucht. Hier­bei wur­de eine Gara­ge ange­fah­ren, an der ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 Euro entstand.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Am Diens­tag ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße um ca. 19.15 Uhr ein Auf­fahr­un­fall. An der Ampel fuhr ein 17-jäh­ri­ger Kraft­rad­fah­rer auf ein hal­ten­des Auto auf, stürz­te und roll­te auf die Gegen­fahr­bahn. Der ent­ge­gen­kom­men­de unbe­kann­te Fah­rer fuhr mit sei­nen wei­ßen Pkw über das Bein des Kraft­rad­fah­rers, der dadurch schwer ver­letzt wur­de, und setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

HALL­STADT. Am Diens­tag kam es zwi­schen 9.00 Uhr und 13.40 Uhr auf den real-Park­platz in der Emil-Kem­mer-Stra­ße zu einer Sach­be­schä­di­gung. Ein unbe­kann­ter Fah­rer beschä­dig­te, ver­mut­lich beim Rück­wärts­fah­ren oder Wen­den, ein Unter­stell­häus­chen für Ein­kaufs­wä­gen und beging Fah­rer­flucht. Es ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

EBRACH. Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es auf einem Fir­men­ge­län­de in Eber­au zu einen Brand­fall. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che geriet der Inhalt eines Papier­con­tai­ners in Brand. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Sat­tel­zug beschä­digt Schutz­plan­ke und Fah­rer flüch­tet – Zeu­gen gesucht

Gun­dels­heim. Am frü­hen Diens­tag­abend fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Sat­tel­zug auf der A73 in Rich­tung Suhl und wech­sel­te am Bam­ber­ger Kreuz auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt. In der Span­ge geriet er nach links in die Schutz­plan­ke und beschä­dig­te dort ins­ge­samt vier Fel­der. Anschlie­ßend fuhr der Fah­rer ein­fach wei­ter, ohne den Scha­den zu mel­den. Auf­ge­fun­de­ne Fahr­zeug­tei­le deu­ten auf eine Sca­nia-Sat­tel­zug­ma­schi­ne als Unfall­ver­ur­sa­cher hin. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Durch zu wenig Sei­ten­ab­stand beim Über­ho­len hohen Sach­scha­den verursacht

Hall­stadt. Am Diens­tag­mor­gen fuhr der 63-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sko­da auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. In der Bau­stel­le bei Hall­stadt ent­schied er sich dazu einen Lkw-Gespann zu über­ho­len, obwohl er mit sei­nem Auto mit über 2,1m Brei­te gar nichts auf dem lin­ken Strei­fen zu suchen hat­te und den Min­dest­ab­stand von 1m zum über­hol­ten Lkw gar nicht ein­hal­ten konn­te. So kam was kom­men muss­te und die und die Fahr­zeu­ge streif­ten anein­an­der. Wäh­rend das Gespann unbe­schä­digt blieb, schä­dig­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher mit geschätz­ten 8.000 Euro selbst.

Dämm­plat­ten ver­lo­ren und dadurch Unfall verursacht

Ober­haid. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr der 32-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Auf einem Anhän­ger trans­por­tier­te er meh­re­re Pake­te Dämm­plat­ten ohne jede Siche­rung. Eines der Pake­te fiel auf Höhe Ober­haid vom Anhän­ger und der Inhalt ver­teil­te sich auf der Fahr­bahn. Ein 61-jäh­ri­ger VW-Fah­rer konn­te noch recht­zei­tig brem­sen. Aller­dings erkann­te der 36-jäh­ri­ge Fah­rer eines Fords die Situa­ti­on zu spät und fuhr dem VW ins Heck. Nie­mand wur­de ver­letzt und alle Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Fah­rer des Klein­trans­por­ters muss sich auf­grund der feh­len­den Ladungs­si­che­rung, aber auch der Auf­fah­rer wegen unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit jeweils in einem Buß­geld­ver­fah­ren verantworten.

Zwei Leicht­ver­letz­te und hoher Sach­scha­den bei schwe­rem Auffahrunfall

But­ten­heim. Am Diens­tag­vor­mit­tag war der 61-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A73 unter­wegs und fuhr an der Abfahrt But­ten­heim von der Auto­bahn ab. An der Ampel der Aus­fahrt war­te­te eine 63-jäh­ri­ge Frau in ihrem Sko­da. Lei­der über­sah der Brum­mi­fah­rer, dass die Frau zwar bei Grün los­fuhr, danach aber noch ein­mal ver­kehrs­be­dingt brem­sen muss­te und fuhr ihr hef­tig hin­ten auf. Dadurch wur­de die Fah­re­rin und auch ihre 59-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin leicht ver­letzt und am Sko­da ent­stand Total­scha­den. Die bei­den Damen kamen mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus und der Sko­da muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Mit Koka­in am Steu­er erwischt

Bam­berg. Am Diens­tag­nach­mit­tag fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei im Bam­ber­ger Osten ein Audi auf, wel­chen sie einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Die 39-jäh­ri­ge Fah­re­rin zeig­te dabei meh­re­re ein­deu­tig dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Damit kon­fron­tiert gab sie den vor­he­ri­gen Kon­sum von Koka­in zu. So ging es direkt zur Blut­ent­nah­me und die Wei­ter­fahrt wur­de been­det. Sie erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des vor­he­ri­gen Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit in die Schutzplanke

Forch­heim. Am Diens­tag­abend fuhr der 21-jäh­ri­ge Fah­rer eines Fiat bei der Aus­fahrt Forch­heim-Süd in Fahrt­rich­tung Suhl von der Auto­bahn ab. In der nur leich­ten Aus­fahrts­kur­ve war er mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs, kam des­halb nach links von der Fahr­bahn ab und stieß gegen die Schutz­plan­ke. Er hat­te Glück und die Schä­den blie­ben mit ins­ge­samt geschätz­ten 2.000 Euro noch überschaubar.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Meh­re­re Sach­be­schä­di­gun­gen durch anti­se­mi­ti­sche Graffitis

FORCH­HEIM. Unbe­kann­te brach­ten an drei Stel­len in Forch­heim Graf­fi­tis mit anti­se­mi­ti­schem Inhalt an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 7.45 Uhr, bis Diens­tag, 7.45 Uhr, besprüh­ten die Täter in der Stra­ße „An der Reg­nitz­brücke“ eine Wer­be­ta­fel, die Fas­sa­de eines Lager­hau­ses und einen Alt­klei­der­con­tai­ner mit anti­se­mi­ti­schen Graf­fi­tis. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am John‑F.-Kennedy-Ring auf Höhe der Haus­num­mer 79, wur­de in der Nacht von Frei­tag, 16:00 Uhr, auf Sams­tag, 11:50 Uhr, die Heck­klap­pe eines Opel Vivaro‑B in grün von einem bis­her unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Das Fahr­zeug war auf einem Anwoh­ner­park­platz geparkt. Des Wei­te­ren wur­de ein mit Vor­hän­ge­schloss gesi­cher­ter Kasten­an­hän­ger ange­gan­gen. Dem unbe­kann­ten Täter gelang es jedoch nicht, den Anhän­ger zu öff­nen. Der Sach­scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 15:30 Uhr befuhr eine 12-Jäh­ri­ge mit ihrem E‑Scooter die Bam­ber­ger Stra­ße in Forch­heim. Auf­grund feh­len­den Ver­si­che­rungs-kenn­zei­chen wur­de sie einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen und die Mut­ter der 12-Jäh­ri­gen ver­stän­digt. Die­se wuss­te nicht, dass der E‑Scooter ver­si­che­rungs­pflich­tig ist. Sie erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Hand­ta­sche aus Pkw gestohlen

ROMANSTHAL/BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag­nach­mit­tag in der Zeit zwi­schen 14:00 und 17:00 Uhr wur­de in Rom­ans­thal, Park­platz Staf­fel­berg, ein gepark­ter Pkw beschä­digt. Bei dem grau­en Fiat wur­de die Fen­ster­schei­be auf der Bei­fah­rer­sei­te ein­ge­schla­gen und eine im Fahr­zeug befind­li­che, brau­ne Umhän­ge­da­men­hand­ta­sche ent­wen­det. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 um Zeugenhinweise.

Stra­ßen­schild beschmiert

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­vor­mit­tag gegen 11:15 Uhr beschmier­ten bis­lang Unbe­kann­te ein Stra­ßen­schild in der Dr.-Wittmann-Straße. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 100 Euro, die Täter konn­ten uner­kannt ent­kom­men. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.