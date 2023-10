Fach­tag der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­len: Psy­chi­sche Gesund­heit rund die Schwan­ger­schaft und Geburt

„Und jedem Anfang wohnt ein Zau­ber inne“. Die­ser Spruch von Herr­mann Hes­se wird im Zusam­men­hang mit Schwan­ger­schaft und Gebur­ten häu­fig ver­wen­det. Und häu­fig stimmt es ja auch, meist ist eine Schwan­ger­schaft ein freu­di­ges Ereig­nis und die wer­den­den Eltern freu­en sich auf die erste gemein­sa­me Zeit mit dem Baby, wel­ches die Fami­lie berei­chern soll. Was ist aber, wenn die Schwan­ger­schaft und die ersten gemein­sa­men Lebens­wo­chen und ‑mona­te nicht so ver­lau­fen wie geplant? Zu die­sem The­ma luden die KoKis (Koor­di­nie­ren­de Kin­der­schutz­stel­le) Stadt und Land­kreis Hof und Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, sowie die staat­lich aner­kann­te Bera­tungs­stel­le für Schwan­ger­schafts­fra­gen der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken zum gemein­sa­men Fach­tag ein, dem rund 100 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer folg­ten, die sich beruf­lich mit Schwan­ge­ren und Kin­dern und deren Eltern beschäftigen.

Die KoKis in Hof Stadt und Land, sowie im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge stel­len die soge­nann­ten Frü­hen Hil­fen und set­zen in die­ser Funk­ti­on bei frisch gebacke­nen Fami­li­en und Schwan­ge­ren an. Wer Infor­ma­tio­nen, Hil­fe, Unter­stüt­zung und Ent­la­stung benö­tigt, kann die­se über die Frü­hen Hil­fen bekom­men. Noch einen Schritt frü­her kann man sich an die Schwan­ge­ren­be­ra­tung wen­den. Sei es finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, ein Schwan­ger­schafts­kon­flikt, Pro­ble­me in der Part­ner­schaft, oder ein uner­füll­ter Kin­der­wunsch: die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter haben ein offe­nes Ohr für die Fami­li­en und kön­nen die­se unterstützen.

Refe­ren­tin beim Fach­tag war Frau Dr. Kast­ner von der Mut­ter-Kind-Tages­kli­nik und ‑Ambu­lanz im Kli­ni­kum Nürn­berg Süd. Sie klär­te die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zum The­ma „see­li­sche Gesund­heit rund um die Schwan­ger­schaft und Geburt und Ihre Aus­wir­kun­gen auf die frü­he Kind­heit“ auf. Sie gab einen Über­blick über die Krank­heits­bil­der, die wäh­rend und nach der Schwan­ger­schaft auf­tre­ten kön­nen. Genau­er beleuch­tet wur­den dann vor allem der Baby­blues, postpar­ta­le Anpas­sungs­stö­run­gen und Depres­sio­nen, sowie Angst- und Zwangs­stö­run­gen, post­trau­ma­ti­sche Bela­stungs­stö­rung und die sehr sel­te­ne, aber schwer­wie­gen­de postpar­ta­le Psy­cho­se. Auch die The­ra­pie­mög­lich­kei­ten wur­den genau beleuch­tet. So kann man in man­chen Fäl­len auch wäh­rend der Schwan­ger­schaft und Still­zeit medi­ka­men­tös behan­deln, the­ra­peu­tisch durch Ent­la­stung unter­stüt­zen und auch mit Inter­ak­ti­ons­the­ra­pie. Auch die KoKi und die Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­len kön­nen hier ein guter Ansprech­part­ner sein. Es wur­de zudem bespro­chen, wel­che Schwie­rig­kei­ten bei den Kin­dern auf­tre­tend kön­nen, aber nicht müssen.

Wei­ter­hin wur­de die Mut­ter-Kind-Tages­kli­nik und die ambu­lan­te Sprech­stun­de am Kli­ni­kum Süd in Nürn­berg vor­ge­stellt und den Teil­neh­men­den ein Ein­blick gege­ben, wie eine Behand­lung dort ablau­fen kann. In Nürn­berg gibt es durch die Mut­ter-Kind-Tages­kli­nik ein in Deutsch­land fast ein­ma­li­ges Ange­bot, dass nicht nur, wie in den mei­sten ande­ren Kli­ni­ken üblich, die Müt­ter behan­delt, son­dern auch gro­ßes Augen­merk auf die Inter­ak­ti­on zwi­schen Mut­ter und Kind legt.

Rund um den Fach­tag wur­de von den KoKis und der Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­le ein Fly­er zum The­ma „psy­chi­sche Gesund­heit rund um die Schwan­ger­schaft“ ent­wickelt. Die­ser ist im Fami­li­en­Por­tal des Land­kreis Wun­sie­dels i. Fich­tel­ge­bir­ge online und zum Aus­drucken zu fin­den. Außer­dem fin­det man dort alle Insti­tu­tio­nen, die mit bei dem The­ma wei­ter­hel­fen können:

https://​fami​li​en​por​tal​-wun​sie​del​.de/​w​i​s​s​e​n​s​w​e​r​t​e​s​/​p​s​y​c​h​i​s​c​h​e​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​-​r​u​n​d​-​u​m​-​d​i​e​-​g​e​b​urt

Beglei­tet wird das The­ma von der Aus­stel­lung „Kri­se nach der Geburt“, die noch bis zum 25.10.2023 im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, Haus Markt­red­witz und vom 27.10.2023 bis 10.11.2023 im Sana Kli­ni­kum in Hof zu sehen ist.