Ein lite­ra­ri­sches Kam­mer­kon­zert – Es wird lite­ra­risch in der Alten Dar­re. Ein beson­de­res Kam­mer­kon­zert erwar­tet sei­ne Besucher.

Der Arbeits­kreis Lite­ra­tur der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein prä­sen­tiert erneut ein High­light. Kovacs – eine Kurz­ge­schich­te trifft auf eine Ver­to­nung. Die in Öster­reich gebo­re­ne Inge­borg Gos­sel-Pacher und mit dem Car­in­thia Lite­ra­tur­preis aus­ge­zeich­ne­te Lite­ra­tin ver­starb 2010 in Küps. Am 22. Okto­ber 2023 wird in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein ihr Werk „Kovacs“ vor­ge­tra­gen. Doch nicht ein­fach nur gele­sen, Seba­sti­an Paul Reh­nert, in Ober­fran­ken vor allem durch sei­ne Auf­füh­run­gen wie „Iri­sche Fan­ta­sie“ oder „Der Feu­er­rei­ter“ bekannt, hat das Werk vertont.

Regi­na Buss­mann an der Quer­flö­te, Ulri­ke Maria Gos­sel am Vio­lon­cel­lo und Vla­di­mir Sig­arev am Schlag­werk sor­gen für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung, wäh­rend Wer­ner Gos­sel sich für die Rezi­ta­ti­on ver­ant­wort­lich zeichnet.

Ein beson­de­rer Abend, ein beson­de­res Ereig­nis war­tet auf die Besu­che­rin­nen und Besu­cher. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Ein­tritt ist frei, auch für Nicht­mit­glie­der. Spen­den sind willkommen.