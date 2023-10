Der Frän­ki­sche-Schweiz-Ver­ein Leu­ten­bach freut sich, Sie herz­lich zu einem unver­gess­li­chen Abend ein­zu­la­den! Am Sams­tag, den 21. Okto­ber 2023, um 19:30 Uhr, öff­nen sich die Türen des Pfarr­heims Leu­ten­bach für einen Frän­ki­schen Hei­mat­abend. Die­se beson­de­re Ver­an­stal­tung ver­spricht eine wun­der­vol­le Gele­gen­heit, um die frän­ki­sche Kul­tur in all ihrer Pracht zu erleben.

Die Effel­tri­cher Musi­kan­ten wer­den mit ihren frän­ki­schen Melo­dien die Stim­mung anhei­zen und der Hei­mat- und Trach­ten­ver­ein Herolds­bach wird in präch­ti­gen Trach­ten auf­tre­ten und frän­ki­sche Tän­ze vorführen.

Die Wai­schen­fel­der Burg­mad­la wer­den mit ihren frän­ki­schen Wei­sen und ihrem Charme begei­stern sowie Wal­ter Tau­send­pfund, ein Ken­ner der frän­ki­schen Spra­che, wird uns mit sei­nen Geschich­ten und Anek­do­ten unterhalten.

Ein Abend, der nicht nur Musik, Tanz und Kul­tur bie­tet, son­dern auch die Gele­gen­heit, alte Bekann­te zu tref­fen und neue Freund­schaf­ten zu schließen.

Der FSV Leu­ten­bach lädt Sie herz­lich dazu ein, Teil die­ses beson­de­ren Hei­mat­abends zu sein und die frän­ki­sche Gemüt­lich­keit live zu erle­ben. Wir freu­en uns auf ihr zahlreiches