Letz­tes Vorrundenspiel

Die Dom­rei­ter tre­ten am Frei­tag­abend, 20. Okto­ber, um 19 Uhr ihr letz­tes Aus­wärts­spiel der Vor­run­de in der Regio­nal­li­ga Bay­ern beim größ­ten Fuß­ball­ver­ein Deutsch­lands – dem FC Bay­ern Mün­chen – an. Nach zuletzt zwei Sie­gen in der Frem­de gegen Mem­min­gen (3:2) und Schal­ding-Hei­ning (2:0) und einem 0:0 gegen den FC Augs­burg II am Diens­tag­abend im Fuchs-Park-Sta­di­on hat sich das Team von Chef­trai­ner Jan Gern­lein wie­der her­an gekämpft und den Abstand ans siche­re Ufer verkürzt.

Um die­ses bereits vor dem Rück­run­den­start zu errei­chen, war­tet beim High­light-Spiel für den FC Ein­tracht Bam­berg im Grün­wal­der Sta­di­on in Mün­chen ein ech­ter Brocken. Für Gern­lein, der selbst noch nie in Mün­chen gewin­nen konn­te, „ein sehr har­tes Pflaster“.

„Es tut uns gut, dass wir zwei Spie­le in Fol­ge kei­ne Nie­der­la­ge hin­neh­men muss­ten“, so der Trai­ner des FCE, der das „Momen­tum wei­ter nut­zen“ wol­le. „Auch gegen die Bay­ern wird es wie­der wich­tig sein, hart zu arbei­ten und flei­ßig zu sein, um am Ende viel­leicht einen Punkt aus Mün­chen zu entführen.“

Der FC Bay­ern Mün­chen II: Kon­stan­te Lei­stun­gen nach schwa­chem Saisonstart

Die U23 des Rekord­mei­sters hat ihre letz­ten fünf Par­tien nicht ver­lo­ren und steht aktu­ell mit 19 Zäh­lern auf dem 12. Tabel­len­platz. Nach schwa­chem Beginn in Bay­erns viert­höch­ster Spiel­klas­se sah es für die Bay­ern Ama­teu­re noch nicht so rosig aus: Zwei Punk­te aus den ersten vier Spie­len war die Bilanz zum Start.

Seit­dem ver­lor das Team von Trai­ner Hol­ger Seitz, der das Amt vor gut einem Jahr von Mar­tín Demi­che­lis über­nom­men hat­te, nur ein­mal – gegen das Über­ra­schungs­team DJK Vil­z­ing. „Auch wenn sie noch nicht in ihren Flow gekom­men sind, wer­den sie bis zum Ende eine super Rol­le spie­len“, so Gern­lein zum bis­he­ri­gen Abschnei­den des kom­men­den Gegners.

„Bay­ern hat eine tol­le Ball­be­sitz­mann­schaft mit enorm viel Qua­li­tät und dazu immer wie­der einen Erfah­re­nen in den Rei­hen, der die Jungs pusht“, erklärt der FCE-Coach die Stär­ke der Ama­teu­re, die „trotz der hohen Fluk­tua­ti­on immer wie­der eine star­ke Trup­pe auf dem Platz haben.“

Zuletzt setz­ten die Münch­ner län­ger aus. Auf­grund der Abstel­lungs­pe­ri­ode in der Län­der­spiel­pau­se liegt das letz­te Pflicht­spiel der Ama­teu­re knapp drei Wochen zurück. Die Dom­rei­ter bestrit­ten bereits vier Spie­le mehr.